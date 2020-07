-Con ‘foodporn’ festejan caída de Duarte

-El origen indudable es de Palacio

-Avisan “con tiempo” que no hay medicamento

-Castigo para un grosero sábelo-todo

En el Puro Sinaloa Food Station, un local medio fifí de la colonia Panamericana, fue donde comenzó la parranda, en un fin de semana muy adelantado, el subdelegado federal Marcelino Gómez Brenes. El pretexto ahora fue la captura del exgobernador César Duarte.

Las fotos que pueden verse en la edición digital de GPS son muy ilustrativas. Las Pacífico y las Miller, los clamatos, el Don Julio 70 fueron para abrir boca. Luego vinieron los enormes pescados zarandeados que son la especialidad de la casa, tan buenos que hasta los catalogan como “foodporn”.

Las imágenes las presumió el mismo Gómez Brenes con un mensaje: “declaramos en Chihuahua formalmente iniciados los festejos por la detención del corrupto César Duarte”.

Causó revuelo el representante federal por las extrañas formas políticas que, dicho sea de paso, tampoco son tan novedosas. Su papel de funcionario lo ha limitado a hacer publicidad en Instagram de sus constantes francachelas.

Antes, cuando vivía la verdadera austeridad, Gómez Brenes fue de los jóvenes que se convirtieron en una piedra en el zapato de Duarte. Su valentía para enfrentar al entonces gobernador casi rayaba en la locura. Fue hasta sometido a un proceso penal amañado por atreverse a increpar al ballezano y a su fracasado delfín, Enrique Serrano.

Ahora Marcelino vive en la opulencia y tiene el poder... y no duda en presumirlo, hacerlo público, vistoso, provocador. Se olvidó de la carnita asada en la Plaza del Ángel. Para qué hacer bola cuando puede disponer de cualquier lugar, cerrarlo para sus parrandas exclusivas con la tambora por delante.

Para qué un festejo austero y moderado si puede festejar como rey el contradictorio representante de la 4T.

***

La trampa puesta a Maru Campos en Cuauhtémoc, donde le presentaron recibos supuestamente firmados por ella para la recepción de cientos de miles de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, en la administración de Duarte, tuvo indudable origen en un gabinete del ministerio público estatal.

Es ahí, en alguna oficina dependiente del Fiscal General del Estado, donde se obtuvieron o filtraron convenientemente, los recibos que son elementos de prueba existentes en la carpeta de investigación que se integró desde hace tres años, a solicitud de la misma alcaldesa para deslindarse de los hechos falsos que se le imputan.

De dicha oficina ministerial llegaron los documentos a la estación de radio XEPL, donde el propietario y conductor del programa estelar, exhibió la documentación en vivo y a todo color, para tratar de sorprender a su interlocutora, quien negó los hechos y su rúbrica.

No es la primera vez que ocurre algo de esta naturaleza en el ámbito nacional. Pero a nivel estatal no tiene precedente, en particular cuando se trata de una puntera en la candidatura a la gubernatura, a todas luces incómoda al gobernador del Estado.

Es de él de quien depende, con todo y autonomía funcional y constitucional de la Fiscalía, el ministerio público. Por lo tanto, es muy ingenuo pensar que la filtración ocurre sin autorización de él y sus creativos comunicadores. Desde Querétaro seguramente operó la travesura siniestra.

No sólo el Código Nacional de Procedimientos Penales, el mismo código estatal, incluso el penal estatal, y las leyes de responsabilidades de servidores públicos establecen la secrecía y confidencialidad en las investigaciones. Todas estas normas fueron violentadas con objetivos políticos.

No es gratuita la afirmación de Mario Vázquez, expresidente estatal del PAN al respecto, publicada en su face.

Curiosamente, fue precisamente la alcaldesa quien en 2018 decidió tomar la batuta del asunto, contrató un despacho de abogados para exigir el esclarecimiento en sede Ministerial, sin que hasta la fecha haya sido decretado el ejercicio o no ejercicio de la acción penal.

Es obvio. La estrategia es política para descalificarla.

***

Es inaudito que la Secretaría de Salud estatal defienda que sus números Covid son los mismos que los presentados por Hugo López Gatell a nivel nacional.

Le mostramos en la edición digital el último reporte presentado en la página especial del gobierno de la república.

El número de contagiados activos y contagiados acumulados es por demás diferente. Los activos para la federación son apenas arriba de 300 cuando a nivel estatal son casi mil 200. Cuatro veces más!!

Para la federación son no más de 3 mil 500 los contagiados en la entidad, pero el conteo estatal, el último, es de 5 mil 570. No hay identidad alguna en la estadística.

Por supuesto, la discrepancia en Chihuahua, como en muchos estados de la República, llevó a la Secretaría de Salud federal a suspender la semaforización, por la manipulación abierta y constante de los datos.

Tienen al respecto mucha responsabilidad, el zar covid estatal, Arturo Valenzuela, convertido en un simple contador de números, la comandanta Mirna Beltrán, y el ausente secretario de Salud, que han maniatado al área de epidemiología sin recursos económicos suficientes, en particular sin pruebas y sin personal. Está trabajando Gumaro Barrios, el epidemiólogo experto, auténticamente con las uñas, abandonado a su suerte.

***

La farmacia del ISSSTE en la capital de Chihuahua tiene un protocolo de avisos para evitarle a los pacientes “la molestia” de hacer espera, llegar a ventanilla y enterarse que no hay inventario de medicamentos necesarios para recuperar la salud e incluso luchar por la vida.

Así, con lujo de detalles, se publican las listas de faltantes del día. En el caso del jueves 9 de julio fueron 43 los medicamentos que el derechohabiente tendría que ver la forma de conseguir por fuera, comprándolo o de plano aguantarse hasta que se surta.

Ese día, los medicamentos ausentes no sólo eran para el dolor, sino para tratar enfermedades del estómago, hipertensión, insomnio, diabetes, entre muchos otros padecimientos.

Aún sin pandemia, el sistema de salud en Chihuahua y en todo el país es deficiente y la escasez de medicamentos es una realidad a la que los derechohabientes de los distintos sistemas se tienen que enfrentar en el día a día. La imagen en nuestra edición digital.

***

Decenas de toneladas de escombro y basura son depositadas por particulares cada semana en distintos puntos de la ciudad, lo que causa no sólo un mal aspecto sino contaminación y fauna nociva.

Las laderas de la vía corta a Aldama, así como el camino a la Haciendita y las faldas de los cerros, son sitios donde comúnmente se puede ver trocas y camiones de volteo descargando los restos de materiales de obra, así como papel, árboles viejos y hasta cadáveres caninos y felinos.

La autoridad es incapaz de vigilancia y actuación. Mucho menos de reubicar el material tirado. Las imágenes son por sí mismas elocuentes.

***

Ha sido muy grosero Israel Beltrán Montes con la colega periodista Brenda Chacón. Era tan insostenible por continua la agresión que debió que abandonar abruptamente la empresa.

Doña Emma Saldaña envió sendo comunicado al respecto. Van por un procedimiento que revise la concesión del radiodifusor, por la continua violación a las leyes que protegen a las mujeres en el ejercicio de sus actividades personales y profesionales.

La revocación de la concesión es un caso extremo, regulado por el artículo 303 de la ley general aplicable. El supuesto denunciado no aparece en dicho numeral.