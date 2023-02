-Contrasta una obra de Anbec con una de la JMAS

-Encampanado en plena vía del ferrocarril

-Regaño a Mya es revictimización

-La encuesta de Valenciano es el Predial

Tenemos varias imágenes que marcan un contraste tremendo entre una obra pública y una obra privada. Una, es un acceso a un emporio de bodegas y patios construidas por la empresa de presumible origen chino, Anbec; la otra, es también un acceso a los pozos que tiene la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en un terreno muy grande pegado al de Anbec.

Ambos están localizados en un lugar de la colonia UP, al sur de la ciudad, aún conocido como “los corrales de Oviedo Baca”. Están en ambos lados de lo que puede llamarse prolongación de la calle 46 (en la colonia Rosario) rumbo al Oxxo de Fuentes Mares.

Son muchísimas las hectáreas que poseía ahí el famoso abogado, que en paz descanse, y donde ahora ha montado sus fábricas y bodegas de tubería Anbec. Es una maquila muy grande con instalaciones desde la Melchor Guaspe hasta los pozos de la JMAS.

La maquila construyó bonitos accesos con cemento hidráulico y hasta un puente para cruzar un arroyo que, en tiempo de lluvias, más abajo se convierte en río furioso y arrastra vehículos de cualquier tamaño. Allá abajito de la cuchilla de Flores Magón y 20 de Noviembre.

Enseguida de la bonita construcción de Anbec, la JMAS empezó a colocar pavimento simple para su acceso hacia los pozos sin puente. Al primer aguacero ahí quedará tirado aquello.

Es notable la enorme diferencia entre una obra y otra, además resalta la de Anbec como muchas empresas de su tipo; construyen lo necesario para ellos pero no dejan ni banquetas en las calles que los circundan, como es el caso.

***

Quedó atorado, encampanado dicen los que saben, el Torton cargado con un Caterpillar encima. Increíble, a media vía del tren, en pleno centro de Delicias.

No encontraban qué hacer los encargados ante la posibilidad de la llegada del tren, que efectivamente arribó unos minutos después.

Por fortuna antes hubo comunicación, y el pesado vehículo de fierro detuvo la marcha para esperar que desatoraran la pesada unidad con su carga, lo cual pudo ser posible de manera lenta, penosa, y en reversa.

Traía el Torton varios millones de pesos en valor de mercancía con dos Caterpillar, que mostramos en nuestra edición digital.

Eso es lo de menos, son muchísimas toneladas. No imaginamos un encontronazo de esta naturaleza entre el tren y el torton cargado hasta el tope con la pesada maquinaria.

Los hechos ocurrieron apenas hace una semana. Antes habíamos sido testigos de diversos accidentes en aquella ciudad agrícola del sur del estado.

Pero esta capital no es ajena. Cruza el ferrocarril por principales vías, con grave riesgo de accidentes, muertes y amputaciones, como hemos sido testigos de manera constante.

Hace cinco días en calles Ladrillo y Esmeralda en la colonia Minita, tenemos claro ejemplo de lo que hablamos, con un joven de 35 años que perdió una pierna y a punto estuvo de morir por atropello del tren.

Urge hacer algo con esos cruces riesgosos del tren.

***

No debería descartar la autoridad ministerial el rumor de una condición médica en la conductora de la Lobo roja que cayó sobre la Suv blanca en la Río de Janeiro.

Tendría que revisar el expediente médico de Mónica Liliana R.M., para descartar esa versión de un ataque epiléptico al momento en que conducía.

La cuestión es que ese elemento en lugar de ser en descargo de la responsable, sería en su perjuicio, toda vez que habría indicación expresa de no conducir por el riesgo de un evento clínico de riesgo.

Vimos el video donde la troca pasó por encima del vehículo blanco, cuando circulaba sobre la importante vialidad. Increíble que no haya causado más daño.

Como resultado, hay varios lesionados y un lamentable fallecimiento, con el ingrediente de que no existe seguro vehicular que solvente la responsabilidad por los daños.

La responsable libró la cárcel pero por el pago de daños que inicialmente ascendieron a medio millón de pesos.

***

Paradójicamente, mientras Erick, el responsable de las agresiones que pusieron en riesgo la vida de Mya, está en libertad, ella ha sido regañada por el juez de la causa, molesto por la exhibición pública del asunto.

Aunque no pudiera creerse, el joven acusado de acuchillar 47 veces a Mya, seguirá todavía en libertad, tras celebrarse una audiencia respecto al amparo que el imputado tramitó y por el cual la jueza Flor Berenice Gómez Peinado le concedió la suspensión provisional para que no fuera privado de su libertad, luego de que se ordenara su detención.

Mientras esto ocurre, Mya ha recibido regaños del juez de la causa, Erick Estrada Rascón, por “haber hecho público el caso”.

Mya decidió dar a conocer dar a conocer su caso desde que estaba entre la vida y la muerte, para alertar a otras jóvenes sobre el maltrato en el noviazgo, pero también para que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Sin embargo, el juez Estrada Rascón, que ha llevado el proceso y quien la regaño, fue quien determinó que el acusado pudiera andar libre en tanto hay resolución a su situación jurídica.

La Fiscalía presentó un recurso de apelación en contra de la resolución del juez, el cual fue revisado por el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, quien convocó a audiencia para informar que el joven debía permanecer internado para garantizar la seguridad de las víctimas.

No obstante, Erick no acudió a la audiencia y la autoridad judicial ordenó que su detención, lo cual motivo que se amparara para no ser ingresado al centro de reinserción social para adolescentes, prolongando así el calvario de Mya, que sigue regañada y sin obtener satisfacción a los graves daños físicos sufridos.

****

De las 74 mil cuentas del impuesto predial que existen en Delicias, más de 50 mil han sido saldadas por los habitantes en apenas las siete semanas que tiene el año, lo que representa un indicador claro de cobro eficiente y una atención oportuna al rezago fiscal que enfrentan todos los municipios del estado.

El dato lo anduvo distribuyendo ayer el alcalde deliciense, el panista Jesús Valenciano, quien estuvo en la pasarela durante la sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), encabezada por la gobernadora Maru Campos en el patio central del Palacio de Gobierno.

El predial es mejor encuesta que cualquiera de las cuchareadas que ponen a circular varios alcaldes, con eso respondía Valenciano García, entre risas y saludos, a quienes le preguntaban por la situación política en la tierra de los vencedores del desierto. Sí, esas son las encuestas del alcalde.

La recaudación que está en niveles históricos es señal no sólo de un trabajo eficiente de la tesorería que lleva Homero Beltrán del Río, sino del posicionamiento político que mantiene el panista en su municipio y a nivel regional, lo que ayer también se vio reflejado al quedar sentado en primera fila de la sesión del Coplade (imagen en versión digital de GPS).

***

Confirmó el alcalde Marco Bonilla su asistencia este domingo a la segunda marcha en defensa del INE, que recorrerá la avenida Universidad desde la glorieta de Pancho Villa hasta llegar a una concentración en la Plaza del Ángel, que se espera sea igual o más numerosa que la realizada en noviembre del año pasado.

Bonilla puntualizó que su participación es como ciudadano, y su postura siempre será en contra de las prácticas o decisiones que generen una regresión o atenten contra el sistema democrático en México.

Sin duda esta convocatoria de nuevo reunirá a la clase política y a la ciudadanía en un mismo frente común.