-Con estos calorones y sin aire en el Infantil

-Las porras del jefe al comisario Salas

-Quiere Luis Lara modelito de Wichita

-Falta de respuestas aleja a Santini y Guerrero

-Anda de shopping el líder de Morena

Con temperaturas de 34 a 38 centígrados, diversas áreas del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) han registrado fallas constantes en el aire acondicionado, lo que agrava las condiciones de trabajo de los médicos y enfermeras, así como la situación de los pequeños pacientes.

El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, le puso especial atención al nosocomio hace unos meses, justo en los preparativos de los festejos del Día de la Niñez, pero parece que nomás le dieron alguna manita de gato porque desde entonces han decaído los servicios internos.

Las instalaciones fueron “hermoseadas” para las visitas oficiales del mes de abril, que desde luego incluyeron a la gobernadora Maru Campos, al secretario Sandoval y otros directivos del ramo, quienes desde el comienzo de la administración han estado duro y dale en las inspecciones a las condiciones físicas de los nosocomios y centros de salud.

Pero ahora, aunque ciertamente el abasto de medicamentos se ha incrementado hasta el 80 por ciento en toda la red de hospitales del sistema estatal de salud, ocurren fallas en la operatividad como la que denuncian del HIES, lo que convierte en inhumanas las condiciones de trabajo del personal.

El inmueble está ardiendo, es un cocedor típico de las construcciones en esta ciudad, donde hace incluso más calor adentro que afuera debido al intenso sol que le pega todo el día.

Con estas temperaturas, sin la mínima ventilación natural y con fallas en el sistema de refrigeración, además de los trabajadores, quienes más sufren son los pacientitos y sus familiares, a los que ni siquiera les pueden dar explicaciones de sauna en el que los tienen.

***

Es evidente que hay coordinación a niveles estratégicos entre los distintos entes públicos involucrados en el tema de la seguridad, como quedó de manifiesto con las declaraciones públicas realizadas por César Jáuregui, Roberto Fierro y Marcos Bonilla, nada menos que Secretario General, Fiscal del Estado, y Alcalde capitalino, respectivamente.

El problema existe en los mandos medios e incluso operativos, donde podría ubicarse el cuello de botella, al momento de aterrizar órdenes de colaboración estrecha.

Es en esos niveles en los cuales radica mucha de la efectividad de las acciones dictadas por los altos mandos, precisamente porque son los primeros respondientes para garantizar en los hechos la seguridad de los ciudadanos en las calles y en sus casas.

***

En ese sentido, Marco Bonilla se concentró ayer jueves en el arranque de la construcción del Distribuidor Vial Sur, obra insignia de su administración. Pero hubo un mensaje importante durante el evento.

Aunque no estuvo presente el comisario Julio Salas, Bonilla lo respaldó públicamente, además de reconocer el trabajo que hacen los policías municipales, pues son tiempos duros y se han mantenido alertas ante la violencia, dijo.

Las personas presentes, entre ellos algunos vecinos de las colonias cercanas al bulevar Fuentes Mares, aplaudieron las palabras de apoyo expresadas por el Alcalde hacia la Dirección de Seguridad Pública.

No es la primera vez que Bonilla Mendoza se refiere de esta manera hacia el comisario Salas, quien se ha enfocado en las últimas semanas a sacar la segunda Academia de Policía. Ya hay 100 aspirantes confirmados para iniciar la semana entrante su preparación en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua y además ya está en marcha el proceso de adquisición de las nuevas tecnologías para echar a andar la tercera fase de PECUU, que se pretende lanzar en agosto.

***

El empresario Luis Lara explora junto con la gobernadora Maru Campos el modelo de desarrollo aeroespacial de la ciudad de Wichita, Kansas, con la idea de traérselo a Chihuahua y rebasar sin límite de velocidad al de Querétaro, que es presumido como el mejor del país.

El presidente y fundador de American Industries es hoy por hoy uno de los empresarios favoritos del sexenio; sus apuestas han sido las ganadoras desde la campaña, el plan de desarrollo estatal y la acción específica de la administración actual, pues visión no le falta al impulsor del modelo maquilador y su evolución actual.

En momentos en que la inseguridad y la violencia han robado la agenda pública, Lara Armendáriz arma la comitiva para acudir al estado norteamericano, por supuesto que no en vuelos comerciales ni en aviones del estado, para eso tiene su jet privado al que sube puro invitado VIP.

El que despacha en Punto Alto sabe muy bien lo peligroso que es dejarle al crimen robar los espacios públicos, desde los parques hasta los temas que se discuten entre la sociedad, por lo que busca cortar esa agenda centrada en la violencia y enfocar tanto al empresariado como a la autoridad en asuntos verdaderamente productivos.

Aquí es donde entra la atracción y la promoción de inversiones tanto del sector privado como de los gobiernos, que no deben olvidar su papel de gestores principales del bienestar.

La pequeña ciudad es la mayor del estado de Kansas y es conocida como la capital del aire. Su especialización en el sector aeronáutico la hace destacar en todo el territorio del poderoso país vecino, por lo que entidades mexicanas en desarrollo la toman como ejemplo.

Pues bien, ese destino quiere el empresario para la capital del estado, que ha estado en competencia durante años con el Bajío principalmente, que ha logrado ventajas competitivas por ubicación geográfica, pero también por gobiernos más activos que los padecidos por Chihuahua en las últimas administraciones estatales.

***

Desde la promoción de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el sector privado de la capital esperaba comunicación con la institución y el Palacio de Gobierno a fin de conocer a fondo la propuesta, sus alcances y sobre todo los beneficios que de ese proceso podría esperar la sociedad.

Les habían dicho a los empresarios que vendría la reforma en tres etapas: aprobación en el Consejo Universitario, envío de la iniciativa al Congreso por parte del Ejecutivo y finalmente la validación por el Legislativo para su correspondiente publicación; en ese ínter serían convocados los líderes empresariales para darles a conocer las modificaciones.

Pasaron las tres etapas y hasta la fecha, nada. Conocen las generalidades de lo aprobado, pero a poco más de un mes de la vuelta a clases y unas dos semanas para el arranque del proceso de relevo de rector, siguen en ascuas sobre los términos de la jugada.

A la iniciativa privada le interesa muchísimo la UACH porque es semillero y formador de empresarios, empleados, gerentes, ingenieros, abogados, contadores de las empresas de la misma comunidad, por lo que es legítima la aspiración de conocer lo que sucede adentro y hacia dónde se dirige política, administrativa y académicamente.

La falta de comunicación y de respuestas a sus inquietudes ha provocado lejanía de quienes al comienzo de la administración actual -como Francisco Santini de Alliance for Integrity y Miguel Guerrero Elías de Desarrollo Económico de Chihuahua- eran activos promotores de cambios favorables en las políticas públicas estatales.

***

El líder de los diputados de Morena, el juarense Cuauhtémoc Estrada, anda de shopping en el Congreso del Estado, pero no busca ropita de moda ni baratijas, sino curules con todo y sus ocupantes para engrosar las filas del partido guinda.

Si ya lo hizo con Movimiento Ciudadano, de donde tomó a Ilse América García para dejar solo a Francisco Sánchez, qué más da que lo intente con otros partidos, decisión que hizo parar antenas al coordinador de la mayoría panista, Mario Vázquez Robles.

Gracias a la adhesión de García, la bancada de Morena logró llegar a 11 diputados, una tercera parte de los 33 diputados que tiene la legislatura. Ya habíamos dicho que eso además de representar un voto, le daba un poder jurídico mayor a la bancada.

Pues bien, ahora el morenista no deja de sacudirles el tapete a las bancadas de Acción Nacional y el PRI, que también tienen inconformes muy dispuestos a darles su desconocida al PRIAN y formar parte de la 4T desde el Congreso. No es un secreto que hay panistas molestos por la falta de jugada en el poder y priistas que también no se sienten tomados en cuenta.

Por eso, mínimo dos legisladores podrían dejarse querer por Estrada, que ha resultado toda una revelación en eso de dirigir una primera minoría que no está dispuesta a quedarse tan escuálida como cuando comenzó el movimiento hace unos cuantos años.

¿Quiénes son los interesados en desertar del PRI o del PAN para volverse nuevos morenistas? Todavía no van a soltar nombres los coordinadores, por ahora puras especulaciones a causa de las fricciones internas que ya tienen meses en las bancadas aliadas.

¿Cuánto le costarán a Estrada las posibles nuevas adhesiones? Lo que sea, dicen que trae para pagar, sobre todo con esperanzas de lo que pueda ocurrir en las elecciones de 2024.