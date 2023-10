-Daba relojitos para silenciar a sus víctimas

-Buscan a mil nuevos policías

-Inevitables cambios en gabinete de Maru

-Ya buscan médico para el IMSS-Bienestar

El profesor de la escuela primaria Porfirio Parra, acusado de abuso sexual y maltrato infantil por la Fiscalía de la Mujer, regalaba relojitos digitales relativamente caros, para silenciar a sus víctimas, pequeñas niñas de tercer grado a quienes grababa y tomaba fotos con el celular.

El sujeto que fue enviado a prisión preventiva mientras avanza la investigación para su juicio, identificado como Jaziel Alfredo D.G., tenía sospechas encima previamente; la incomodidad de las niñas manifestada en sus casas fue atendida por los padres de familia y la dirección del plantel.

Según la acusación, con la contundente prueba en video de los hechos, el profesor tomaba imágenes delicadas de las niñas, a veces con descaro que hasta revisaba casi frente a ellas cómo habían quedado las tomas.

Como forma de control, a las alumnas les regalaba ocasionalmente cosas, práctica que, por cierto, aparece algo difusa en el Protocolo para la Prevención y Actuación en Casos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes para las escuelas primarias y secundarias de la entidad.

El documento de la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, parece rebasado y tal vez hasta inexistente en la aplicación diaria, lo que debería ser una preocupación mayor en una comunidad con tasas muy altas de violencia sexual, principalmente contra las mujeres.

Basta ver la numeralia de este año en los renglones de abuso y acoso sexual; las carpetas de investigación iniciadas por estos delitos, en las que aparecen como imputados los docentes, son 40 en total, 28 por el primer tipo penal y 12 por el segundo.

En la capital están concentrados 19 casos, o sea la mitad del total. Por este motivo, merece atención especial el caso de la escuela Porfirio Parra.

Debe ser intensa la promoción de ese protocolo en todas las escuelas, pero más que nada su aplicación y estudio permanente, es, a la vista de los hechos, más importante que el jaloneo por fin superado de los libros de texto gratuitos, conflicto llevado a los extremos de una guerra política.

***

Está buscando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a mil prospectos para integrarse a las filas de la corporación, con la finalidad de reducir en algo el déficit de policías existente.

Actualmente, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, Chihuahua está en el sótano en cuanto a policías preventivos estatales, con apenas el .3 del 1.8 necesarios para alcanzar la tasa deseable conforme al Modelo Optimo de la Función Policial del gobierno Federal.

Espera contratar la SSPE mil elementos mediante la campaña lanzada desde el 19 de octubre a nivel estatal, pero sería apenas una píldora de lo que en realidad necesita, que es llegar a una cifra superior a los seis mil elementos, tomando en cuanta una población estatal de tres y medio de personas.

Esos mil serían bienvenidos para alcanzar el cincuenta por ciento de la meta deseable, ya con ellos podría llegar a 3 mil elementos aproximadamente a nivel estatal, lo cual sería un salto importante en el indicador nacional comparado con otras entidades.

Para cubrir el sueldo de esos seis mil policías estaríamos hablado de un presupuesto de mil 500 millones de pesos anuales, sin contar lo necesario en instalaciones, vehículos y armamento, así como gastos operativos, la cifra muy bien podría superar los dos mil millones.

***

Este sábado, el Consejo Estatal del PAN habrá de aprobar la decisión de suscribir convenios de coalición, en lo que parece mera formalidad dado que el dirigente, Gabriel “Gabo” Díaz, no ha dejado de tejer la alianza con sus pares del PRI y el PRD, Alejandro Domínguez y Nohemí Aguilar.

De hecho, el máximo órgano interno del albiazul habrá de validar la línea nacional que ha quedado bien marcada con Marko Cortés y la apuesta por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ha unido a los partidos y diversos sectores sociales en el Frente Amplio por México.

Es previsible, pues, el acuerdo que habrá de surgir de la sesión panista, a la que habrá de asistir prácticamente la totalidad de consejeros, sobre todo si confirman los principales liderazgos del partido encabezados por la gobernadora, Maru Campos.

La coalición que habrán de suscribir los partidos opositores a Morena habrá de marcar el rumbo del proyecto presidencial en Chihuahua, así como de la forma para seleccionar a los demás candidatos que participarán en la gran contienda del año que viene.

Esto implica tener listas las precampañas para el mes de noviembre, con cuidado extremo para que las pasiones internas del PAN y de los otros partidos, no desborden y no terminen por fracturar la unidad, requisito indispensable para hacerle frente a rivales morenistas que llegarán fuertes en amplias zonas del estado.

También implica darles conducción a los acuerdos con los partidos coaligados que, desde luego, quieren dar mordidas más grandes que sus quijadas, como debe ser en las negociaciones políticas.

Finalmente, la coalición opositora y la definición de candidaturas, también van a incidir en el gabinete estatal de Campos Galván, por lo que es previsible un reacomodo en cuestión de días con impacto no sólo en la estructura del ejecutivo, sino también en el Congreso del Estado.

En una de esas, además, la gobernadora aprovecha la recta para los ajustes pendientes en áreas donde los titulares no han dado el ancho, sin que eso signifique mandarlos de candidatos.

***

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua dio respuesta al reclamo y protesta de los habitantes de la comunidad de Huajumar, municipio de Ocampo, por las fallas en la atención médica que, según los pobladores, ha derivado incluso en lamentables fallecimientos.

El Programa IMSS-Bienestar, afirmó la dependencia federal mediante un comunicado, mantiene el servicio de la Unidad Rural número 22, aunque actualmente la plaza del médico se encuentra vacante, así que sí puede ser ocupada y no depende del doctor que estuvo hasta su retiro.

El IMSS, señaló, comparte las inquietudes de los habitantes de esta comunidad en torno a la prestación del servicio, por lo que mantiene la promoción permanente de esta plaza.

Por tal motivo, la bolsa de trabajo se mantiene abierta y en espera de que exista el interés de algún médico de ir a apoyar a la comunidad con el otorgamiento de sus servicios; de esta forma, la instancia de salud dará seguimiento al problema a través de las áreas que corresponden.

La unidad rural en Huajumar, como debe recordarse, fue tomada durante el lunes pasado por los pobladores de la comunidad, con la exigencia de que ya sea enviado un médico que atienda a los pacientes, dado que sólo cuentan con dos enfermeras.

Seguramente la lejanía del lugar, enclavado en uno de los municipios que está en los límites con el estado vecino de Sonora, hacen poco atractiva la plaza para los médicos recién egresados, quienes, además, han mostrado en diversas ocasiones su preocupación por ser enviados a sitios inseguros.

Así que la atención a las demandas de la población debe verse también de forma integral, pues hace falta más que una plaza disponible para llenar esos vacíos.

***

Esos dineros no existen en la entidad, tendrían que llegar vía apoyo del gobierno federal, lo cual se ve como un sueño guajiro, por lo que mientras eso no ocurra, no hay dineros estatales que alcancen.

Nos pasaron foto de una unidad de la SSPE estacionada en plaza del Ángel, donde han sido colocadas para promover la campaña de reclutamiento, que utiliza como gancho un sueldo mensual de veinte mil pesos.

***

Con el consenso de los regidores, en Cabildo fue aprobada la agilización de varios procesos para la apertura y regularización de negocios, lo cual viene a facilitar la vida a los emprendedores.

Eso se logró tras varias reuniones que sostuvo el alcalde, Marco Bonilla, con la iniciativa privada, donde acordaron un plan de acciones para que Protección Civil, Gobernación Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología modifiquen sus criterios y tiempos para otorgar las licencias y permisos que se requieren al abrir un negocio.

Una de las quejas era que se tardaban meses en aprobar los distintos trámites, ahora el compromiso es fijarse días hábiles para dar respuesta y tener criterios más flexibles.

Estuvo presente en la sesión Omar Armendáriz, presidente de Canaco, quien agradeció a nombre del gremio por estas medidas, reconociendo el trabajo que se ha realizado para llegar a estos acuerdos.

Buen manejo de las partes, sin duda.