-Desaparecen a Fierro y a Villalobos del Consejo

-Video: funcionario del Bienestar con las manos en la masa

-La Lobo voló en la Río de Janeiro

-De nuevo caliente la zona de Cerocahui-Urique

Será melón, será sandía; serán las razones que sean pero de un día para otro fueron desaparecidos los retratos de los exrectores, Luis Alberto Fierro y Jesús Villalobos Jión, los dos últimos titulares que ha tenido la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) antes de Luis Rivera Campos.

Ambas imágenes estaban colgadas en una pared junto a las del resto de los exrectores en el salón de sesiones del Consejo Universitario, pegado a Rectoría.

Sabemos que, efectivamente, Villalobos Jión no es amigo del actual rector sino todo lo contrario. Tuvieron ambos como denominador común a la gobernadora, Maru Campos, pero con muy distintas, confrontadoras, formas de allegarse soluciones.

También sabemos, en cambio, que Luis Fierro no es para Rivera el ogro que en realidad fue para la comunidad universitaria ni el promotor que también fue de la candidatura a la gubernatura para Morena y no por la del PAN-PRI, no la de Maru.

Algún agradecimiento o consideración especial guarda el actual rector hacia su desastroso antecesor, así que tampoco es explicable por ahí el retiro de su retrato bajo la firma del pintor Soto.

La ausencia de ambos ornamentos, o recuerdos, o reconocimientos, fue notada el lunes durante la sesión de Consejo Universitario. Ahí están las imágenes de todos los rectores en la historia de la máxima casa de estudios, menos esos dos (fotos del antes y después en versión digital de GPS).

Ni modo que los hayan quitado para desempolvarlos, son sólo meses los que tenían ahí.

***

Habían salido vivos los pasajeros de la Lobo y la Tiguan ahora sí que de puro milagro. Son de terror las imágenes del accidente ocurrido el pasado lunes sobre la avenida Río de Janeiro, entre Cantera y Mirador, el cual dejó cinco personas lesionadas en el aparatoso percance. Por la tarde fue reportada la muerte de un jovencito de 16 años, Rolando T.P.

Las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia de los locales comerciales muestran el momento justo en que la pick up, el control en una desenfrenada carrera y literalmente voló hasta el carril contrario, cayendo sobre otro vehículo, al que hizo añicos.

Antes de aplastar a la Tiguan, la troca impactó en contra de un poste de luz mercurial; terminó volcada sobre uno de sus costados, también completamente destrozada.

De acuerdo con estadísticas de la Subsecretaría de Movilidad, en la ciudad cada mes ocurren, en promedio, 78 accidentes viales que tienen como principal factor el exceso de velocidad. Durante el 2022 ocurrieron 878 percances por este motivo, lo que representó un 15 por ciento de incremento respecto al 2021.

Es evidente que la pick up no iba a “vuelta de rueda” y que en la capital los accidentes vehiculares son pan de cada día.

***

A menos de una semana de que fuera localizado el cuerpo del presidente seccional de Bahuichivo, ayer el municipio de Urique volvió a ser escenario de otro hecho violento, en la meritita zona de influencia de “El Chueco”; esta vez fue un enfrentamiento entre elementos de la Policía del Estado y civiles armados que dejó a tres de los presuntos delincuentes sin vida y a dos agentes heridos.

El topón ocurrió en la comunidad de Mesa de Arturo, donde el grupo de estatales comandado por Carlos Cruz Rangel, conocido como “El Ranger”, quien conoce a “El Chueco” desde que era adolescente, repelieron la agresión de un grupo de sujetos armados.

El jueves pasado, en esa misma zona, la de Mesa de Arturo, fueron detenidos dos de los principales mandos de la policía municipal de Urique, Jesús Manuel R. R. y Servando B. M. Trasladaban casi tres kilos de goma de opio y dos armas calibre nueve milímetros.

Unas horas antes, la Fiscalía había confirmado el hallazgo de José Ofelio Cervantes, presidente Seccional de Bahuichivo, a la altura del kilómetro 17 de la carretera Bahuichivo-San Rafael, junto a varios casquillos calibre 9 milímetros.

Toda esta zona es la que tiene bajo su control José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, quien está prófugo de la justicia, como principal responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, y dos personas más, ocurrido el 20 de junio de 2022 en la comunidad de Cerocahui.

“El Chueco”, con todo y una recompensa de 5 millones de pesos por su “cabeza”, ha logrado evadir todos los intentos para detenerlo ya que no sólo controla el trasiego de drogas, sino que tiene injerencia en los mismos puestos de gobierno de Urique.

***

La buena relación que ha buscado el dirigente de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz, con Pensiones Civiles del Estado, parece que ha sido superada por las quejas dentro del gremio de los maestros estatales, lo que ha impactado al resto de las relaciones que el sindicato debe tener con el Gobierno del Estado.

Sin que Quiroz Carbajal haya operado algún mecanismo de contención, los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron con protestas discretas en contra del servicio de PCE, que bien pueden llevar otro fondo oculto.

La actual administración de Hugo Gutiérrez ha mejorado aspectos concretos de la atención médica y la seguridad social de los afiliados a Pensiones. Desde luego que la dependencia sigue tronada, tal como lo ha estado desde hace más de una década, pero al menos sí hay señales de mayor voluntad y esfuerzo por solucionar problemáticas.

Sin embargo, la dirigencia de la Sección 42 ha sido objeto de ataques y señalamientos por parte de los mismos maestros, en una jugada que carece de toda la legitimidad y de hecho se ve lejos de buscar una mejora en Pensiones. La amenaza a la dirigencia magisterial es que ahora es apenas el comienzo de más protestas próximas.

Imposible desligar de las promocionadas quejas contra PCE a otro conflicto que hierve al interior de la 42. Los profesores de la Escuela Normal del Estado “Luis Urías Belderrain” ahora se instalaron en protesta por un nombramiento de hace ocho meses.

El movimiento, otra vez, le pega a la Sección 42. Es señalado el dirigente como responsable de la designación de Héctor Alejandro Navarro Barrón como director de la Escuela Normal y de Alan Agüero Lujan como subdirector administrativo, nombramientos que dependen de la Secretaría de Educación y no del SNTE, por supuesto.

A los funcionarios se les responsabiliza de supuestos actos de acoso laboral y trato prepotente a los maestros, con la complacencia supuesta del dirigente magisterial.

***

Es sumamente cuidadoso el nuevo responsable de la Secretaría del Bienestar en Delicias, de nombre José Alberto Lara, de tomar fotos o video de una lona con invitación a la marcha en favor del INE, antes de arrancarla y echarla en la parte trasera de su troca, como trofeo de guerra.

Nunca pensó el atrevido funcionario público que habría una cámara de video de una propiedad cercana, que lo grabaría desde que estacionó la pickup blanca sin placas hasta que arrancó la lona.

Curioso que el funcionario, como desconfiando, haya dejado la puerta abierta de la troca, como para salir huyendo en dado caso que alguien le hiciera frente por la conducta delictiva de causar daño en propiedad ajena.

La lona que arrancó estaba colocada en el módulo de riego Conchos. Tenemos el video y fotos en la versión digital de la columna. Hay una persona que dialoga con él, pero el video no tiene audio. Queremos pensar que le llama la atención, y él simplemente le da el avión.

La marcha será el domingo, partiendo de la plaza del Santuario. Hundidísimo el funcionario, violentando libertad de expresión.

Acaba de presentarse en sociedad, diciendo que va a trabajar por la comunidad. A estas alturas ha de seguirse riendo de su fechoría. Hoy la verá en video.

***

Mañana jueves la bancada panista en el Congreso del Estado tendrá su sesión plenaria, por cierto, muy ad hoc a los actuales momentos políticos que vive el país.

Bajo la organización del coordinador, Alfredo Chávez Madrid, la sede será el Sheraton Soberano y comenzará con una rueda de prensa a la que asistirán además los mandos panistas en el estado para revisar los avances de la agenda legislativa.

El platillo fuerte será la serie de ponencias programadas:

Inicia el ex senador y ex secretario federal, Ernesto Cordero, con la ponencia “La destrucción de la democracia y su impacto económico”.

Luego el chiapaneco Juan José Rodríguez Prats, ex senador y tres veces diputado federal, con la charla “La defensa de la democracia desde los congresos locales”.

Y cierra Benito Nacif Hernández con la ponencia “El impacto del Plan B en la democracia mexicana”.

El doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y catedrático en el Centro de Investigación y Docencia Económica, fue Consejero Electoral del INE 2014 a 2020.