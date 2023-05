-Contadores pasados de lanza con clientes

-De traje sastre, Yanko en Coahuila

-Los apuros de doña Adriana por el quorum

-Fracaso boliviano repetido en Ley Minera

Hay algunos contadores pasaditos de lanza que están utilizando la información de antiguos clientes para hacer su agosto y quedarse con el dinero que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) regresa a los contribuyentes cada año.

A esta casa editora llegaron quejas de personas que descubrieron que los contadores a los que alguna vez recurrieron para realizar sus declaraciones anuales, siguen accesando al sistema del SAT con sus claves y datos para revisar si tuvieron saldo a favor y clavarse la lana.

No son cifras exorbitantes las que se quedan estos profesionistas, sin embargo, el acto en sí es ya bastante grave pues es un verdadero abuso de confianza utilizar información personal de sus ex clientes para beneficiarse.

Los afectados manifestaron su inquietud, pues no saben a dónde acudir para que se tomen cartas en el asunto; saben que, aunque no son despreciables, mil o dos mil pesos quizá no valga la pena la pelea, pero su principal interés es evitar que estas personas siguen haciendo uso indebido de sus datos.

***

Si algo preocupa a los inversionistas de los proyectos mineros en Chihuahua, es que la reforma a la ley en la materia parece haber tomado el ejemplo boliviano en materia de exploración, que ha sido un rotundo fracaso desde su aprobación.

Las modificaciones a la Ley Minera aprobadas en días pasados no fueron tan radicales como las planteó Palacio Nacional, pues al final ampliaron el plazo de las concesiones que pretendían limitarse a 15 años en vez de 50, para quedar en un punto medio más manejable.

En materia ecológica la reforma también trajo innovaciones que habrán de hacer más estrictas las normas para la industria extractiva, lo que también puede absorber la minería, sobre todo la que opera en la entidad, que tiene años de evolución en responsabilidad social y ambiental.

Sin embargo, en el Clúster Minero del estado, encabezado por Pablo Méndez, no ven bien que el gobierno federal quede a cargo de la exploración para nuevos proyectos, pues así lo hizo Bolivia y los resultados no fueron mejores a lo que tenía antes de su reforma.

El freno que impone esta determinación a las nuevas inversiones, a extensión de proyectos en marcha o incluso a las empresas que ya están en operación, habrá de limitar el crecimiento de una industria con presencia insustituible en 14 municipios de la entidad y que genera más de 130 mil empleos directos e indirectos.

La incertidumbre que genera la amplia intervención estatal puede ser una gran estocada al sector que, para variar, ni consultado ni avisado fue de la propuesta presidencial, que pasaron sin ver los diputados federales de Morena y atoraron sólo un poco, por meros motivos políticos, los senadores del mismo partido.

Aprobadas las reformas, a los empresarios del sector no les queda de otra que recurrir a los tribunales a cuestionar los puntos más irracionales, que le representan a la minería una gran desventaja.

***

En traje sastre blanquísimo apareció en pantalla Yanko Durán, la presidenta del IEE de Chihuahua, ayer en la transmisión del debate entre candidatos a la gubernatura por Coahuila, donde le dieron hasta para llevar al abanderado de la alianza opositora, Manolo Jiménez.

No perdía detalle alguno la titular del OPLE chihuahuense, sentada en primera fila, pierna cruzada y pie inquieto, con miradas dirigidas a la moderadora, Ivonne Melgar, como de angustia antes de cada intervención, en el debate realizado en Saltillo.

La periodista compartió créditos con Alejandro Cacho, conductor televisivo. Ambos con preguntas no incisivas acabaron por asumir una posición de menor confrontación que la vista hace unos días en el Estado de México, con Ana Paula Ordorica conduciendo, o hace semanas con el primer debate coahuilense, con el experimentado Javier Solórzano y Sandra Romandía.

La gran discusión son los debates acartonados, con mayor o menor intervención de moderadores, y las réplicas y contraréplicas, con bolsa de tiempo para ser usada de acuerdo a la estrategia de cada candidato.

El año próximo deberá Yanko, junto con el resto de los consejeros y asambleas municipales, organizar encuentros similares para ayuntamientos, sindicatura y diputaciones.

Con seguridad se trajo la consejera presidenta muchos apuntes que servirán de base, para cuidar algunos detalles, por ejemplo, la presencia de público, que volvió a dar problemas con rispideces e insultos para el líder nacional de Morena, Mario Delgado, al término del encuentro, que afortunadamente no pasaron a mayores.

Fue la esposa del exsubsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, y un grupo de seguidores del candidato del PT, quienes cocieron a gritos a Delgado, ante la desesperación de los organizadores que poco pudieron hacer.

***

Ya son varias las sesiones en que la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, tiene qué hacer maniobras para alcanzar el quórum legal, es decir, para completar el número mínimo de 17 diputados requerido para iniciar los trabajos legislativos.

En la versión digital de GPS mostramos las imágenes de la sesión de ayer, donde las desoladas curules exhiben el poco interés de los diputados locales por atender su primerísima función que es, precisamente, legislar.

Dice con mucha claridad y todas sus letras el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que son obligaciones de las diputadas y los diputados, además de las establecidas en la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos legales aplicables, fracción segunda, "asistir a las Sesiones del Congreso y a las reuniones de las Comisiones y Comités de las que sean parte".

Parece irrisorio que en el pleno haya una situación de expectativa, no por los debates que se presentarán respecto a temas de relevancia o las votaciones, sino por la falta de quorum.

En todos los casos deben de llamar a diputados ausentes para que, de perdido, hagan presencia de manera virtual y, todavía así, muchos defienden el lujo de mantener la cámara apagada, quizá para que nadie sepa en qué lugar están y quede en evidencia que no hay argumento alguno para faltar.

Las justificaciones entregadas por las ausencias son meros oficios, manifestando que andaban realizando tareas propias de su encargo. Ni un comprobante acompañan en la mayoría de los casos.

Esto de las inasistencias es común en diputados como Francisco Sánchez (MC), o Edgar Avitia (Morena), y algunos otros de todos los partidos, quienes llegan, votan, hacen como que están unos momentos y el resto de la sesión salen y entran o de plano se la "pintean".

***

El mes de abril concluyó con una disminución en los indicadores de robo con violencia en cuanto a vehículos y casa habitación, los delitos que más perjudican a la gente por tratarse de sus bienes.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron apenas tres robos violentos de automóviles y 15 casos en comercios.

Abonó en la disminución de estos eventos la detención de varios ladronzuelos, particularmente de vehículos, que fueron a parar a las celdas.

Viene un reforzamiento en las estrategias para operativos y patrullajes específicos contra el robo pero sin violencia a casa habitación en Punta Oriente y Riberas de Sacramento, por el repunte que se reflejó de un mes a otro.