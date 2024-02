-Da Maru campanazo con el Medi-Chihuahua

-Colapsa flujo de dinero en Ban-Bienestar

-Quiere brincar de La Cruz a Camargo

-El Corvette que agarró de pista la Politécnico

El campanazo en el informe de la gobernadora Maru Campos, rendido el pasado sábado en el Centro de Convenciones, fue sin duda la presentación del Medi-Chihuahua, un programa de salud orientado a atender a los más necesitados, que han sido marginados por un Gobierno federal rebasado en esta materia...y en casi todas las que le corresponden.

Por algo Campos Galván dejó al final la sorpresa que había anticipado en entrevistas previas al informe. Quiso y logró poner al centro el programa de salud, que surge ante la eliminación del Seguro Popular y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), otro de los grandes fracasos de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El Medi-Chihuahua, con el que cerró el recuento de los trabajos realizados en materias de seguridad, desarrollo social, educación y otras, viene a dar respuesta a la falta de médicos y medicinas que padecen tanto los que no tienen acceso a la seguridad social, como los que tienen servicios públicos de pésima calidad.

Pero, además, puede servir de arma estratégica en el proceso electoral que está en marcha, pues es mucha la rentabilidad política que se les puede sacar a acciones favorables de gobierno, especialmente cuando atiende el impresionante reclamo social por la degradación del sistema de salud que se ha agravado los últimos cinco años.

***

El cariz electoral del informe de Maru Campos quedó mostrado en una total ausencia federal. Aparte de los mandos militares y de la Guardia Nacional que asistieron, no hubo una representación oficial ni asistencia de morenistas relevantes, más allá de Adriana Terrazas como presidenta del Congreso y el senador Rafael Espino, en estos días más azulado que guinda.

En cambio, la candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, se hizo presente con un mensaje en video en el que dio respaldo total a la mandataria, acompañada también por los líderes nacionales del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano.

También arroparon a la gobernadora los exgobernadores priistas Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza; el coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, y las legisladoras panistas Margarita Zavala, María Elena Pérez Jaen, Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y otras de diferentes partes del país.

Los gobernadores del albiazul que hicieron acto de presencia fueron Mauricio Kuri, de Querétaro; Teresa Jiménez; de Aguascalientes; y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; además de toda la clase política local y los magistrados del Poder Judicial, con la presidenta a la cabeza, Myriam Hernández.

El lleno total del Centro de Convenciones fue un importante mensaje político en este año electoral, igual que una buena audiencia en redes sociales en las que la interacción elevada fue evidente.

Así arrancó Campos Galván el segundo de tres tercios de su sexenio, en el que indudablemente el reto más importante que tiene es el de retener o incrementar su mayoría en el Legislativo.

***

Desde los ubicados en la zona urbana de la capital hasta los que están en medio del desierto, como el de Nuevo Casas Grandes u otras comunidades rurales de la entidad, los cajeros del Banco del Bienestar volvieron a quedarse sin dinero.

El fin de semana llovieron reportes de que ahora no había las enormes filas que se hacen muy seguido para sacar las becas o pensiones que reparte el Gobierno federal a miles de beneficiarios, pero no fue porque hicieran más eficiente sus operaciones, sino porque no había efectivo depositado.

Los cajeros chinos que usa Ban-Bienestar, de por sí deficientes, no fueron debidamente llenados con los requerimientos de flujo a pesar de que hay estimaciones puntuales de lo que demanda cada punto, más un extra que les deben dejar por las variaciones al alza.

La deficiencia en el servicio pudo ser provocada por el traslado de valores, a veces improvisado, que tiene el banco público federal, lo que ha comenzado a ser una falla recurrente algunos meses en que hay sobredemanda por la misma naturaleza de la entrega de los apoyos sociales.

En este mes de febrero, además, comenzó el reparto extraordinario de dos bimestres juntos, debido al iniciado proceso electoral, que suspende los programas sociales como si junto con las elecciones también se suspendieran las necesidades básicas de los adultos mayores, jóvenes estudiantes, personas con discapacidad y otros becarios de la Secretaría del Bienestar.

Eso también pudo o puede abonar al colapso en el flujo de efectivo para los cajeros. Ni modo que los de la 4T les guste hacerle al monje y quieran beneficiar a alguno de los bancotes privados, que cobran altas comisiones por los retiros de los apoyos sociales de las tarjetas.

***

De la zona sur del estado reportan que Adolfo “Fito” Trillo Herrera, exalcalde de La Cruz, tiene la intención de dar el brinco para ser presidente municipal de Camargo. Su pretensión, aseguran, ya llegó al Comité Directivo Estatal del PAN, para lograr que lo pongan y evitar la reelección de Jorge Aldana.

Dicen que toda la operación la está haciendo el director de la Secretaría de Desarrollo Rural, Arturo Zubía Fernández, quien previamente revisó unas encuestas en las que supuestamente Aldana tenía la aceptación necesaria para reelegirse. Ante ello, señalan, se puso las pilas y buscó el apoyo del diputado Francisco Sánchez, de Movimiento Ciudadano.

Aunque dicen que “Fito” hizo un buen trabajo en La Cruz cuando fue presidente municipal, es muy distinto una ciudad más grande como Camargo.

Ahora, todo quedará en las decisiones de Gabriel “Gabo” Díaz, quien deberá revisar bien si habrá continuidad de los mandatos albiazules hasta el 2027 o bien, arriesgarse a probar nuevas fórmulas, que podrían derivar en una carnicería azulada.

***

Es un misterio quién tripulaba el Corvette convertible que el sábado por la tarde noche se estampó contra varios vehículos en el cruce de la Politécnico Nacional y Ortiz Mena.

Publicamos en el digital de El Diario que el auto lujosísimo tenía un valor aproximado al millón de pesos. Nos equivocamos en mucho.

De acuerdo a autos similares en redes y mercado libre, con escaso kilometraje, tienen un valor muy cercano a los tres millones de pesos.

Tenemos imagen de esos vehículos en la edición digital de GPS.

Ensamblado en Bowling Green, KT, E.U.A, el Corvette fue emplacado en esta ciudad apenas en agosto del año pasado. No tenía ni seis meses circulando el poderoso bólido. Es muy bueno para correr pero, como se dice coloquialmente, necesita mono.

El auto está libre de cualquier reporte en el REPUVE y en infracciones, solo adeuda la revalidación vehicular de este año.

Vialidad informó que el conductor, un varón de unos 40 años de edad, viajaba en estado de ebriedad –nos dijeron que en completo estado de ebriedad- y que iba solo a bordo de la unidad, cuando cruzó a toda velocidad sin hacer el alto, cuando bajaba de norte a sur sobre la Politécnico.

El auto de súper lujo es un automático de 6.2 litros, con la potencia de un motor 8 cilindros, “el primer Chevrolet Corvette con motor central es potente y dominante”, dice la página oficial de la empresa fabricante.

Ahora, “este súper deportivo viene directo de las pistas a tu garaje con nuevos colores y una edición coleccionable”.

Es cierto. Agarró de pista la Politécnico, literal.