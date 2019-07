-Diputada, alcohol y Vialidad a las 2:00 a.m.

-Alistan salida en deporte municipal

-Faltó Corral al respetillo a cabalgata

-Escandaloso rezago en elaboración de perfiles



El reporte de la Dirección de Vialidad indica que pasaditas las dos de la mañana del viernes –justo tras la hora de cierre de antros y etcs.- fue detenida una camionetita Jeep Compass con placas de Jalisco en la intersección de las calles Washington y Cantera.

Justo es también la hora de la caza para los “mordelones”. Detuvieron con cualquier pretexto la camioneta y por supuesto sus tripulantes presentaron de aliento alcohólico hacia arriba. A esas horas no hay iglesias abiertas, únicamente enclaves para el consumo de alcohol.

Todo pudo arreglarse “en el momento” pero una de las tripulantes resultó ser la diputada local por Morena, Ana Carmen Estrada García, que cometió el “error” de discutir con los agentes en lugar de “compartir” un pellizco de su gorda compensación con los guardianes de la madrugada.

Los agentes de inmediato consiguieron refuerzos y trasladaron al “masculino José Germán Valenzuela Coronel” y a la “femenina” ya mencionada a las instalaciones de Vialidad “por entorpecer el trabajo” de los agentes.

Minutos después fueron liberados pero en las instalaciones de la corporación. El “correctivo” fue impuesto.





***





Debe tomarse todavía como una versión pero cuentan en los pasillos de la Presidencia Municipal que ya se alista la salida del director del Instituto Municipal de Cultura y Deporte, Luis Orlando Villalobos Seáñez. Se ha convertido en una figura incómoda de larga cola que podría afectar la buena imagen de la alcaldesa Maru Campos.

Sabemos que el adiós está tan preparado que muy probablemente no llegue ni a ver la final del Torneo de Box de Barrios que actualmente organiza la dependencia a su cargo.

Las razones de la remoción no están muy claras, pero algunos enterados en el tema aseguran que tiene que ver con manejos inadecuados del presupuesto, nóminas infladas con aviadores y hasta celebraciones de apuestas sobre eventos deportivos organizados por el Ayuntamiento, casi un casino municipal.

No es la primera vez que a Villalobos se ve envuelto en ese tipo de señalamientos, hay mucho fuego amigo también disparando desde el interior del municipio. En el 2018 dejó el cargo en medio de varios rumores similares, y pretextando asuntos personales.

Después volvió al frente del deporte municipal, pero dicen que esta vez su trabajo tiene fecha de caducidad. Habrá que esperar.



***



Vaya falta de respeto la que ayer se anotó el gobierno del Estado al convocar a decenas de participantes de la Caravana Villista a la Plaza del Ángel bajo el sol abrasador del medio día, y todo para que al final Corral los desairara.

Tradicionalmente, por ser verano, la cabalgata parte de la capital entrada la tarde cuando las temperaturas son más misericordiosas tanto para los jinetes como para los animales, pero esta vez se les pidió adelantar la ceremonia de partida para integrarla a la agenda del gobernador porque este volaría a Juárez para un evento allá por las seis de la tarde.

Sin embargo, el mandatario decidió de último momento no montar el caballo que le tenían reservado. Algunos dicen que siguió el consejo de sus médicos que le recomendaron no exponerse debido al esguince que sufrió recientemente en el tobillo derecho, y otros apuntan que fue a él a quien simplemente no le dio la gana arriesgarse.

Al que en cambio se le vio muy sonriente fue al alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, quien encabezó la cabalgata sin que Corral o Maru Campus le hicieran sombra.



***





El alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, quien abonó a su fama tras disfrazarse de indigente para evaluar los servicios de asistencia social que otorgan los trabajadores municipales a su cargo, vuelve a lucirse en redes sociales pero esta vez a través de un video en el que deja de lado su postura bravía, y dócil agradece al Estado la realización de una de las obras insignes en el Noroeste: la reconstrucción del Libramiento Gómez Morín.

Por supuesto la grabación no es difundida por el ayuntamiento que dirige, sino por el gobierno que aprovechó la gira de trabajo del gobernador para “llevar al baile” al edil con la finalidad de generar la imagen de una administración que trata por igual a los alcaldes, sin distingos de colores partidistas, y a más allá de las diferencias o roces que pudieran existir. Nada más lejano de la realidad.

Aseguran los que ahí estuvieron que la relación entre el alcalde y Javier Corral sigue siendo ríspida. Tena llegó tarde al evento. Debieron subirle una silla al templete, pero no se le concedió la oportunidad de expresar al menos una palabra. Corral, en su discurso de más de 17 minutos de duración ni siquiera una mención del alcalde hizo.

Así que el edil intentó en todo momento guardar distancia pero, seducido por una cámara, no pudo evitar finalmente caer en la trampa y quedó grabado dando dócilmente las gracias. Fue un momento al que el Gobierno supo sacar provecho. Elaboró un corto video en el que se ve al alcalde reconociendo el apoyo del Estado, y lo subió a redes sociales. La imagen en la edición digital de GPS.



***



Debería ser tema de vergüenza y de alarma el rezago en materia de elaboración de perfiles genéticos que presenta el estado, máxime cuando Chihuahua se ubica dentro los focos rojos nacionales en materia de desaparición de personas y homicidios.

Sin embrago, centenares de cuerpos permanecen en el forense a la espera de ser reconocidos o en su caso inhumados, debido a un rezago nunca antes visto en materia de huellas genéticas. En los últimos 10 años esa acumulación nunca había sido tan patente.

Para muestra sólo unos cuantos datos: en el 2007 había un registro de 132 cadáveres no reclamados o identificados, pero de ellos sólo siete carecían de perfil genético.

La tendencia entre las periciales practicadas y las no elaboradas se mantuvo así a lo largo de una década, pero del 2017 al día de hoy la brecha se disparó de manera alarmante.

En esos tres años 424 cuerpos – que representa el 88 por ciento del número total de los que están depositados en los laboratorios del Servicio Médico y Forense - esperan por la prueba y el año pasado solamente a dos les fue realizada.

¿La razón?, el Estado ha reducido de manera considerable los recursos a esa área y no cuentan ni siquiera con los fondos necesarios para adquirir reactivos; y según advierten trabajadores del área la situación se está tornando insostenible.

Es un asunto que pronto podría hacer crisis, pero – lo que es peor – que alarga la angustia de quienes tienen un familiar desparecido desde hace varios años y que sospechan que podría estar entre los cuerpos aún no identificados.

El personal que trabaja en el forense asegura que ya no saben qué hacer con tantos cadáveres y osamentas pues el riesgo de rebasar la capacidad de almacenaje es latente, sin que se advierta un interés del gobierno por inyectar los recursos necesarios para acabar con el rezago.



***





Parece un asunto menor, pero no lo es. La disputa por el deportivo de la colonia Santo Niño, entre los vecinos y el Estado, va a la creciente, y es una muestra más de que la sociedad organizada puede frenar los actos arbitrarios que se pretenden ejercer desde la esfera de la autoridad.

Por supuesto, al igual que los ciudadanos, nadie está en contra de que se contemple la creación de un Centro de Atención Múltiple, pues mucha falta hacen estos espacios para un sector poblacional que pocos apoyos posee en materia de desarrollo pero ¿acaso el gobierno no cuentan con otros lugares para edificarlos?

Los vecinos de la Santo Niño están decididos a preservar el sitio que por más de 50 años ha servido para el esparcimiento y la convivencia familiar, ganando la empatía de muchos ciudadanos que ya se están organizando para participar en las acciones de defensa, si es necesario.

Por lo pronto, en redes sociales ya surgieron manifestaciones de apoyo de clubes que ofrecen actividades para reactivar la zona, y hasta actividades de reforestación.



****



Muy preocupados andan los policías municipales de la capital pues hace poco – y como cada año - les fue otorgado un bono por 5 mil 200 pesos para apoyo de construcción por parte del Ayuntamiento.

Se trata de un bono que ya es casi tradición y que reciben en efectivo como una manera de compensar las dificultades que tienen para acceder a créditos para mejoramiento de vivienda.

Sin embargo, ahora las reglas cambiaron y por primera vez la comprobación del gasto se ha hecho obligatoria. Es decir, o demuestran que construyeron vía facturas o recibos, o la cantidad les habrá de ser descontada de la nómina.

El caso es que son contados los que destinan ese dinerito extra a construir, en su mayoría lo canalizan a otros gastos como pago de colegiaturas, compra de útiles escolares, y hasta para darse una escapada de vacaciones con la familia. Así que ahora son muchos los que están pariendo cuates.