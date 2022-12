-Con pincitas, pesquisa sobre topón en Sisoguichi

-El alto riesgo de jornadas agotadoras

-Estrategia contra Centinela con o sin IEE

-Son reto defraudadoras para Poder Judicial

Bajo todas las llaves del indispensable secreto ha cerrado la Fiscalía General del Estado (FGE) las indagatorias sobre el enfrentamiento ocurrido la noche del lunes en Sisoguichi, municipio de Bocoyna, entre policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPE) y los integrantes de un comando de La Línea, con un saldo perjudicial para el grupo delictivo de dos muertos. Ni un lesionado de los estatales.

Sólo se supo del hecho por pobladores de Bocoyna que sufrieron el terror de la balacera y por un comunicado emitido directamente por la SSPE, ni siquiera por el área de comunicación social del Gobierno del Estado.

Ni el lunes de los hechos, ni el martes, hubo más información oficial sobre el enfrentamiento, a diferencia de otras ocasiones cuando al menos la Fiscalía, encargada legal de las “escenas del crimen”, difunde los datos básicos relacionados con las mismas.

Ayer finalmente fue enviado un boletín sobre la identidad de los dos muertos y un operativo conjunto de varias corporaciones llevado a cabo en aquella zona.

Este caso parece más complicado que muchos otros quizá por el poderío del grupo enfrentado por los estatales y por la necesidad de esclarecer con certeza absoluta lo ocurrido.

Versión: Los integrantes del comando (más de 20) emborrachándose y disparando al aire por las calles hasta que los pobladores pidieron el auxilio de los estatales destacamentados a unos 45 minutos de ahí, en Creel.

Los presuntos delincuentes pertenecen a un grupo duro de La Línea con sede en San Juanito identificado desde hace años por la propia Fiscalía como “Los Manjarrez”, o “Los H”; antes una facción modesta pero hoy extendida en su territorio por varios poblados hasta Namiquipa.

Esa puede ser una de las razones por las que anda la Fiscalía con pies de plomo, con extremo cuidado para evitar una generalización de la violencia en la zona; además, pegada al territorio de Creel en manos de grupos delictivos contrario a La Línea: el Cártel de Sinaloa, con su operador “El Chueco” y las facciones Gente Nueva de los Salazar, o de Los Paredes...

Es lógico el manejo con pincitas.

***

Será hasta finales de la primera semana de enero cuando el Instituto Estatal Electoral (IEE) que preside la consejera, Yanko Durán, dará respuesta a la solicitud de consulta ciudadana y plebiscito que los diputados de Morena promueven contra el Proyecto Centinela, insignia de la administración de Maru Campos.

Entre los primeros mensajes que han salido del organismo electoral hacia los legisladores morenistas parece claro que ya hay cuando menos tres argumentos con el debido sustento jurídico para negar la petición, con base en la misma Ley de Participación Ciudadana.

Quienes apoyan a los consejeros electorales en la delicada tarea de sustentar una respuesta, no ven tan complicado encontrar las razones para la negativa, pero sí habrán de tomarse su tiempo, los 10 días establecidos en la norma.

Por estrategia, nadie en el organismo electoral suelta con claridad los argumentos para la casi segura negativa, pero entre estos se encuentra el hecho de que el proyecto ya está en curso, debidamente aprobado y planeado tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y la inconformidad abanderada por Morena llegó más que tarde.

Por otro lado, con el garantizado rechazo a la petición que esperan del IEE, en la bancada que dirige Cuauhtémoc Estrada tienen listas las impugnaciones para que el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es donde finalmente habrá de dirimirse la controversia.

O sea, los legisladores del partido guinda están preparándose para un litigio que fácilmente podrá llevarse entre ocho y diez meses, hasta que acabe en una instancia de la justicia federal. A algo se habrán de atener si no pretenden quitar el dedo del renglón de darle dolores de cabeza a la administración estatal con la pretendida consulta popular.

Parte de esa preparación es alistar a su dividida estructura para juntar las firmas de apoyo a la solicitud, alrededor de 14 mil de cuando menos dos terceras partes de los municipios de la entidad, meta no tan complicada en comparación con el universo de votos requerido para que cualquier ejercicio de consulta sea vinculante.

Si no hay otra alternativa de solución, entonces irá para largo la confrontación que no sólo afecta políticamente al Gobierno del Estado, sino a toda la población que es víctima de la inseguridad sin distinciones partidistas, por una añeja falta de autoridad que ponga orden y ofrezca soluciones.

***

Con el dolor indudable que generó el fallecimiento de una joven exitosa, con todo el mundo por delante, fue despedida Ericka Tapia, la doctora que perdió la vida sobre la vialidad La Cantera al chocar con un muro de contención.

Las honras fúnebres fueron estrictamente familiares y gente muy cercana, en las instalaciones de la funeraria y cementerio La Colina.

Quedaron claras las causas de la muerte por las múltiples lesiones sufridas por tan tremendo encontronazo, pero sigue siendo un misterio lo que provocó el accidente fatal.

Ericka era una médico general que acababa de cumplir su contrato con el IMSS en la modalidad conocida como cubre-incidencias, sustituyendo por vacaciones, descansos o faltas, a sus compañeros, y había sido asignada finalmente con plaza en una guardería.

Desconocemos si realizaba -igual que la mayoría de los médicos- jornadas extenuantes en otros nosocomios públicos o privados, de ahí viene la posible versión de que la venció el sueño al conducir.

Del supuesto infarto tampoco hay hasta el momento versión oficial, más que la escueta información acerca de los daños físicos que le provocó la muerte tras llegar con vida al Hospital Morelos.

Hay decenas sino es que centenas de médicos expuestos a jornadas desgastantes de trabajo, a veces con guardias de 12 horas más ocho, por obligado doblete, con dormitadas de media hora o una hora, en las camas, sillas de ruedas o hasta sillones de los hospitales.

Hay mucho que hacer en ese contexto, aún desde estudiantes, en el servicio social o residencia, por parte de la rectora Secretaría de Salud federal y en especial la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

***

Aunque el Poder Judicial permanece en periodo vacacional y, por ende, sus actividades están reducidas (más no frenado), apenas iniciado el 2023 se le vienen dos importantes retos. El primero, desahogar la audiencia masiva en contra de socios fundadores de Aras Investment en la Ciudad de Parral, la cual acumula a 140 víctimas.

No es un esfuerzo menor, pues los juzgados en Parral no cuentan con la misma capacidad tecnológica existentes en la capital, sede del Centro de Justicia, donde ya han celebrado tres procesos en contra de tres ex integrantes de esta empresa, dos de los cuales acumularon 300 y 400 víctimas, respectivamente.

Sin duda el reto es grande, pero el personal judicial ya está ajustando todo con el área de tecnologías para lograr desarrollar esta audiencia el próximo 4 de enero.

El segundo caso es la audiencia en Chihuahua, también por el fraude cometido por Aras, en una causa penal que concentrará a 450 personas. Con este proceso sumarán ya tres mega audiencias en la capital, donde ya van 715 denuncias judicializados, sin contar las que serán desahogadas en enero.

Aunque el proceso avanza, y se reconoce, aún se ve lejana la reparación del daño, pues a la fecha, Aras acumula seis mil 654 denuncias en contra y todavía no han localizado al autor principal del fraude, el exCEO, Armando Gutiérrez. Esto sin contar casi 700 querellas en contra de otras inversoras que ésas sí no han llegado a los tribunales.

***

Antes de cerrar el año, fue aprobado en cabildo el proyecto para la instalación de 45 mil 800 nuevas lámparas LED para la ciudad de Chihuahua, con el fin de renovar infraestructura en avenidas, parques y colonias con iluminación de mayor calidad y tiempo de vida.

Fue en la sesión de las comisiones de Hacienda, Planeación y Obras Públicas del Cabildo de Chihuahua donde los regidores aprobaron dicho proyecto a implementar el próximo año, reforzando lo realizado el 2022.

El voto unánime de los regidores de todas las fracciones, llamó la atención; privilegiaron el interés social y la real necesidad de esta inversión, con miras a bajar aún más los índices delictivos con impacto en el cuidado del medio ambiente y menos gasto en electricidad.