-Corren a “El Cubano” y otros tóxicos

-Medida responsable, aplazar las presenciales

-Estira la mano a la 4T y con la otra da golpe

-Ahora sí, un médico al Comité de Salud UACh

El fin de semana fue de limpia en la Subdelegación de Bienestar en esta capital. Tras meses de quejas por la protección extrema a los favoritos del titular, Marcelino Gómez Brenes, por fin les dieron las gracias a los tóxicos de la dependencia.

Desde septiembre de 2021 hay reclamos documentados en GPS (imagen en versión digital) sobre los problemas que generaban los funcionarios al frente de los “servidores de la nación”.

En aquel tiempo fueron liquidados algunos afines a Gómez Brenes, pero fueron protegidos otros a nivel de jefaturas que lejos de ayudar obstaculizaban el trabajo de la dependencia, que lleva desde los programas sociales hasta los planes de vacunación.

Pues bien, al final les quitaron la protección a Oder Yamal Santana Anchondo y al extranjero que se había mantenido en una jefatura, Jorge Luis Álvarez Santana, alias “El Cubano”, quienes salieron por la puerta de atrás.

Fueron echados por maltrato al personal en los límites del acoso laboral. Quién sabe si también por acoso de otro tipo.

Los antecedentes de este par de angelitos ya tenían buen rato. Dejaban sin comer a los servidores de la nación cuando dirigían la estrategia de la vacunación, además de que le inyectaban altas dosis de toxicidad a sus decisiones diarias en manejo de personal.

Aún así se presentaban como grandes estrategas del servicio público y hasta del cuidado de la imagen de la 4T. Los resultados no se ven por ningún lado.

Habrá qué ver si después de tanto escándalo al coordinador Gómez Brenes lo siguen manteniendo en ese puesto. Se sabe que se entretiene más en las peleas internas de Morena y en la parranda con la banda que en cosas de la oficina.

***

El viernes, mucho antes de hacer el anuncio oficial para efecto de medios de comunicación, ya había un oficio circulando entre los coordinadores de educación básica en el Estado, anticipando la continuación de las clases virtuales de manera indefinida.

La rúbrica en el comunicado oficial corresponde al director de educación básica en el Estado, Alejandro Rubio, quien anticipó lo que ayer de manera pública anuncio el secretario de Educación, Javier González Mocken.

Indispensable adoptar medidas desde el viernes, para circular la comunicación de manera profusa y directa, y evitar las especulaciones e incertidumbres como en el pasado reciente.

Responsable la medida de manera indudable, ante un incremento sustancial en el número de casos, defunciones y camas ocupadas en hospitales.

Hay esfuerzo por privilegiar la salud, pero no descuidar la condición económica de los chihuahuenses, por lo que dejar en sus casas a más de 700 mil personas entre alumnos, docentes y administrativos, de educación básica, más lo que se agregue del sector público y privado, en todos los niveles, es un buen paso.

Valorara el Consejo Estatal de Salud esta semana las nuevas acciones y medidas, ante un avance que parece irremediable a un colorado, con lo que ello implica.

***

El alfil del exgobernador Javier Corral, aquel que renunció al grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, y que también gracias a éste partido ha obtenido pingues salarios del erario público, parece que ha perdido la brújula.

Mientras Corral trata mejor que con seda sus relaciones con el Presidente de la República, a quien se refiere con todas las deferencias posibles -con el sueño guajiro de obtener todavía alguna prebenda-, Gustavo Madero firma una denuncia penal que involucra más allá de Hugo López Gatell al mismo Andrés Manuel López Obrador.

Ahí con todas sus letras el nombre del aún senador de la república, atribuyendo, con razón o sin ella, una serie de conductas al subsecretario de Salud, responsable del combate al Covid, que constituyen homicidio, lesiones, sabotaje, y corrupción por ejercicio ilícito del servicio público.

La denuncia mezcla conductas del alto funcionario con aquellas asumidas por su jefe el Presidente de la República, y por ellas, pide una investigación y sanción de la Fiscalía General de la República.

Pensamos que no va a llegar a ningún lado la denuncia, más que al archivo o a la determinación de no acción penal por falta de elementos, pero es comidilla política, porque con puntualidad repasa esas declaraciones en la mañanera contra el uso de cubrebocas o el cuidado que merece la enfermedad con Vick Vaporub, o el uso de las detentes.

Imposible no pensar en Corral detrás de la firma de Madero, y la necesaria complicidad, dentro de los juegos de tenebra continuamente practicados con total desatino, que lo retratan de cuerpo entero como mentiroso y traicionero, hasta con quienes de frente adula y ofrece rayadas en su propia casa.

Y, aun así, el presidente le ofreció, sin saber que estaba impedido, una beca como embajador, cuando debajo de la mesa lo estaba pateando con su alfil.

***

Por increíble que parezca, con tanto médico especialista para hacerse cargo de la gestión de la pandemia en la Universidad Autónoma de Chihuahua, el responsable era un licenciado en ciencias de la información con maestría en comunicación.

Homónimo del defenestrado rector, Luis Fierro Méndez, fue llevado por su tocayo a la Secretaría General del Comité de Salud, para encargarse de la seguridad de estudiantes, profesorado y personal administrativo con motivo de la pandemia de Covid. Impensable.

El nombramiento de Luis Fierro ocurrió en junio del 2020 y ahí duró en ese puesto casi dos años, hasta que fue removido de manera reciente, por el rector Jesús Villalobos Jión, quien colocó en ese puesto, como era lógico, a un especialista en epidemiologia.

El nuevo responsable es el doctor Martín Cisneros Castolo, quien tiene a su cargo las responsabilidades gestionadas durante largos e interminables meses por una persona sin el perfil para ello.

Esos meses en la nómina fueron para Luis Fierro premio incomprensible, porque su paso por comunicación social fue más de sombras que de luces, peor aún que su antecesor. Un chivo en cristalería lo hubiera hecho mejor, en un contexto de nueve mil muertos y más de cien mil contagiados.

***

No es la chicana de Aras escondiéndose para ganar tiempo ante las más de 600 demandas civiles, es la lentitud del tema lo que molesta en grado superlativo a los incautos inversores, que observan pasmados cómo se les está ninguneando.

Todos los abogados, unos con mayor o menor descaro, juegan con las notificaciones, estirando la liga, el mismo sistema lo permite. Que lo haga la empresa de manera tan burda y descarada solo es una rayita más al tigre de la malicia existente en su actuación.

Pero lo que colma la paciencia es que siendo un tema tan sensible no se le haya puesto la atención debida por los operadores de justicia, que no pueden tratarlo como un asunto más, cuando hay de por medio miles de afectados.

No es sólo el Tribunal Superior de Justicia quien debió poner atención, y cuidar desde el Consejo de la Judicatura lo que estaba haciendo el juzgador en quien recayó el tema, sino la Fiscalía General de Justicia, donde los miles de denuncias penales aún están en ciernes, en sus carpetas sin avanzar.

Aras se va a atrincherar jurídicamente en la burocracia judicial, civil y penal, para que el asunto camine a paso de tortuga, y transcurra lentamente el tiempo. Ese juego es más que conocido, pero sólo aumentará el disgusto y coraje de los inversionistas que sienten que el dinero se les está volviendo polvo.