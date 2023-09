-Claudia ganará... si olvida odio de AMLO a los ‘fifís’

No hizo mal el morenismo de Chihuahua al volcarse decididamente a favor de Claudia Sheinbaum en la contienda para ser candidata presidencial. Era obvia y natural la cargada a su favor, no sólo por las señales que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque fue la que mejor construyó su presencia en el estado.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México –con licencia definitiva- estuvo en mayo pasado en la capital, en una reunión que demostró su capacidad de convocatoria en el sector privado. Ni uno de los grandes empresarios faltó al encuentro de quien ya era vista como el perfil más factible para la sucesión.

En la misma ocasión, la doctora reunió más de cinco mil personas para una conferencia en el Centro de Convenciones, además de que firmó acuerdos de colaboración con ocho presidentes municipales y medio centenar de gobernadores indígenas. Fueron compromisos oficiales y vigentes hasta la fecha.

Llegó después el tiempo de la especie de precampaña anticipada cuyo disparo de arranque fue dado en Palacio Nacional, semanas después de que López Obrador desatara su propia sucesión.

Sheinbaum eligió a Juárez y el monumento al personaje histórico del que la ciudad toma su nombre para arrancar su aventura con un destino conocido desde antes. En el mismo lugar donde Andrés Manuel comenzó su campaña en 2018, la hoy virtual candidata morenista repitió la fórmula con lleno total.

En la frontera también tendió lazos con el sector empresarial y político, con las mujeres, la maquila… los factores, pues, que componen el poder y le dan esa dinámica atractiva y explosiva a la ciudad más poblada de la entidad.

No quedó en eso el esfuerzo de la científica, académica y escritora. Sus más de 500 comités conformados en el estado, los sectores magisteriales y de pequeños empresarios sumados, la llevaron a una última gira por otro de los rincones del estado.

En la barranca de la Sinforosa, en Guachochi, tuvo de nuevo lleno total con gente proveniente de varios puntos de la Sierra Tarahumara.

Ninguno de sus compañeros de partido tuvo tal agenda por Chihuahua. Estuvieron en la capital o la frontera, con llenos generales, eso sí, pero sin los enlaces suficientes ni la integralidad de visión que mostraron los operadores de la competidora que hoy abandera la causa de la 4T.

Con los aspirantes del bloque opositor menos hay comparación. Todos recorrieron la capital y Delicias invariablemente, salvo algún despistado que llegó a lo mucho a Cuauhtémoc, con resultados ya conocidos.

***

La morenista Claudia Sheinbaum y la panista Xóchitl Gálvez van a una contienda electoral histórica porque es la primera vez en que dos mujeres encabezan la carrera por la Presidencia de la República. Mujeres candidatas presidenciales han existido, pero jamás con reales posibilidades de triunfo como ahora.

Es la mejor noticia para la democracia mexicana, más allá de los cuestionados procesos llenos de simulación de las que ambas salieron electas, una por la corriente del oficialismo que pretende continuar otro sexenio y la otra por un frente opositor políticamente ambiguo dada su composición de PAN, PRI y PRD.

Indudablemente Chihuahua tendría mejores expectativas políticas en el corto plazo con la senadora Gálvez Ruiz como presidenta de la República. Su aceptación en la entidad es alta, es una figura que crece y tiene para dónde crecer todavía más, mientras que Sheinbaum está muy cerca de su tope en las preferencias que marcan las encuestas.

Fuera de lo electoral y de alrededor de los 10 puntos de ventaja que tiene la morenista, la panista que hoy va al frente del movimiento opositor a la 4T tiene además una afinidad muy clara con la gobernadora Maru Campos.

Todavía más allá de la afinidad política, Campos Galván es una de las protagonistas del Frente Amplio por México. Fue en su momento candidateable incluso, pero no entró a la carrera para permanecer en su cargo de gobernadora y apoyar desde ahí la conformación de la coalición en todos sus niveles.

Así, Xóchitl le debe a Maru y le debe a Chihuahua, tal vez más del compromiso que pueda sentir Claudia con la entidad, con excepción de la isla juarense, donde el alcalde Cruz Pérez Cuéllar no le regateó el apoyo moral y de cualquier otro tipo a su compañera de partido.

Por lo tanto, el destino inmediato de la entidad podría parecer mejor con la panista opositora que con la oficialista morena, aunque hay muchos asegunes dignos de tomarse en cuenta en esta antesala de la batalla de 2024.

***

Si bien no son del mismo partido, Claudia Sheinbaum y Maru Campos tampoco han propiciado una rivalidad insalvable como la que hoy ha quedado exhibida entre la gobernadora y el presidente López Obrador. O con el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, excompetidor también de la candidatura presidencial.

En público, Campos y Sheinbaum han convivido en las reuniones de la casi invisible Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y hasta en algunos de los múltiples informes de trabajo de AMLO en la capital del país.

A diferencia del tabasqueño, la virtual candidata a sucederlo por su mismo partido ya fue gobernadora (jefa de Gobierno) y ha dado muestras de apertura no sólo hacia los panistas, sino a otros sectores aborrecidos y vapuleados desde Palacio Nacional desde el comienzo del sexenio.

Esa madurez política demostrada en los encuentros con sus pares, ha sido lograda por Sheinbaum a pesar de que hoy por hoy es Morena quien domina dos tercios de las entidades del país. Ni el exceso de poder con todos esos gobernadores respaldándola la han llevado a quebrar o cortar puentes con otras fuerzas políticas.

La fuerza creciente del morenismo ha sido tal que en las dirigencias de Marko Cortés en el PAN y Alejandro “Alito” Moreno del PRI –los grandes aliados que llevan a Xóchitl como su candidata- han perdido en conjunto casi una veintena de gubernaturas en los últimos años.

Ese es el poder que respalda a Claudia territorialmente y la evidencia de la debilidad del bloque opositor. Pero ni eso ha llevado a la morenista a actuar con exceso de soberbia ni a menospreciar a sus rivales que tiene en plazas tan complicadas para el morenismo como el norte del país.

A eso puede sumársele el empoderamiento de las mujeres como causa en común de la gobernadora y la candidata morenista. Marcar esa diferencia como mujeres en altos cargos políticos resulta en algo esperanzador.

***

El recuento del paso reciente de Sheinbaum por Chihuahua sirve para explicar su triunfo reflejado en las 12 mil 500 encuestas aplicadas en secciones muy limitadas del país, pero tomadas como muestras probabilísticas técnicamente válidas para medir las preferencias generalizadas.

Sirve también para la comparación con quien es el encargado de manufacturar y darle vida a Sheinbaum Pardo. Es el presidente López Obrador quien la hizo. Despectivamente en la clase política ven a AMLO como el gran titiritero y a ella como una de sus obras.

Innegablemente es Claudia hechura de Andrés Manuel, por eso la confianza de entregarle el bastón de mando y la conducción política de lo que publicitariamente es llamada la Cuarta Transformación.

Sin embargo, la mujer ha mostrado estar más alejada de los radicalismos del jefe del Ejecutivo en temas torales de la vida política y económica del país. Aunque sea tachada de ser una copia del tabasqueño, de tratar de imitar hasta su acento y la forma pausada de hablar, ha hecho esfuerzos por diferenciarse.

La prueba está precisamente en ese acercamiento con el sector privado del que, a nivel local, no salieron tan contentos los empresarios, pero reconocieron que la mujer traía proyecto de una continuidad adaptada a los tiempos y las necesidades que han comenzado a vivirse.

Por su ascendencia familiar y su experiencia, ella ha mostrado menos cerrazón al acudir al encuentro de los empresarios, por ejemplo; de la misma forma ha mostrado mayor tolerancia al “aspiracionismo fifí” que repudia Andrés Manuel.

Pareciera, al menos por ahora que comienza a encancharse para un partido largo, que Sheinbaum no tiene esa tendencia a la polarización que disfruta su líder. Si es así, si logra no parecerse tanto a AMLO, muy posiblemente logre ganar en plazas competidas como Chihuahua, donde el presidente no goza de la gran aceptación de otros estados.