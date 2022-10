-Da general jugoso contrato a fantasma

-Sin indicadores para medir consumo de drogas

-“La Regina” y su dudosa reputación

-Ahora, muerte por monóxido en hotel serrano

Mientras los derechohabientes del Issste tienen que recurrir incluso a los amparos para lograr servicios básicos de salud, el gasto de la dependencia federal en insumos y proveeduría sigue descontrolado, presumiblemente para engordar las cuentas de los funcionarios.

Para nadie es desconocido que adolece de muchas fallas el centro de atención más grande del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ubicado en la capital del estado.

Tanto el hospital Lázaro Cárdenas como la unidad de medicina general representan un viacrucis para los pacientes, ya sea para tener citas de rutina y medicamentos comunes, como para solicitar atención especializada y tratamientos más complejos.

El colmo es que otros gastos que bien podrían reducirse andan por los cielos, producto, en buena medida, de la gestión de Jorge Domínguez, un general en retiro instalado como uno de los delegados más importantes de dicha instancia federal en Chihuahua.

Actualmente, las inconformidades en la delegación del Issste han llegado a tal grado que tanto empleados como derechohabientes han documentado varios casos de excesos autorizados por el general, que no tienen otro fin más que favorecer intereses privados.

Un botón de muestra es el contrato para desinfección de hospitales de la institución, facturado por un particular, Andrés Arzaga Garza, en asociación con Guillermo Ramos del propio Issste y con el aval de Domínguez, quien gusta presumir que controla cada centavo que ejerce.

Pero resulta que la desinfección de los nosocomios la realiza el propio personal del organismo y el particular que recibe los pagos, a razón de 60 mil pesos mensuales en un contrato anual por 720 mil pesos, no tiene empleados ni oficina. O sea que es un proveedor fantasma con buenos contactos dentro de las instancias públicas.

Dentro del Issste el caso es uno de tantos pequeños escándalos, aunque no tanto por el monto casi insignificante de recursos sino por la forma sistemática en que las arcas del Issste son saqueadas igual o peor que antes.

***

En la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat 2016-2017) quedó patente el avance de la lamentable epidemia que ataca a la salud, a nivel nacional, pero particularmente a nuestra entidad.

Del 2008 al 2016, las personas de 12 a 65 años, aumentaron su consumo de cualquier droga en cinco puntos, al pasar de un 8.2 a un 12.2 en incidencia.

En el caso de la marihuana el aumento fue menor, paso de 6.2 a 10.2; la cocaína del 4.8 al 6.1 y las anfetaminas del 1.0 al 1.3.

Estábamos en Chihuahua muy por encima de la media nacional en el caso de consumo de anfetaminas cocaína y marihuana.

Eran indicadores preocupantes, y con seguridad lo siguen siendo, el problema es que no podremos conocer a ciencia cierta cómo estamos en la actualidad, porque la encuesta no se va a realizar, hasta donde sabemos.

Fue suspendida por cuestión de costo, ya que se trata de una encuesta nacional, con múltiples indicadores y una base metodológica sólida, en donde intervenían diversos organismos, desde la Secretaria de Salud, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Iniciativa Mérida y el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”.

***

Ni una semana pasó del robo en el Hotel Mirador Barrancas y ayer se confirmó la muerte de cuatro personas, dos turistas y dos guías, dentro de otro hotel, ahora en Creel, al parecer, por una intoxicación por monóxido de carbono, lo cual suma otra mancha al sector turístico de la entidad.

Aunque todavía debe confirmarse la causa de muerte de estas personas, es preocupante que una situación así se haya presentado dentro de instalaciones hoteleras que, se supone, deben cumplir con medidas de prevención revisadas por Protección Civil.

Estos hechos recientes son apenas uno de los varios problemas que ha atravesado el turismo este año pues, a decir de la Asociación de Hoteles de la Sierra, en este 2022 se han registrado pérdidas millonarias debido a varios factores.

No sólo los hechos violentos que se registraron en Urique o Guachochi golpearon la afluencia de visitantes a la zona serrana, sino el paro de las corridas del Chepe significó una fuerte afectación al turismo pues los tour operadores debieron ajustar sus paquetes y tarifas en tanto se retomaba la actividad del tren.

Ahora mismo, los hoteleros y tour operadores se encuentran realizando un diagnóstico para establecer con claridad qué tanto ha perdido durante el presente año y continúan con gestiones ante la Secretaría de Turismo estatal federal.

***

Pobladores han denunciado que los casos de dengue en la sierra se dispararon este año debido a que las autoridades municipales y estatales no realizaron acciones de fumigación en la región, pese a la humedad registrada este año, ni tampoco se entregaron pastillas para desinfectar el agua de consumo humano.

A decir de estas agrupaciones, la gravedad de los casos ha sido tal que algunos afectados han tenido que ser llevados en avionetas a centro urbanos para ser atendidos, ya que en las comunidades no se tiene la infraestructura y el personal para atenderlos.

Lo que también denuncian es que las autoridades de salud, a nivel estatal y federal, han minimizado el problema y ni siquiera lo mencionan.

Se han recortado los recursos en diversos rubros por parte del gobierno federal, esperaríamos que no sea en este delicado tema.

***

La Procuraduría Federal del Consumidor brilló por su ausencia en las reuniones preliminares de organización de la Feria del Hueso, donde las autoridades instalaron desde ayer un operativo conjunto, con la participación de inspectores municipales, policías preventivos, protección civil, bomberos y paramédicos.

El propio subdirector de Gobernación capitalino, Pedro Oliva, acepta que no tiene idea de quién es el actual titular de la Profeco en Chihuahua y por ello no se tuvo manera de correr la cortesía, pues lamentablemente no tiene ni indicios de dónde ubicarlo.

Hasta se batalla para que contesten el teléfono, que siempre se mantiene ocupado o bien suena y suena.

Por lo pronto desde la noche del sábado fue cerrada a la circulación la calle 16, por la zona de San Jorge y se inició el montaje de la Feria del Hueso donde se instalarán unos 700 comerciantes locales y golondrinos, más otros doscientos que se tienen autorizados en distintos camposantos.

El consumidor estará en el desamparo pues no habrá instancia que vele por sus intereses y quedarán a expensas de la buena o mala fe de los comerciantes, que desafortunadamente suelen abusar con precios exorbitantes y productos de dudosa calidad.

Esperamos que Profeco se ponga las pilas.

***

Es la Regina un “Restaurante Bar” de muy dudosa reputación, ahora y siempre, por el trato a sus clientes y hechos muy graves ocurridos antes del cambio de nombre, cuando se denominaba “Río Rosas”.

Aconteció ahí una de las peores masacres ocurridas en nuestra ciudad, sólo comparable con la del Bar Colorado. Ahí perdió la vida un reconocido y estimado periodista, junto con él murieron otras diez personas.

Muy difícil que se olvide así nomás.

Ahora se queja el administrador de una nota supuestamente amarillista, por el maltrato sufrido por un parroquiano, a quien le quisieron meter pluma cuata y terminaron golpeando en el exterior, donde casualmente no tiene cámaras.

Hasta después le dieron las gracias y le dijeron que volviera cuando quisiera. Ni loco.

Se queja en redes sociales dicho administrador de los clientes que se alcoholizan, pero precisamente a eso se dedica y de ahí saca su ganancia. Tendríamos que ver quién es el propietario del negocio y qué piensa con respecto a estos manejos.

Es de estos supuestos “restaurantes bar” sin estufa donde debe estar siempre el ojo vigilante de Gobernación estatal y municipal. Lo común es que incurran en irregularidades y situaciones anómalas, que no tendrían que ser pasadas por alto.