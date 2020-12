-Como regalo le dejaron una ‘bomba’

-Dan entrada a García Chávez

-Nota blanca de la abnegada primera dama

-Ni la pandemia detuvo su campaña

Unos minutos antes de las 12 de la noche, en el límite para formalizar coaliciones, el PRI y el PRD a nivel estatal presentaron una solicitud para candidaturas locales, una auténtica bomba con repercusiones de talla nacional.

No por nada, también con unos minutos de diferencia, se apersonaron enviados nacionales de ambos partidos, no sabemos si con alguna promoción por escrito o sólo de manera verbal, para echar abajo tal pretensión.

Los alcances de la travesura son de pronóstico reservado, porque el PAN estaba trabajando una coalición con el PRD también a la gubernatura, pero desde el escenario nacional, nunca pensaron en una jugada de triple banda.

El chisme es que el asunto no es tan simple, porque la coalición le permitiría al PAN registrar candidato hombre al gobierno, ahora estarían obligados a candidata. PRD y PRI irían por candidata mujer.

Por supuesto, del IEE ni una palabra sobre el asunto, que insistimos, será motivo de discusión en la mesa de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, los líderes nacionales de PAN, PRI y PRD.

La coalición local sería total para gubernatura y diputados de mayoría, y parcial para 28 ayuntamientos y sindicaturas. Con ello PRI y PRD buscarían una nueva conformación del Congreso Local.

La jugada trae mucho fondo. Será resuelta sin duda después del año nuevo.

***

Lo dijimos hace un par de días, se le movía con grandes posibilidades la patita a la candidatura independiente a gobernador por parte de Jaime García Chávez.

Deberá el Instituto Estatal Electoral (IEE) reponer el procedimiento, aceptar la aspiración del abogado y darle un plazo razonable para que cumpla con el requisito de la cuenta bancaria.

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral no quisieron ir más allá en el apartado de la constitucionalidad del requisito, basándose en resoluciones previas de la Corte. Para qué entrar en aprietos.

La resolución exhibe cierta incongruencia del órgano electoral administrativo, que en algunos temas es sumamente flexible y en otros raya en una posición terminante, como es el caso.

Bien pudiera el Consejo del IEE haber otorgado el plazo para que se cumpliera con el requisito de la cuenta, que se encontraba atorado, no por responsabilidad del abogado y aspirante a candidato independiente, sino de dos instituciones bancarias que se la negaron.

Innecesario el maltrato, cuando debiera campear el espíritu de permitir la máxima participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, especialmente cuando se busca el voto pasivo, como en este asunto, que podría ser el único candidato independiente en la contienda.

Ahora tendrá el IEE que sesionar con modorra navideña para acatar la resolución del Tribunal, con un ingrediente adicional que pudiera meterlo en apuros.

Tendrá que darse un plazo adicional a García Chávez para recolectar las firmas del respaldo ciudadano.

Por supuesto, la pelotita caliente está muy lejana de ser cándida e inocente, tiene sus asegunes logísticos y de cumplimiento legal de la fiscalización en el fondo, porque da la casualidad de que la recolección de firmas está vinculada con las precampañas a gobernador.

Podría, incluso, no aceptarse por el OPLE e irse a la Sala Superior Guadalajara del TEPJF. Eso lo sabremos en las próximas horas.

***

La nota blanca y con aroma navideño la debió dar la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Aidé Chavira, con la conclusión de la monumental rueda de la fortuna.

En un entorno de falta de credibilidad que agobia a la administración corralista, es la “abnegada” primera dama quien debe salir al quite.

Sin duda, es uno de los principales pilares de un gobierno en ruinas. Siempre ha sacado la cara para generar proyectos que rescaten algo de lo perdido.

Esta semana se concluyó con una larga y extenuante etapa de edificación de lo que será un símbolo de la ciudad de Chihuahua.

La enorme estructura, con capacidad para 100 personas, ya luce en todo su esplendor sobre la Avenida Tecnológico, a un lado de la Ciudad Deportiva.

Significará esta obra para la primera dama, que empezará a recibir visitantes en enero, con todos los cuidados que exige la pandemia, un buen inicio de año.

***

Sin duda otra jugada siniestra con olor a Morena ha sido presentada en la región serrana.

En la alianza federal del PRI, PRD, PAN, están dejando los distritos séptimo y noveno para que sean ocupados por candidatos blanquiazules cuando han sido bastiones tricolores de toda la vida.

La jugada es bajar la votación al Revolucionario Institucional en beneficio nada más y nada menos que de Morena. Nada, absolutamente nada, tiene en aquella región por ganar el blanquiazul salvo condiciones muy extraordinarias.

En cambio, ya sabemos que a Morena le interesa sobremanera retener la mayoría en la Cámara de Diputados y que han resultado muy buenos aliados el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

***

Todavía ayer por la mañana el exdiputado Pedro Domínguez se vio en las colonias El Porvenir, México, Minerales y otras, en el reparto de cobijas y otros apoyos a la población más vulnerable.

El priista no paró en todo el mes de diciembre ni tampoco en el periodo de la pandemia, pues por un lado todo lo que son gestiones sociales no se pusieron en cuarentena porque era imposible dejar de comer, y por otra parte el priista no quita el dedo del renglón en la búsqueda de la candidatura a la Presidencia Municipal de la capital.

Domínguez Alarcón sabe que estos días de fin de año son clave para sus aspiraciones y las de todos los priistas, que sólo están a la espera de las convocatorias del PRI para elegir sus candidatos a la gubernatura, alcaldías, sindicaturas y diputaciones.

Por eso es que durante el último mes del año reforzó su presencia en las calles, siendo el único de los priistas que defendió el territorio en el mero campo de batalla, donde la ausencia tricolor es evidente, lo que han sabido aprovechar los panistas y más recientemente los morenistas.

Así, Domínguez le apuesta a una convocatoria del Revolucionario Institucional para una contienda abierta a la población. Que sea la gente, pues, la que elija a quién quiere de candidato tricolor por Chihuahua, porque cuando el partido se cierra en acuerdos cupulares le va peor.

Aunque sabe que iría cuesta arriba ante un panismo que ha hecho de la capital su mayor bastión en el estado, el exdiputado está dispuesto a arriesgarse, y más ahora que no aparecen cuadros preparados sino puros improvisados por parte del tricolor.

La definición de las candidaturas para las alcaldías se espera casi al mismo tiempo que la convocatoria para la gubernatura, los primeros días de la semana que entra que son a la vez los últimos días del año.