-De mal en peor, ahora hay desabasto de placas

-No aguantan a duartista... ¡en el Cereso!

-Un “jodidos” muy mal puesto del exdiputado Uribe

-Llegan Attolini y Gibrán a hacer campaña aquí

Por increíble que parezca, desde hace un mes se agotaron las placas metálicas para vehículos, las cuales se dotan en las oficinas de recaudación de Rentas de Chihuahua, lo que ha representado un dolor de cabeza para los automovilistas, pues pagan y se van a su casa sin nada. Esto también los detiene para realizar trámites de compra-venta.

Gobierno del Estado, por supuesto no ha reaccionado ante el desabasto: “aquí no hay planeación, no están preparados para nada, ni con lo más básico”, se oye entre los propios empleados en oficinas del centro. No es novedad.

Si cualquier persona se pone a recapitular con la montaña de problemas actuales, es irrenunciable que es el propio aparato burocrático los deja crecer y crecer y luego les estallan en las manos.

En el tema específico de las placas tampoco ha existido una respuesta clara al porqué del faltante.

La verdad es que todo se resume a un profundo desconocimiento administrativo. En el 2017 se licitó la compra de 315 mil juegos, pero de ahí en más no aparece otra compra.

La Secretaría que dirige Arturo Fuentes Vélez genera dolor de cabeza a conductores, pero también representa trabajo en balde para policías viales que gastan tiempo y combustible en detener vehículos sin los metales, que luego dejan ir cuando los guiadores explican la pifia.

***

Desde el área hospitalaria del Cereso de Aquiles Serdán soltaron que Jesús Manuel E. F., ex auditor estatal, está ejerciendo una dominación psicológica a las doctoras y enfermeros que lo atienden e incluso amenazan con renunciar a atenderlo.

Como si se tratara de una regresión infantil, el otrora formal y recatado funcionario les da manotazos, avienta termómetros u otros artículos, situación que se ha venido incrementando tras el arraigo concedido contra otros duartistas.

Dicen que mantiene una actitud problemática con el personal, en específico, a dos doctoras del área del Centro de Observación y Clasificación, -complejo que alberga el centro hospitalario- a quienes les repite que aún tiene suficiente poder en el exterior para dejarlas sin empleo.

La estrategia de Esparza es clara, aparentar o hacerse el enfermo para obtener beneficios legales del arraigo domiciliario, un patrón utilizado por otros duartistas y que por incapacidad estatal se ha venido autorizando.

Como se recordará, el ex auditor dirigió en días pasados una carta en la cual manifiesta estar enfermo y no recibir atención entre todo lo anterior. Fuentes dignas de crédito, a Esparza se le ha sido sometido a dos pruebas de Covid-19, las cuales han salido negativas.

***

A Víctor Manuel Uribe Montoya, exdiputado local por el PAN, ya le dicen el #lordjodidos. Resulta que en estos días no pudo ocultar su enojo y estalló tras ver una publicación en Facebook.

El dichoso post contenía resultados de una casa encuestadora en los que se mostraba que la aceptación del presidente López Obrador en estados del sur, era mayor que en el norte del país.

Ante los números compartidos, Uribe posteó: “Los estados jodidos quieren a AMLO, los estados ricos lo detestan”, en un escenario políticamente incorrecto.

De su grupo cercano reportan que habría salido mejor librado de no haber utilizado una grosería, en resumen, quizá lo que quiso decir el exlegislador es; “hay más aceptación en estados del sur, dado que actualmente los apoyos federales se han enfocado en esas territorialidades”. En fin, lo de “estados jodidos”, no se la perdonaron.

***

Si no sucede otra cosa, este lunes estará aquí Gibrán Ramírez Reyes aspirante a la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y un día después –el martes 22- Antonio Attolini.

La confirmación sobre hora y lugar es, sobre la visita de Attolini, en un conocido hotel del Periférico de la Juventud a las 12:00 horas.

Aunque se ha dicho que hay un pacto no escrito entre ambos para tomar el control del partido, harán el viaje por separado, con un día de desfase.

Cabe recordar que el proceso para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional será a través de una encuesta telefónica abierta.

Se ha estimado que de los más de 50 aspirantes tanto para la secretaría como la presidencia, sólo se tomen en cuenta 6 nombres a mencionar al momento de hacer las llamadas, pero el INE no suelta cómo será la dinámica de filtro.

Aunque Ramírez Reyes es un desconocido de la agenda nacional, tiene el aval de Zoé Robledo, director general del IMSS para ser elegido como el próximo dirigente de Morena. Hace muy poco solicitó una licencia temporal como secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Attolini tiene un poco más de renombre, lleva 19 días haciendo campaña intramuros para el puesto de Secretario general.

Las declaraciones, la mañana de ayer en la conferencia presidencial dadas por un alto mando de la Guardia Nacional en torno a lo sucedido la noche que dispararon contra la camioneta de Yessy Silva y Jaime Torres, dieron un giro inesperado al dar a conocer que se debió a un “lamentable error”.

El jefe militar narró a grandes rasgos que las tropas iban custodiando a unos detenidos. En algún momento se sintieron agredidos y ante el temor de un enfrentamiento, ya que la pick up del matrimonio les estaba bloqueando el paso, uno de los agentes tiró.

La Guardia Nacional tendrá que explicar por qué se sigue vinculando a los tres campesinos en el ataque, si estaban esposados adentro de la unidad policiaca tras su detención horas antes.

A la par, existen versiones encontradas en torno a lo declarado por el comandante Luis Rodríguez Bucio, pues asegura que la detención de los tres se dio en una derivadora, no en el complejo La Boquilla, como ha dicho la defensa de los inculpados.

Por cierto, hace unas horas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos declinó competencias a la Nacional, para el desahogo del segundo delito de los integrantes de la patrulla: Detención ilegal y uso excesivo de la fuerza.

Tal parece que se podría cumplir la pesadilla de los familiares de los detenidos y es que se les involucre indirectamente con el homicidio de la madre de familia y de las lesiones del esposo.