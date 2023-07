-Dio resultado “la de la casa”

-Que “El Caballo” la trae vs alcalde

-Bajo humo responsable de maderería

-Bajón de homicidios casi a cero

A quien le andan haciendo el feo en sus intenciones de reelección es al alcalde de Parral, César Peña, que parece haber caído de la gracia de Movimiento Ciudadano, controlado aún por Alfredo “El Caballo” Lozoya y su mano derecha, el geo-estratega Francisco “Pancho” Sánchez.

Peña habría decido separarse del manejo político que dictaban los mandamás del partido naranja y esto, claro no fue tomado de buena manera. Tanto así que es Sol Sánchez, esposa del “Caballo” a la que han impulsado en diversos eventos del municipio.

Es a Sol a la que MC perfila para disputarle la alcaldía al diputado priísta, Edgar Piñón, y no a Peña, quien además ha tenido una que otra polémica, en particular por las denuncias por violencia política de género presentadas por regidoras la cuales, aunque fueron desechadas por los tribunales electorales, no dudamos le hayan producido dolores de cabeza.

Pero quizá para Peña sea mejor distanciarse de Alfredo Lozoya, quien hace unos días fue acusado de ordenar una golpiza en contra de Abraham Jurado, hijo del excandidato a la presidencia municipal, Miguel Jurado.

Por estos hechos ya hay denuncias penales, quejas ante la CEDH y hasta un pronunciamiento de la gobernadora Maru Campos que no tardó en tachar de bestialidad tal conducta.

***

Dimos seguimiento a la maderería localizada en calle 20 de Noviembre número 3402 colonia Pacífico, donde ocurrió el incendio que tuvo en vela, durante noche y madrugada, a decenas de vecinos en cuadras a la redonda y que fue sofocado después de 15 horas de lucha de los tragahumo.

Hicimos verificación en sistema del Registro Público de la Propiedad tanto en internet como directamente en las oficinas localizadas en Vicente Guerrero y Ojinaga, pero nada hasta el momento.

La cuestión es identificar a los responsables legales de la empresa, por las implicaciones que el asunto tiene en materia de seguridad para los vecinos, quienes se están organizando para tratar de llegar a una negociación y convertir el extenso terreno en un parque o canchas deportivas, con caseta de vigilancia de la dirección de seguridad pública municipal.

De las investigaciones tenemos que hay un registro ante el municipio por parte de Maderería Grijalva, de la cual no encontramos nada en internet. Hay una maderería Valles Grijalva, con domicilio en avenida Tecnológico, pero desconocemos si tiene alguna conexión.

Encontramos en el directorio telefónico –que aún existe aunque no se crea- consultado en internet, que nos arroja la existencia de una empresa denominada Maderas y Embalaje Roqueza SA de CV, con el mismo domicilio de la maderería incendiada.

Queremos pensar que la autoridad municipal y/o estatal ya tiene ubicados a los responsables del negocio, para los efectos conducentes. El personal de bomberos trabajo largas 15 horas, utilizando equipo e insumos municipales, que alguien debería pagar al menos en parte, o bien enfrentar multa si fue por responsabilidad del propio negocio.

Hay también una investigación para determinar si el incendio fue accidental o bien intencional, porque eso cambia las cosas, en un negocio que como mostramos en imagen digital, tiene metros y metros de madera y tarimas, que fueron presa del incendio, y que colocaron en grave peligro a los habitantes de una populosa zona de la ciudad.

***

Desató “la de la casa” una gran reacción en redes sociales, en pro y en contra de que Xóchitl Gálvez, la Señora de la “X”, se haya atrevido a degustarla.

“Aiga sido como aiga sido”, con esta nueva ocurrencia, de ella y de quienes la acompañaban, gente cercana de campaña y amigos en Chihuahua, no hubo otro tema durante el domingo por la tarde y el mismito lunes en las redes. Todos se engancharon, incluidas las corcholatas.

No hubo margen para la improvisación. La idea de manejar el video debió ser definida al interior del war room hasta donde sabemos. Nos dicen que ese día Xóchitl estuvo dos veces en la cantina, una al mediodía y otra de manera posterior, que fue cuando ocurrió el “feliz” desliz aprovechado mercado lógicamente a más no poder.

Pudo haber quedado solo en una situación de “cantina” en la Antigua Paz, pero claro que el video prometía y por ello ahora lo vemos en redes sociales y noticiarios nacionales. Nosotros lo publicamos ayer mismo temprano.

Hay quienes critican la “vulgaridad” o la “doble moral” panista, pero Xóchitl ha sido muy clara en deslindarse de cualquier mojigatería, con lo que pone a temblar a sus competidores que no salen de lo mismo.

En el muro de Facebook de xochitlg2024 hay una amplia explicación que suponemos es oficial, la de la casa es una tradición burlona en una cantina que tiene 108 años de existencia, el pepino sazonado en betabel con dos tomates, el repollo y la crema.

“Jesús Carrejo, uno de los dueños del negocio que se ubica en la calle Mina y doce, explicó que en las cantinas era común que los clientes antes de irse pidieran "la ronda de la casa", por lo que su papá y su tío, implementaron antes de la ensalada, dar "la de la casa" un elemento de madera, lo que se tornaba de broma. Jesús menciona que desde hace 30 años aproximadamente se cambió "la de la casa" de un elemento de madera a una ensalada”.

“La ensalada ha sido objeto no sólo de bromas y dedicatorias en esta cantina de la ciudad, ya que programas de televisión como el de Gringo en México y el comediante Rafita Balderrama han elaborado cápsulas de este platillo”.

“Antes de querer ofender, hay que conocer las tradiciones regionales de nuestro país. Nosotros seguiremos conociendo las tradiciones con una enorme sonrisa. ¡Sean felices! no cuesta nada”.

Quién sabe si el tema sea trending toping, pero anda cerca, por el nivel de interacciones obtenidas. Xóchitl una vez más se salió con la suya y la de la casa.

***

Tres gasolineras que venden combustible importado siguen siendo blanco de campañas de desprestigio en redes sociales, gracias al anonimato, las estafas y las trampas que permiten plataformas como Facebook, que son todo menos fuentes confiables de información.

Un mensaje publicitario de una fantasmal Plataforma Informativa Mexicana (imagen en versión digital de GPS) apunta que Carvel, Black Gold y Windstar están acusadas de huachicoleras, siendo la primera la que más denuncias tiene, según el anuncio promocionado con fuerza los últimos días.

Los datos mostrados por el anuncio son viejísimos, de 2018 y 2021, cuando la apertura en el sector trajo algunos casos del llamado “contrabando documentado” de gasolinas estadounidenses, así como depósitos blanqueados de combustible robado a los ductos de Pemex.

La competencia al que han entrado las estaciones de servicio ha llevado a que algunas logren diferenciarse, ya sea por una mejor atención, la automatización de sus procesos o los precios, los cuales llegan a despegarse, a veces, hasta más de un peso por cada litro.

Hasta ahí parece un mercado sano el de las gasolinas en la ciudad de Chihuahua, pues los empresarios del ramo basan su competitividad en la creatividad, esfuerzos y diferenciación de sus negocios, a fin de atraer más clientela.

Sin embargo, para los gasolineros que tienen décadas en este mundo, la práctica constante de estas tácticas sucias de competencia es señal de que dicho mercado no está tan sano como aparenta. Siguen vigentes factores y empresarios que le apuestan al lucro mediante otros negocios no tan limpios.

No estaría de más la investigación de la Secretaría de Energía, ahí cuando le quede tiempo a la dependencia de actuar ante realidades como esta.

***

La semana pasada será sin duda parte de los registros históricos en la ciudad en cuanto a incidencia delictiva. No hubo ni un solo homicidio doloso.

De hecho así ha transcurrido todo el mes de julio, con una reducción del 64 por ciento en homicidios; y de cerrar así, se convertiría en el mes más bajo en este delito en años recientes.

Esta importante disminución se puede atribuir a una aprehensión de una célula de sicarios (La Empresa) que fue detenida el mes pasado, y a la par las corporaciones de los tres órdenes de gobierno han mantenido presencia y coordinación permanente.

Al oriente de la ciudad no han bajado la guardia, y ahora también reforzaron los caminos en la zona rural del municipio, donde luego avientan los cadáveres de las víctimas.

Se sabe que la mayoría de las células delictivas provienen de Ciudad Juárez, por eso el blindaje en Sacramento no ha cesado y así han inhibido que lleguen más delincuentes a querer hacer de las suyas.