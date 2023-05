-De los lugares clave para espectaculares

-“Desaparece” alcaldesa de Saucillo

-Ojo a la inoperante extinción de dominio

-Desfile de corcholatas en fin de semana

Hay lugares clave para colocar espectaculares que resulten beneficiosos en términos de exposición de lo que se anuncia, más cuando de promoción política hablamos.

Uno de esos sitios es sin duda el trébol localizado en las calles Universidad y Teófilo Borunda mejor conocida esta última como Canal del Chuvíscar.

En esa intersección acaba de aparecer un anuncio del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, muy simple, muy sencillo, muy claro, y muy legible a la distancia y de inmediato sólo con voltear aun manejando.

#ahora es Adán Augusto dice el brevísimo mensaje, con el que está tratando de contrarrestar la intensa campaña de Claudia Sheinbaum, particularmente mejor posicionado después de acompañar al presidente en la reunión con los senadores y presidir cuatro mañaneras con amplia difusión en redes sociales.

Tenemos la imagen del espectacular en la edición digital, de una corcholata que ha tenido presencia en esta ciudad y Juárez, incluyendo la zona sur del estado, acompañado a la diputada federal Andrea Chávez, con quien hace mancuerna.

La Teófilo Borunda es obligada para llegar del aeropuerto, y la Universidad ni se diga para dirigirse al mero centro de la ciudad. Es crucero muy transitado el elegido por los simpatizantes del alto funcionario, que tiene poca propaganda pero efectiva.

***

En el sur del estado, específicamente en Saucillo, la gente hasta quiere poner letreros de “se busca” para ver si pueden dar con el paradero de la alcaldesa, Aidé López de Anda, a quien dan por desaparecida en los comparativos de presencia pública de los presidentes municipales de la región.

La panista tiene varias semanas fuera de los reflectores, pero no por decisión política propia, al menos eso se cree, sino porque de plano eligió mal al comunicador que debería hacerla lucir, Fernando Ramírez, quien es visto como mero aviador por parte de sus compañeros del Gobierno municipal.

Sea como sea, López de Anda pasó de tener muy buena presencia en su tierra y en los municipios vecinos, a desaparecer del mapa político regional, donde todos los alcaldes hacen la luchita por demostrar que siguen vivos y trabajan por el bien de la población, pero ella de plano no.

El vacío que ha dejado la alcaldesa no se debe a que, como ya es reelecta y no tiene a qué más aspirar, haya decidido por sí misma ese talento nato que tenía de darle resultados a la población y a su partido.

Más bien, aseguran en el poblado, es producto de una mala decisión ocasional para poner a comunicar a quien no puede, no sabe o no quiere hacerlo; a menos que haya otros motivos ocultos, como que alguien en vez de ayudarla haya querido sabotearla.

Aunque sea un municipio pequeño, los panistas tienen instrucciones de sacar la mayor cantidad de votos de cada casilla electoral en juego, tarea de la que no ha dejado de preocuparse la presidenta municipal.

Pero de poco le sirve si la esencial labor de darle brillo a la administración pública no es realizada por todas las áreas que la conforman, con el apoyo de la instancia vital de Comunicación Social, desentendida por completo del trabajo y la dinámica que marcó la presidenta desde el comienzo.

***

La “extinción de dominio”, una ley que cumplió 13 años de vigencia en la entidad, consiste en que el gobierno se adjudique un bien, desde una casa hasta una simple joyería, siempre y cuando esté comprobado que fue adquirido con dinero de ilícita procedencia, entre otros requisitos o supuestos, que hacen casi imposible llevar adelante el procedimiento.

Tenemos dos ejemplos claros, de hechos delictivos consistentes en homicidio, en los cuales debería intentarse el procedimiento de extinción, pero como no está bien amarrado el ministerio público prefiere no perder el tiempo.

Uno es la famosa casa de “El Huevas”, en el fraccionamiento Gloria; y el otro, el de la más reciente historia, la casita de Riberas del Sacramento en la cual en el mes de abril, en dos hechos distintos, mataron a seis personas.

En el caso del domicilio de “El Huevas”, donde él y Melissa son presuntos responsables del atroz descuartizamiento y tortura de una joven embarazada, la casa es propiedad de los padres de familia del presunto, adquirida a principios de los años 80 y que previo al hecho delictivo, estaba bajo resguardo y la responsabilidad de “Huevas”.

Nada puede hacer la autoridad correspondiente con el domicilio porque está comprobado el origen lícito del bien en mención. Al final de las indagatorias, ésta fue entregada a uno de los hermanos de Luis Raúl y no dudamos que la hayan bañado en agua bendita ante tan terrible suceso.

En cuanto a la casa ubicada en el cruce de las calles Río Zaire y Río Ural, donde solamente en el mes de abril, mataron a seis personas en dos hechos distintos, al parecer se trata de una renta reciente.

La autoridad ha encontrado en estos casos que muchas de las casas que recientemente han sido “reventadas” por la autoridad ministerial, por ser utilizadas como casa de seguridad o picadero, son rentadas con documentación falsa.

Es decir, los moradores de la vivienda hacen los contratos con credenciales falsas, pagan sólo uno o dos meses y cuando ya tienen varios días y/o detectan que la casa ya está “quemada” o “caliente”, la abandonan, quedando pendientes varios pagos de la renta.

Triste la calavera de los propietarios de las casas, ya que además de quedarse sin la renta de varios meses, los domicilios duran asegurados varias semanas en lo que es realizada la investigación correspondiente.

No hay hasta el momento detenidos por esta modalidad de “transa”, por lo que tampoco se puede aplicar la extinción de dominio, ya que las fincas son debidamente acreditadas por sus dueños.

Valdría la pena que los legisladores revisaran la experiencia práctica de la extinción a fin de echarle un ojo a la ley.

***

Entre domingo y lunes estarán en Chihuahua Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, dos de las “corcholatas” que buscan suceder a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México llegará a la ciudad de Chihuahua el domingo con el argumento de firmar convenios para la promoción turística de 26 municipios del estado en la capital del país pero evidentemente su interés es promocionarse como candidata de Morena a la Presidencia.

Sheinbaum no tiene problema ni le faltan dineros para tapizar Chihuahua con los espectaculares que llevan su slogan de #EsClaudia, aunque la oposición la acuse todos los días de realizar actos anticipados de campaña y de gastar recursos públicos.

El lunes, estará Ebrard en el acto inaugural del Laboratorio Interconectando Ciudades Inteligentes, en el que también estará presente la gobernadora Maru Campos.

Aunque se trata de un evento oficial, impulsado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no hay duda de que es una oportunidad para que Ebrard haga uso de sus más de 10 grupos de apoyo en el estado, y vaya que los necesitará pues hay mucho que cuestionarle respecto a la política migratoria.

Se esperaría que el canciller aborde el tema de la tragedia vivida en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde 40 personas perdieron la vida, sin embargo, viendo cómo ha reaccionada la federación ante estos hechos, tampoco sería sorpresa que guarde absoluto silencio.

***

La Policía Municipal está enfocada a disminuir los delitos patrimoniales, lo mencionábamos hace unos días, pues el propio comisario Julio Salas mencionaba un repunte de un mes a otro en el robo a casa habitación sin violencia, y a mantener a la baja el robo de vehículos.

La estrategia que implementaron les permitió realizar varias detenciones destacables en un solo día. Agarraron a un par de mujeres que presuntamente robaron un auto deportivo en la colonia Sector 3.

Una mujer de 28 años y una jovencita de apenas 14 despojaron a la víctima de un Ford Mustang con lujo de violencia y se dieron a la fuga. Minutos después localizaron la unidad y ambas quedaron detenidas.

Otro ladronzuelo fue hallado en posesión de las joyas que había robado tras ingresar a un domicilio en la colonia Punta Naranjos, al oriente de la ciudad.

Creyó haber logrado su botín de 25 mil pesos cuando se metió a la casa que se hallaba sola cuando cometió el atraco, pero la propietaria alcanzó a verlo cuando se disponía a abandonar la vivienda, al llegar la policía pudieron ubicarlo rápidamente.

En estos dos casos más tardaron en pensar la fechoría, que en quedar arrestados y con las pruebas suficientes para ser llevados ante la Fiscalía.