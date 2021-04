-Construyen solidaridad en torno a Maru

-Ahora descansan más los chicos de “Igor”

-Ya es urgente un nuevo hospital del IMSS

-Parquímetros sin pilas

Frente a los embates, el equipo cercano de Maru Campos a nivel local y nacional da muestras de cercanía y solidaridad. No se arredra.

Contrario a ello, da la cara.

“Maru Campos, este reto es pequeño si lo comparamos con la visión que tienes para Chihuahua y su gente...Vale la pena luchar con mucha convicción y pasión pero sobre todo con fe. La verdad siempre triunfa, recuerda que Dios te acompaña siempre. Estamos contigo, a pie de batalla...”.

Es Marco Bonilla, en la solidaridad.

Ha sido el candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua acompañante desde hace muchos años de la aspirante a la gubernatura.

Han estado juntos en las buenas y en las malas. Su suerte en mucho es la de ella. Han sido un equipo muy cercano.

Chihuahua es clave para obtener la mayoría de los votos en el camino a la gubernatura, y ella, con su voto también le resulta a él importantísima. El arrastre de la candidata es fundamental.

Lo sabe él muy bien...y por supuesto el partido.

No es casualidad que haya salido Marco en su apoyo, pero además salió el PAN estatal, con un mensaje claro.

Marko Cortes, el líder nacional, así lo anotó: “En @AccionNacional confirmamos nuestro compromiso con la legalidad, el combate a la corrupción, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. A la vez, expresamos nuestro total respaldo y confianza a @MaruCampos_G, mujer de resultados que será gobernadora Chihuahua”.

Santiago Creel....”Mujer comprometida con su estado y el futuro, política capaz y de resultados. Mi respaldo a @MaruCampos_G próxima Gobernadora de Chihuahua. Sigue fuerte y sigue adelante”.

De ese tamaño es la solidaridad que se está construyendo en derredor de Maru Campos.

***

Con la vinculación de Maru y el largo impase de análisis del caso, antes de llegar al juicio oral, si es que así ocurre, ahora sí podrán descansar los chicos de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Y es que fuera de sus labores habituales de cobertura y difusión de los eventos oficiales del Ejecutivo, se mantenía como tábanos en los juzgados.

En la paranoia del coordinador Manuel “Igor” del Castillo, utilizó a los reporteros para darle cobertura al proceso de Campos y ex diputados ahora vinculados.

Sin chistar, llevaban el chisme al jefazo y éste a su vez lo trasmitía a la Secretaría, a Fiscalía y despacho de Corral.

Incluso en desconfianza manifiesta, “Igor” les obligó a que hicieran trasmisiones en vivo desde el celular, lo que les pudo generar amonestación y hasta multa por estar prohibido, al jefazo no le importó.

Por la misma razón se entendería que la maquinaria boletinera cerrará su producción, luego de que sobre Maru se enviaron por decenas. Lo bueno es que todo quedó en ciberespacio. No hubo necesidad de consumir toneladas de papel.

***

En el sector privado le van a tomar la palabra al delegado del IMSS, el doctor Arturo Bonilla y Calderón, con el compromiso que hizo en su pasado informe de labores de continuar el proyecto de construcción de un nuevo hospital en la capital.

Aunque la infraestructura que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado no es poca (61 unidades en total, 52 de Medicina Familiar; 329 consultorios, 10 hospitales de segundo nivel con mil 381 camas y 211 consultorios de especialidades) sigue siendo insuficiente.

Sobre todo es Chihuahua, la segunda ciudad con mayor número de derechohabientes después de Juárez, es la que padece el rezago, con un Hospital Morelos saturado y en gran medida reconvertido para la atención especial de Covid.

Por ello, de acuerdo con los representantes empresariales que avalan la gestión de Bonilla, es que se le tomará la palabra y se le apoyará para que cumpla la promesa.

En su informe, el médico también reiteró su rechazo total a la corrupción y refrendó su compromiso de garantizar atención médica efectiva, digna y eficiente; así como a continuar con finanzas sanas y disminuir los tiempos de espera que se tienen en la actualidad.

Ello implica aprovechar lo que ya se tiene, como la donación efectiva de un predio al IMSS que le acaba de entregar la administración de la alcaldesa María Angélica Granados, y los recursos que se puedan disponer una vez que se haya controlado la pandemia.

Más allá de la situación crítica que se vive con la emergencia sanitaria, no se debe descuidar la visión de mediano y largo plazo, que hace urgente cumplir ese compromiso de ampliar la infraestructura, el equipamiento y el personal médico.

***

Finalmente este domingo arrancan las campañas políticas que habrán de renovar el congreso federal y la gubernatura para el caso de Chihuahua.

Serán dos meses de campañas, las que por necesidad y mínima lógica deberán modificarse, en lo que tiene que ver con concentraciones sobre todo masivas, sana distancia y medidas de higiene, impuestas por la emergencia nacional de salud.

Por lo menos así se supone que será. Se impondrá el criterio de partidos y candidatos, la autoridad electoral no ha generado lineamientos, la Secretaría de Salud no ha querido o no ha podido tomar el toro por los cuernos.

Tan no hay reglas claras en el tema de la pandemia del Covid-19 durante la intercampaña, que más bien pareció campaña, hubo reuniones y concentraciones a convocatoria de algunos de los candidatos, como claramente se observó, por ejemplo, durante los registros ante el Instituto Estatal Electoral.

Sin distancia y hasta sin cubrebocas, lo importante dirían, era mostrar músculo con buena convocatoria.

Ese fue el tenor, pese a la supuesta conciencia que dicen tener, pero no se ha demostrado ni como efímera intención; la protección de salud de los electores, de candidatos y equipos de campaña está a la buena de Dios.

Las campañas inician en sólo unas horas, sin reglas y bajo el libre albedrio en medio de una pandemia sin control.

La Secretaría de Salud no quiere meterse en tópicos electorales y el IEE es omiso en los temas de salud.

***

De los arranques de campaña, hasta ahora se conoce que la candidata del PRI, Graciela Ortiz González inicia el primer minuto del domingo.

Realizará una transmisión online por Facebook, abierto a los interesados y a la vez dirigido a los 67 comités municipales, quienes harán sus propias convocatorias para escuchar el mensaje de la candidata.

En el equipo de Maru Campos, la candidata del PAN-PRD, se evalúan tres arranques el propio domingo.

Inicialmente y sin tener resolución del juez, se había planteado la capital y Delicias, ambos considerados bastiones panistas, y Ciudad Juárez, el municipio más disputado por ser el aportante de mayor votación, más su diversidad política en lo electoral.

Juan Carlos Loera de la Rosa arranca campaña en Ciudad Juárez y está proyectada una concentración de varios municipios en algún punto de la Sierra Tarahumara.

El reto de los candidatos a la gubernatura, no ha establecido agenda de sus arranques.

***

Parecería un contra sentido y en realidad sí lo es, que el gobierno del estado deja sin pilas a decenas de parquímetros, omite por lo tanto la recaudación de miles de pesos al día, por el depósito de monedas y en las infracciones en su caso.

Los chavos de chaleco azul, tiene prohibido infraccionar si el aparato recaudador no está funcionando, lo que la gente les agradece.

Durante semanas muchos de los aparatos están fuera de servicio; la explicación es que no tienen batería y no hay presupuesto para adquirirlas, aunque la partida en materia de adquisiciones sí existe, pero sólo en el papel.

Cualquiera de los buscados parquímetros, genera por sí mismo dinero suficiente para comprar la pila, pero en el mundo de la burocracia hay que entregar el recurso, luego esperar que de otra partida llegue el suministro para la realizar adquisición.

Es una sinrazón, con dejo de ineficiencia y omisión; se dejan ir muy buenos pesitos que en suma se convierten en miles.

Los parquímetros en la ciudad, sólo en el primer cuadro, generan más de un millón de pesos al año.

El recurso del recaudo se supone que se destina a la Secretaria de Salud, específicamente al disminuido Ichisal y de ahí al Hospital Infantil. Por lo menos eso dicen.

Por cierto que la infracción originada por la falta de monedita, se elevó de los 80 a los 280 pesos, más de un 300 por ciento, durante el gobierno de los buenos deseos y ayunas acciones.