-De noche dejan abierta la puerta del C-4

Se fue de la Comisión Estatal de Seguridad el comisario Óscar Alberto Aparicio, pero eso no ha servido para que haya cambios profundos en el manejo de la corporación.

Un caso que sirve de ejemplo de que siguen los mismos vicios es el de la vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, mejor conocido como el C-4. Ahí hay instalaciones de la Fiscalía del Estado y de la CES que obviamente deben estar resguardadas las 24 horas.

Sin embargo, aunque de día se mantiene un estricto control de entradas y salidas, de noche el subinspector Mauricio Ventura relaja por completo las medidas de seguridad. Como si ignorara que estamos en tiempos de guerra o como si nada le preocupara por algún supuesto arreglo de alto nivel con la delincuencia. Han olvidado cuando fueron robadas de ahí mismo más de 100 armas.

El personal de seguridad del C-4 hace llegar la queja sobre ese riesgo que representa la negligencia del subinspector en el turno nocturno, que rara vez asiste a supervisar. Y cuando llega a cumplir acude tarde y se va temprano, apenas pasada la media noche, sin dejar su vehículo oficial que utiliza generalmente como si fuera particular.

Ese es el mal ejemplo que da, además del trato con favoritismos a cierto personal del turno nocturno, las puertas del C-4 quedan prácticamente abiertas cada noche, a merced de cualquiera, no se diga de las bandas bien organizadas de delincuentes.

Los agentes del grupo que cuida las instalaciones dicen que antes entendían que por la cercanía de Ventura con Aparicio se consideraba inamovible, por más irregularidades que hubiera. Ahora es inexplicable que pese a los cambios de mandos se mantenga en esa posición a quien pone en alto riesgo no sólo un inmueble estratégico, sino los pocos guardias que sí cumplen con su labor cada noche.

El corazón de Javier Corral es generoso con sus amigos. La familia Riggs acumula 123 pagos hasta diciembre de 2019, por concepto de servicios gráficos e impresión a la empresa MOLRI Internacional. Ha recibido 3.9 millones de pesos en todo ese lapso, bajo la firma de Carolina Riggs, la apoderada legal de la corporación.

2016, el primer año del nuevo amanecer, no tiene desperdicio. Fueron pagos por 1.9 millones de pesos en sólo tres meses de administración. Medio millón por mes.

En cuanto tuvieron chequeras y firmas extendieron sendos pagos por 800 mil pesos el 15 de diciembre de 2016; 869 mil pesos el 2 de diciembre en un solo cheque, y 251 mil el día 14 de dicho mes y año.

En 2017 el pago fue ridículo, unos 400 mil pesos, en un contexto de escándalo desatado. Miguel Riggs, actual diputado federal, era entonces síndico del municipio de Chihuahua. La conducta recibió severos señalamientos públicos.

En 2018 no aparecen contratos, pero en 2019, el año de Hidalgo se aparece con pagos de 1.5 millones de pesos. En noviembre de ese año se facturaron 270 mil pesos.

Todos son contratos adjudicados de manera directa para servicios esencialmente de marketing, desde la autoridad central, organismos desconcentrados y descentralizados. Tenemos el contrato firmado con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. Muy generosa la institución con ese favoritismo.

Los datos de 2020 están ocultos, no han sido divulgados por la administración estatal. No sabemos si sumarán a los ingresos de una de las familias consentidas.

Riggs se desgañita contra la deuda federal en sus redes sociales, pero no dice nada de su estado natal, donde proveedores favoritos como él son beneficiados con créditos a corto plazo carísimos para pagar gasto corriente, como el que sufragó los cheques cobrados por Carolina.

La Secretaría de la Función Pública Estatal ni la Auditoría Superior del Estado, han dicho ni pío desde 2017 cuando se dijo que se investigaría el asunto. Ya pasaron cuatro años y nada. Amaneció sordito con el nuevo amanecer el auditor Héctor Acosta Félix.

Riggs se frota las manos para el 2021. Sería uno de los favorecidos por la reforma electoral en ciernes.

Hay constantes alusiones y señalamientos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por declinar su facultad de controvertir la militarización de la seguridad pública, ordenada por decreto presidencial.

Hay preocupación sin duda por esa decisión unipersonal.

Uno de los detractores es el senador, Emilio Álvarez Icaza, que ha tenido un activismo particular con Chihuahua desde el inicio de la actual administración. Es operador en primera línea del gobernador, Javier Corral Jurado.

Marchó contra Enrique Peña Nieto en la recordada caravana por la dignidad. De ahí sacó parte de su escaño legislativo.

Pues no sabemos cuál será la sorpresa del actual senador, cuando se entere que en Chihuahua no sólo tampoco se ha controvertido dicha decisión, sino que se están dando todas las facilidades, terrenos y no sabemos si también participación directa en la construcción, de 12 instalaciones militares que son divulgadas incluso mediante boletines oficiales.

Es contradictorio que mientras se impulsan esas edificaciones, los elementos municipales y estatales, trabajan con las uñas, en vehículos inadecuados y con insumos como gasolina, chalecos o balas insuficientes.

El estudio demoscópico de Mitofsky muestra un descenso acelerado en la aceptación de Andrés Manuel López Obrador.

Hace un mes tenía 52 por ciento de aprobación, ayer el dato se volteó. La mitad más dos censuran a la administración federal. En solo 24 horas cayó esa aceptación en tres décimas.

Es muy difícil pensar en que los datos representan una caída irreversible, pero contiene necesariamente la percepción del colapso económico con motivo de la pandemia.

Para AMLO esos resultados quizá no le quiten el sueño pero a Morena sí le deben dar pesadillas. Sus candidatos recibirán el año entrante la rechifla del voto ciudadano si el Presidente sigue en picada o de lo contrario serán los beneficiarios de que remonte esos actuales malos números.