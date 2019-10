-Cruza muy fashion por donde murieron los obreros

-AMLO le moja la pólvora al gobernador

-Relevo sindical sin sobresaltos en la UACH

-La limpia en Salud fue mayor



Se apresuró la administración estatal en descargar la responsabilidad por la muerte de los dos trabajadores en el contratista que realiza las acciones de remozamiento sobre la cantera en Palacio de Gobierno.

Pero si se observa con detenimiento en la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, se ve desorden, herramienta y material sobre la banqueta.

El contexto de la obra dice que algo está mal, que no se cuidaron aspectos elementales de seguridad, como se comprobó con el accidente fatal, por lo cual las preguntas son obligadas. ¿Dónde estaba -no sólo Protección Civil- sino la misma Secretaría de Obras Públicas en el indispensable seguimiento de la obra?, ¿Dónde estaba Ana Gómez Licón (o dónde está porque aún no da la cara)?, ¿Dónde está Gustavo Elizondo? Nadie sabe.

Obviamente en la ausencia completa de un contrato que debieron cuidar por el elemental detalle que era -literal- sobre la oficina del gobernador.

Pero si a él no le interesa, menos le va a interesar a la SCOP. Veamos en foto de GPS digital al gobernador, saliendo muy fashion por donde unos días antes los dos obreros fallecieron.

Es obligada una investigación profunda para deslindar responsabilidades.



***



El viernes, pasadas las nueve de la mañana, Javier Corral fue contundente ante un amplio auditorio. Ahí estaba Yeidckol Polevnsky, la líder nacional de Morena.

El gobernador pontificó y amagó en materia de federalismo hacendario; acusó que hay un desdén hacia las entidades federativas, un castigo, injusta distribución de recursos, por lo cual exigió revisar el convenio de coordinación fiscal.

Incluso utilizó datos de la CEPAL para señalar que México se constituye en el país más centralista a nivel latinoamericano.

Sin embargo, para el sábado que arribó el presidente al aeropuerto Roberto Fierro, le cambió milagrosamente el rostro y el humor.

Nervioso y modosito, se buscaba el botón de la camisa, se acariciaba la barriga cervecera, mientras atinaba a decir al presidente que de inmediato atendería a las alumnas de la Normal de Saucillo, que lo pusieron en picota frente a él.

Su excesiva disposición de cumplir de inmediato la orden presidencial de recibirlas se encontró con el olvido de que tenía citas en México.

Mejor el martes, le dijo al presidente, aún más nervioso. Sus manos no se detenían, en un esbozo de sonrisa fingida.

De los discursos del día anterior ni decir nada. Es un gobernador de memoria corta. Ya en ausencia del presidente, entonces, retomará su doble discurso.

Pero le acaba de dar de nueva cuenta muchos más elementos a la líder nacional de Morena que lo tiene bien medido.



***



La limpia en la Secretaría de Salud no solamente alcanzó al administrador Eduardo Tavares. Unos meses antes tocó a una sobrina directa del administrador general de servicios de salud, Víctor Lazo.

Ella era una gente muy cercana de Tavares. No la protegió siquiera su cercanía con su pariente. Ahora está en una empresa del sector privado.

Su mensaje en redes sociales es muy elocuente. Con sentimientos encontrados en relación con Servicios de Salud. Ella era la jefa de servicios financieros en el Hospital General.

Es un nosocomio en el cual la escoba apenas empieza a caminar, tardíamente, pero llegó. Nos dicen que sigue el director del mismo, que está viviendo horas extras en el puesto que le dejó su protector Ernesto Ávila.

Pero las ligas son muy fuertes. Hay una confabulación constante, en una red difícil de destruir.

El jefe de hemodinamia, Daniel Frías, ha construido relaciones con personales del nuevo amanecer que son claves, como es el caso del “Pato” Ávila.

Una imagen que da cuenta de esa relación en nuestra edición digital.



***



Contrario a lo que ocurría en el pasado, ahora fue sin sobresaltos ni problemas la elección de nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La responsabilidad recayó en Ricardo Moncayo, líder de la planilla Azul Turquesa, que se alzó con la victoria entre sus compañeros para relevar a Ever Caro Sotelo.

El nuevo dirigente que comienza sus funciones de forma inmediata obtuvo un amplio respaldo de la base trabajadora universitaria. Estará al frente del gremio hasta el año 2022.

Había hecho buena campaña sin confrontarse con otras planillas ni entrar en conflictos inútiles que sólo debilitan a los sindicatos, cuya existencia enfrenta cada vez más riesgos.

La parte fuerte de la elección no duró más de una semana y se resolvió sin mayor problema en una asamblea en la que fue recibido con aplausos el nuevo dirigente, al tiempo que era despedido de la misma forma su antecesor.

En la Rectoría de la UACH también hicieron la tarea los operadores de Luis Fierro Ramírez, pues el proceso sindical caminó de forma pacífica y sin hacer ruido.

Es más, parece que ni cuenta se dieron quienes están empeñados en ponerle piedras al camino del rector y que aprovechan cualquier oportunidad para tratar de darle dolores de cabeza.

Ahora nadie le metió mano al acuerdo de Fierro con los trabajadores universitarios y la fiesta se llevó en paz.



***



El día de ayer el presidente municipal Alfredo Lozoya publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de sus regidores en algunos municipios.

Ello para que se adhieran a la iniciativa de reforma a la Constitución local, al artículo 202, en donde se busca establecer que la fórmula para reformar ésta implique la aprobación de al menos el 50 por ciento de los Municipios y no se vincule ya con el número de habitantes, a fin de llegar a una decisión más justa y equitativa.

En relación a ello, el asunto deberá ser discutido en los Cabildos de cada uno de los Municipios a fin de que den su postura al respecto.

Varios municipios ya se han sumado a esta iniciativa, resulta interesante ver cómo su estructura de regidores comienzan a moverse por algunos lugares, ¿por qué será?