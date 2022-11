-Crisis por caducos en Palmore

-Auditoría lo puede llevar al Cereso

-Le cuidan las formas a Adriana

-El tonito chileno o español según el caso

Desastre total traen en el Sanatorio Palmore por manejos incorrectos, principalmente dentro de sus almacenes de materiales, donde reportaron varios insumos caducos que, pese a ello, seguían utilizando.

La lista es interminable: suturas, jeringas, sondas, catéteres, medicamentos de cuadro básico, productos del sector salud con sello federal, muchos sin contabilidad ni inventario.

Lo peor es la negligencia, ya que se han dado casos de intoxicación por medicamentos en mal estado, el último en octubre, donde una mujer sufrió convulsiones luego de que le administraran dosis más elevadas a las indicadas.

Eso sí, varios consejeros que ni van a checar cómo anda el nosocomio, y a pesar de que su cargo no tiene remuneración, han sido premiados con fajos de billetes.

En días recientes, las irregularidades fueron presentadas al doctor Adolfo Federico Rey Armenta, presidente del Consejo de Administración y Director General del Sanatorio Palmore, quien al parecer, tomará cartas en el asunto para poner orden de una vez por todas.

Y es que si algo ha distinguido a hospital a los largo de sus 98 años es su excelencia en servicio y atención a la gente, por lo que no debe mancharse por conductas inapropiadas de unos cuantos inconscientes.

***

El movimiento “estudiantil” en defensa del ex fiscal Francisco G. A. se ha dado a la tarea de hacer y valerse de lo que puede, hay perfiles en redes sociales, cartas, artículos, imágenes y hasta lonas con el peculiar #JusticiaParaFrancisco; sin embargo, lo que llamó la atención fue eso que desde su Facebook, la activista Lucha Castro hizo: ¡intimidar a la jueza Hortensia si resolvía vincularlo! No cabe duda que, no hay peor violencia que aquella ejercida por una mujer que se dice feminista y defensora de los derechos humanos. ¡Lástima!

Y eso no fue todo, porque ante la desesperación del nulo eco que ha tenido desde su regreso al territorio mexicano, se ha dedicado a publicar fotos con sus amigos Corral, Peniche, Pety Guerrero, Emma Saldaña, etc… ¡Cada quien sabe lo que sube! Lo que sí, no se vale postear fotografías de familiares de víctimas de personas desaparecidas, en las que supuestamente, señalan mensajes de apoyo y respaldo al ex fiscal Paquito.

***

Aunque se ha defendido como ha podido, el morenista exdirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la UACH, Ricardo Moncayo, habrá de enfrentar la auditoría externa para ver qué hizo con el fondo de ahorro de sus compañeros, que ya debería haberse entregado durante esta quincena y nomás se hicieron de agua.

El actual comité sindical que echó por la puerta trasera a Moncayo no ha dejado de documentarle yerros y excesos, al grado de que ya se habla de varios ilícitos que lo pueden mandar de vacaciones al Cereso una vez que se haya seguido el proceso de investigación correspondiente.

De entrada, han sido detectadas alteraciones a las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias, en puntos que van desde la orden del día y el quórum legal hasta el listado de acuerdo de las mismas.

De ponerlo en la cruz se han encargado colaboradores de la Comisión de Honor y Justicia como Arturo Díaz de León, Judith Caraveo y Mónica Magallanes, así como varios de los que acompañaron a Moncayo en la dirigencia sindical considerada una de las más ruinosas desde que fue creado el organismo.

La denuncia inicial que era por supuestas inversiones para darle plusvalía a un terreno sindical ubicado por la zona de Altozano, se ha fortalecido con hallazgos recientes, pero además con la aparición de un negocio de estructuras propiedad del exdirigente.

Por algo a Moncayo le gusta presumir que su sueldo universitario nomás es para los chicles, ya que sus mejores ingresos vienen de su empresa, cuyo origen no está nada claro, menos ahora que los empleados están a punto del infarto porque no tienen su ahorro, dado que el exdirigente lo usó para otras cosas.

La revisión de sus tres años como cabeza del sindicato universitario, pues, habrá de revelar muchas realidades lamentables de su gestión y será la base de los procesos que pueda enfrentar. El problema apenas comienza.

***

Cuidó las formas la mayoría legislativa panista en el Congreso del Estado para evitar un momento incómodo a la presidenta Adriana Terrazas, al no incluir los nombres de los integrantes de la mesa directiva en desplegado que felicita la marcha del 13 de noviembre en favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

Más aún, cuando el desplegado llega en momentos en que los morenos festejan la magna concentración realizada ayer en el Zócalo de la Ciudad de México, donde Adriana caminó junto a militantes, diputados, alcaldes y simpatizantes de la cuarta transformación.

Tenemos una de esas fotos en que aparece la legisladora morenista, a quien sus correligionarios aún no perdonan que haya aceptado la presidencia del Congreso. Con esa calidad apareció caminando sobre Reforma, para presenciar el discurso de Andrés Manuel López Obrador.

Cuidaron también los legisladores panistas de no estirar demasiado la liga con el desplegado, porque sólo incorporaron el primero de los resolutivos, el de la felicitación por aquella marcha, y no los otros tres, que fueron duro golpe.

El segundo de los resolutivos es exhorto a diputados y senadores para que no aprueben la iniciativa de reforma constitucional electoral enviada por el presidente de la República; el tercero pide directamente a AMLO que se abstenga de estar profiriendo insultos y calificativos discriminatorios y ofrezca una disculpa; finalmente, el cuarto, solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación una investigación por esos adjetivos y el uso de recursos públicos.

***

Con independencia de la causa que mantiene detenido a Francisco “Paquito” González, lo está esperando el grueso expediente de extorsión, que se encuentra abierto y no tiene prisa alguna por ser incoado en su contra, toda vez que es imprescriptible.

Está señalado directamente el exfiscal de derechos humanos, de haber recibido dinero por parte de uno de los detenidos en los expedientes secretos, específicamente la acusación está clarita por parte de Marcelo González Tachiquín.

“No me lo platicaron, yo lo viví, yo fui extorsionado por él, yo fui torturado por él, fui parte de procesos fabricados por él y al final del camino le gané todo, pero tomó tiempo”. Es la expresión textual del exdirector de Pensiones, exsecretario de educación y exsecretario particular de Duarte.

Tendrá que seguirse el caminito de esos dineros, por lo menos en el caso de Marcelo, unos 400 mil pesos, a dónde fueron a parar, al bolsillo de quién.

No será entonces muy fácil para “Paquito” librar la batalla legal, como tampoco le fue a quienes por él fueron procesados.

Necesitará algo más que un defensor penalista que habla con aire afectado de tonito gachupín o chileno, con cartas credenciales de estudios en España, el egresado de la Libre de Derecho en Monterrey, Iker Ibarreche.

***

El sector de la construcción tiene esperanza de alcanzar una recuperación el año entrante, sobre todo por las diversas obras que tiene en su cartera el gobierno estatal, por un monto cercano a los 9 mil millones de pesos.

El presidente del Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Arnoldo Castillo, no se la ha despegado al secretario de Obras Públicas, Carlos Aguilar, para no quedarse fuera de las contrataciones necesarias para concretar estos proyectos.

Son estas obras las que apuntalarán al sector los próximos 12 meses, entre ellos el hospital de Ciudad Juárez, la rehabilitación de centros de salud, infraestructura hidráulica y rehabilitación de carreteras y caminos.

En este último rubro, cabe decir, el gobierno federal ha estado completamente desaparecido pues, durante 2022 desembolsó apenas 300 millones de pesos y para el año que viene se estima una partida similar, que es nada.

***

Es práctica común de la 4T el señalar a los “bots” y “acarreados” del gobierno estatal e incluso del municipio, sin embargo, cuando son ellos, pareciera motivo de orgullo, tal como ocurrió con la marcha realizada ayer en la Ciudad de México en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para la cual incluso dispusieron de transporte para quienes quisieran asistir.

Dos semanas antes, durante la movilización en defensa del INE, los morenos no tardaron en acusar que la marcha estaba plagada de empleados del gobierno estatal y del ayuntamiento aunque del “desfile” de ayer, se puede decir lo mismo respecto al gobierno federal, pues delegados y otros funcionarios estuvieron prestos en primera fila.

Ni que decir del ofrecimiento de dinero al pueblo bueno para que aceptaran darse la vuelta hasta la Ciudad de México para engrosar los contingentes y así mostrarle a los opositores el músculo de la 4T.

La marcha fue oportunidad para que algunos activistas alzaran la voz por diversas causas, entre ellas las desapariciones de personas en el país tan minimizadas por la administración federal, con cifra de homicidios que ya superó los 100 mil.