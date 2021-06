-Demerita “mi General” trabajo de mujeres

-Joel “Iscariote” Gallegos pretende seguir

-Pifia tras pifia en la comisión de búsqueda

-Ya no se verá al “Chelelo” en Cabalgata Villista

“Mi General”, como exige ser llamado el director de Vialidad, Ricardo Fernández, es todo un caso. Su formación militar la lleva al extremo de menospreciar a las mujeres hasta el punto de rayar en la misoginia.

Bajo su mando han sido removidas prácticamente todas aquellas que dentro de la corporación se habían ganado a pulso un cargo; ahora son varones, algunos con fuertes antecedentes de corrupción, quienes han asumido sus funciones.

Fernández se proclama en dichos como un guerrero contra las corruptelas y malas prácticas pero en los hechos fomenta el crecimiento bajo su sombra de los malos elementos, y aún más hasta deja que su hijo utilice para uso personal vehículos oficiales.

Cuando fue nombrado Director de la Policía Vial, a principios de febrero de este año, muchos dentro de la corporación supusieron que ahora sí se pondría punto final a las irregularidades y abusos. Su preparación profesional y académica –egresado del Heroico Colegio Militar– hacía suponerlo.

Pero ha ocurrido lo contrario. En un acto de aparente misoginia destituyó a dos mujeres comandantes, una de ellas la primera en ocupar el nivel de subdelegada en la historia de la corporación, y también removió a la jefa de jurídico y a la de calificadores.

En contraparte fomentó el ascenso de tres comandantes a los que sostiene como asesores, y quienes a espaldas del General han integrado un grupo de oficiales dedicado exclusivamente al patrulleo nocturno.

Esa célula se encarga de montar retenes de los que surgen pocas infracciones y muchas mordidas que van a parar a los bolsillos de los comandantes consentidos de “Mi General”.

¿Sabe de ello Fernández? Adentro de Vialidad muchos apuestan que no, y por una sencilla razón: tiene horario de burócrata y sale tan poco de su oficina que después de 4 meses en funciones hay personal que ni siquiera lo conoce.

***

Atrás, lejos, quedó la Semana Santa, pero en Palacio de Gobierno hoy en día parece acontecer La Última Cena.

Los funcionarios se miran unos a otros buscando al Judas, a ese que dará el beso en la mejilla antes de proceder a “la traición” promulgada por Corral hace unos días en redes sociales.

El mensaje del Rey Difunto, llamando traidores a quienes buscan ser considerados por el equipo de Maru Campos es de risa, pero en los pasillos y oficinas de palacio ha provocado que en la corte de burócratas se laven las manos como Poncio Pilatos, se señale con el índice a los Dimas y Gestas y se instale la Santa Inquisición.

Uno de los primeros en ser crucificado es Joel Gallegos, director de Gobernación, quien ha sido visto subiendo la escalinata casi de rodillas al lado del equipo de transición, hablando de lo que considera sus más grandes logros y buscando conseguir un aliado que le ayude a permanecer dentro de la nómina estatal.

Joel Gallegos ha tenido un desempeño gris. Incapaz de ser un efectivo mediador entre las demandas de la población y el gobierno. Su trabajo de apagafuegos deja mucho a deber.

Difícilmente podrá repetir en el cargo, y si sobrevive al cambio será más por piedad que por sus resultados como funcionario público.

Hace unos días, Gallegos – cual artista – pidió se le tomara una fotografía en la Plaza del Ángel, teniendo como fondo el Palacio de Gobierno, misma que compartimos en la edición digital.

Quizá desea ser recordado con esa imagen, pero pasará la historia con el “zapatazo” que los LeBarón le lanzaron prácticamente a la cara, el pasado 28 de abril, durante la protesta por la falta de justicia y esclarecimiento de la masacre ocurrida en la comunidad de La Mora.

***

Por mucho que duela no hay plazo que no se cumpla y dentro de cuatro días en el Congreso vence uno de esos contratos otorgados como prebendas familiares: el de la hija del célebre diputado petista Rubén Aguilar Jiménez.

Desde agosto del 2017, Tania Aguilar Gil, goza de un salario de casi 48 mil pesos mensuales, que le son entregados puntualmente sin que haga presencia en la sede del Poder Legislativo, por concepto de auxiliar administrativo.

Pero el 30 de junio, vence el acuerdo, y está por verse si una última jugada Aguilar consigue que se le extienda al menos hasta fin de año.

Acostumbrados a vivir del presupuesto, a turnarse diputaciones y regalarse asesorías entre sí desde hace más de 25 años, la familia Aguilar se enfrenta esta vez al desafío de hallar la cuña que les permita continuar sirviéndose del erario público.

Esta será la primera ocasión en la que no tendrán una representación en el Congreso Local, y en septiembre don Rubén abandonará la curul que más que para legislar le sirve para sus placenteras y largas siestas.

***

Pifia tras pifia en el equipo de comunicación que apoya a la Comisión de Búsqueda de Chihuahua. Tan sólo esta semana difundieron dos pesquisas de niños extraviados en esta capital y minutos más tarde ofrecieron disculpas dando a conocer que ya habían sido localizados.

Podría ser un error menor, pero evidencia la falta de coordinación que priva en el interior y alrededor de un tema que en Chihuahua tiene niveles preocupantes: la desaparición de personas.

En el estado hay más de 3 mil personas que permanecen en calidad de desaparecidos, y son muchas las voces de organizaciones que acusan que poco o nada se hace para intentar resolver los expedientes.

***

Sobre los escritorios ya comienzan a colocarse las renuncias de los Directores y Secretarios de Gobierno del Estado por petición de las áreas de Recursos Humanos y que serán entregadas paulatinamente al equipo de transición a fin de que considere los cargos y vacantes.

De igual manera, en las oficinas del equipo de transición se acumulan pilas de currículums de quienes sienten que, por haber participado hasta montando lonas en la campaña, merecen ocupar un espacio en la siguiente administración estatal.

Espacios, aseguran, habrá y de sobra ya que en tanto en las áreas de segundo y tercer nivel del gobierno existen trabajadores que desde su ingreso se les hizo firmar un contrato que vence justo el 7 de septiembre.

Para el equipo de transición no será tarea difícil colocar a los aspirantes a burócratas procedentes del PAN, PRD y los partidos que se aliaron durante la campaña. Máxime si se considera que todo lo que huela a Corral será candidato a ser barrido con la escoba.

***

Este año la administración de Javier Corral no le aportará recursos a la Cabalgata Villista, aunque la pandemia ya no sea pretexto para no hacerlo.

El evento tenía como punto cumbre una cabalgata desde Chihuahua hasta Parral pero ahora de plano les dará la puntilla y estocada final. No quedará más que ver cómo se pierde esta tradición porque su gobierno decidió no aportar dinero.

En años anteriores, Corral muy propio y ataviado al estilo vaquero, hasta se subió a un caballo y cabalgó un tramo para concordar con los verdaderos jinetes chihuahuenses.

Claro, muy obvio que sólo se trataba de una pose para la foto, ya que todos sabemos no es hombre de a caballo.

Este año su fracasado gobierno no aportó recursos económicos para que se llevara a cabo esta conmemoración y los municipios, golpeados por la crisis del Covid, fueron incapaces de solventar el gasto, por lo cual fue cancelada la fiesta, la última de su fallida administración.

Las Cabalgatas Villistas son (¿eran?) uno de los eventos revolucionarios más emblemáticos de Chihuahua y del norte del país. Es una lástima que estas tradiciones se pierdan sólo por el mal carácter del peor gobernador de la historia y de México. Así lo catalogan todos los estudios de opinión pública.

Ni modo, ya no se verá al “Chelelo” a caballo, tal como lo bautizaban los memes que genera cuando aparece de mezclilla, botas y sombrero, como el legendario actor tamaulipeco.