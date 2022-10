-Dejan a Rubí como jefa de extorsiones

-Humo blanco para Vargas y Ortiz en UACh

-Nada extraño, golpanazos en La Regina

-Finalmente llegaron las unidades a la SSPE

Las cosas parecían acomodarse en la Fiscalía Zona Centro tras el relevo de Carlos Mario Jiménez por Francisco “Pancho” Martínez, hasta que hace unos días los agentes del Ministerio Público se decepcionaron con la ratificación de Rubí Mariñelarena como jefa de la Unidad de Extorsiones.

La abogada a cargo de la investigación de este delito era conocida como una de las personas más allegadas al exfiscal de distrito. Era su dedo chiquito, como dicen coloquialmente.

Tanta era la cercanía de Jiménez Holguín con la funcionaria que la protegió de varios escándalos en las que se vio involucrada, relacionados con el uso de vehículos oficiales y con la protección a cuestionados agentes de la corporación estatal.

Mariñelarena, para más señas, es la que aparece en Facebook como “Rubi Guma”; el suyo es uno de los likes más polémicos en la famosa foto del agente estatal Rubén T., quien fue sorprendido en enero pasado usando la mansión del prófugo director de la financiera fraudulenta Aras, Armando Gutiérrez Rosas. La imagen en versión digital.

Aunque el escándalo de esos ministeriales casi tumba el caso contra Aras, Rubí fue una de las protectoras del elemento que tuvo el descaro de presumir fotografías en redes sociales y de otros que le siguieron el juego.

Pero el like de la coordinadora de la Unidad de Extorsiones es algo menor en comparación con cosas más graves.

Por ejemplo, un vehículo oficial fue chocado por su hermana, también agente del Ministerio Público, que lo ocupaba para asuntos muy personales, mientras los asuntos oficiales de su oficina eran desatendidos por falta de unidades.

Ni una sanción ni un llamado de atención se llevó la funcionaria. De ese tamaño era la protección que por alguna razón le prodigaba el exfiscal.

Ahora es total la decepción por los cambios a medias del nuevo fiscal. Aunque en filas hablan de que Mariñelarena fue la principal “Judas” de Jiménez Holguín y por eso fue ratificada en el cargo, en los niveles donde se hace el trabajo sustancial de la Fiscalía Zona Centro no observan la evolución favorable que esperaban con el relevo.

***

Está todo planchado para que mañana sea efectuada la elección de los directores de las Facultades de Ciencias de la Cultura Física, y Enfermería y Nutriología, en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Puntean en las ternas un hombre y una mujer, los cuales tendrían que ser votados por los consejeros universitarios, después de que sean presentadas las propuestas de los integrantes de las ternas.

Los candidatos en la Facultad de Enfermería y Nutriología son Mariana Vargas Beltrán, Gilberto Acosta Castañeda y Minerva Valdez Arzate, y en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, los maestros Carlos Ortiz Rodríguez, Gustavo Álvarez Mendoza y Víctor Ordóñez Morales.

Puntean, y si no pasó alguna situación ayer por la tarde, la maestra Mariana Vargas y el maestro Carlos Ortiz, como quienes serían elegidos para dirigir sus respectivas facultades.

Hubo jalones, estiras y aflojas, pero al final el acuerdo prevaleció, para sacar la elección y regresar la normalidad a las unidades académicas, que hoy por hoy son encabezadas por encargados de despacho, que estarían terminando su función este día.

Sólo quedarían tres facultades con dificultades, Zootecnia, Agronomía y Artes en espera de una resolución próxima, con posibilidad de desatorar al menos una o dos de ellas en próximas fechas y dejar sólo una para después.

Las decisiones corren en el escritorio de Heliodoro Araiza, en acuerdo cercanísimo con Luis Rivera, quien sólo espera el transcurrir del tiempo para asumir la titularidad en la máxima casa de estudios.

***

El equipo de guardias de seguridad, o más bien dicho gorilas, de un frecuentado bar localizado allá por la 20 de Noviembre, tiene de hobbie propinarles golpizas a sus clientes cuando ocurre alguna diferencia de opinión sobre los montos de las cuentas.

La última de las travesuras de los angelitos que tiene el bar La Regina ocurrió el domingo hace ocho días cuando un cliente pidió revisaran lo que le estaban cobrando pues desde su punto de vista era excesivo. La pluma-cuata era más que evidente.

La situación se puso tensa dentro del bar, pero finalmente el cliente accedió a pagar lo que le pusieron en las comandas, aunque para su punto de vista el caballo estuvo potente y relinchando.

Cuál fue la sorpresa de este cliente que al salir del bar ya entrada la noche, cuatro de los encargados de seguridad le estaban esperando y sin mediar palabra le dieron una buena paliza, con amenaza de no regresar y mucho menos de denunciar lo que le acababa de ocurrir.

El asunto está caliente, porque no es el único lugar en que se la gastan de esta manera con los parroquianos.

En particular La Regina, con negros antecedentes, nada menos que una masacre tremenda hace ya algunos años, en 2008, en los peores momentos de la violencia vivida en el calderonato.

Malísimo mensaje para la reactivación de los negocios, que en estos lugares se sigan cometiendo esos abusos.

***

Con un mes de retraso, las empresas a las que se les adjudicó el arrendamiento de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, comenzarán con su entrega.

Fue el seis de junio cuando fue emitido el fallo por el que “Grupo Turbofin SAPI S.A. DE C.V.”, originaria de Tijuana, Baja California, y “Total Parts and Components”, de la ciudad de México, se quedaron con los contratos de arrendamiento de 468 vehículos para ser utilizados por la Policía Estatal.

El contrato, por una nada despreciable suma de 1 mil 500 millones de pesos, establecía que las empresas debían haber entregado la totalidad de las unidades a principios de septiembre, sin embargo, algunos problemas les impidieron cumplir con las formalidades.

El mismo Gil Loya, titular de la SSPE, justificó esta demora a que los proveedores no contaban con los modelos de patrullas disponibles, pero que, para solventar este inconveniente, ofrecieron vehículos de más alta gama por el mismo precio.

El punto es que, con todo y estas vicisitudes, desde ayer la Policía del Estado comenzó a sacar las patrullas viejas para poner en uso los nuevos vehículos.

***

A la llegada de la actual administración estatal existía un déficit tremendo en los exámenes de confianza de elementos policiales municipales.

Ya de por sí es delicada esta condición, como para agregar un pequeño detalle. Los susodichos estudios están vinculados con el porte de armas otorgado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Es una irregularidad que los agentes estén armados sin esos estudios de confianza, los cuales al realizarse generan la certidumbre que al menos han pasado esos elementos por una revisión que los hace confiables para cargar y en su caso disparar un arma de fuego.

Los exámenes son de naturaleza médica, toxicológica, psicológica, poligráfica y de entorno social y situación patrimonial. Imaginemos a un elemento policial intoxicado o con alguna afectación psicológica. Impensable el riesgo social existente.

No hay pretexto en estos momentos para que no se practiquen esos estudios, ya que la Fiscalía General del Estado ha puesto a disposición de municipios cerca de 4 mil procedimientos. El costo de los exámenes ya no será entonces pretexto.

Muchos de estos exámenes ya se realizaron, otros están por agendarse, pero representan un avance sustancial para que los ayuntamientos regularicen la situación de sus elementos policiacos, sobre todo en aquellos lugares donde han sido desarmados y se encuentran en calidad de bulto.

Recordemos que sin policía municipal se encuentran Bachíniva, Bocoyna, Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Galeana, Coronado, Satevó, Carichí, Guadalupe, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y recientemente Urique.

***

Por molesta que pueda parecer la medida, la decisión de la subsecretaría de Movilidad de reactivar los retenes antiebrios resulta prudente y necesaria para reducir el número de accidentes viales.

Apenas el viernes pasado se registró un fatal percance en el que un joven murió tras estrellarse contra un poste de una cámara de la Pecuu, en la carretera a Aldama. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó destrozado y la estructura de concreto derribada.

De acuerdo con datos de la Policía Vial, las distracciones al volante, exceso de velocidad y consumo de alcohol, son las causas más recurrentes de accidentes en las calles de nuestra ciudad.

Entre viernes y sábado cayeron por ebrios 45 conductores que representan una amenaza para ellos mismos y para otros guiadores.

Tendrán que adoptarse a la par medidas para evitar abusos.