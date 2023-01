-Disparar y matar a lo tonto

-Violencia y poliamor en la Municipal

-Jubilación de policías en manos del Congreso

-El corralista colado de MC con Maru

Una de las mayores premisas y enseñanzas que reciben policías y militares es con las palabras más claras y entendibles para cualquiera, no disparar a lo tonto.

Así, a lo tonto, murieron absurdamente dos muchachos recién llegados a la edad adulta, Luis Fernando Maldonado Barrón, de 20 años de edad; y Mauro Miguel Rocha Sauceda, de 24 años.

Ambos fueron acribillados el primer día del 2023 en Jiménez por soldados de la Guardia Nacional, quienes de plano no se han entendido con labores civiles; es más, podemos asegurar que la preparación de sus soldados es muy raquítica, si no es que nula.

Sólo les entregan uniformes, armas, los colocan bajo el mando de algún oficial del más bajo rango, los trepan a vehículos de “vigilancia”, y los sueltan a la calle.

“No traían nada güey”, le dijo un soldado a otro tras el asesinato de los dos muchachos y comprobar que no estaban armados; por lo tanto, no pudo haberles disparado un fantasma. Dos vidas miserablemente perdidas por la inexperiencia, el abuso y hasta la impunidad.

El General jefe de la GN en el estado, Víctor Fernández Mondragón, ha insistido ante sus superiores que los jóvenes dispararon pero no hay una sola prueba de ello.

No es la primera vez que la hacen los militares de esa nueva institución gubernamental. En septiembre del 2020 dispararon también a lo tonto contra el matrimonio de productores de la zona centro del estado, Jessica Silva y Jaime Torres. Murió ella.

Poco más de un año más tarde, a la entrada de Ciudad Juárez, al cruzar el puente fronterizo con El Paso, fue asesinado también literalmente a mansalva otro joven, de apenas 18 años, Juan Carlos Medina.

Sabemos que los militares que cometieron el crimen del primero de enero de este año en Jiménez de inmediato fueron enviados por Fernández Mondragón a Juárez sin sanción alguna. Nada se sabe del caso Silva-Gómez y menos del muchacho Medina cuya madre se quedó implorando en el desierto justicia para su hijo. Impunidad total.

Alguien a quien le hagan caso debiera exigir a la GN que no dispare a lo tonto. Si no ayuda contra la inseguridad, que no mate a lo loco.

***

La propuesta del presidente municipal de la capital, Marco Bonilla Mendoza, de reducir de 30 a 25 años el tiempo de trabajo necesario para la jubilación de policías y bomberos, habrá de resolverse en el Congreso del Estado, una vez que pase el filtro del cabildo local.

Para no hacer las cosas a medias, el alcalde optó plantear una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto Municipal de Pensiones (Impe), encargado de brindar servicios médicos y de seguridad social a los trabajadores de la ciudad.

El Impe, contrario a otros fondos de pensiones estatales o nacionales, está en mejores condiciones financieras y ha sido capaz de garantizar las obligaciones laborales del gobierno, no como otros organismos de su giro que están quebrados casi desde que fueron creados.

Por lo tanto, esa mejora sustancial en el tiempo de labores de los operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, debe pasar por una reforma a la norma que rige al organismo, lo que no está en manos de los regidores, sino de los legisladores.

Es necesaria la reducción del periodo laboral de los agentes debido a las condiciones de alto riesgo que enfrentan. Además, es condición necesaria para alcanzar la verdadera dignificación de los elementos, a quienes por muchos años se les regatearon prestaciones y salarios, como si fuera trabajadores de segunda.

Por eso se anticipa un paso sin problemas por el Legislativo, una vez que los regidores analicen y dictaminen de forma favorable la propuesta presentada por Bonilla Mendoza en la sesión de cabildo del pasado miércoles.

Así, es cuestión de tiempo, de trámites y análisis legislativo, para que sea realidad el compromiso de campaña que había hecho el panista, debido a que era una solicitud generalizada en la corporación municipal.

***

El año pasado en alguna ceremonia auspiciada por el gobierno municipal, hubo un pequeño escándalo que no pasó a mayores, pero que es de relevancia en el contexto de un lamentable hecho de sangre, que involucra a un policía municipal en un homicidio e intento de suicidio, que jamás debió haber ocurrido.

En aquel evento, restringido para las familias de los policías, llegó una joven mujer, quien ingresó no sin cierta dificultad, para luego increpar a su pareja sentimental, quien estaba acompañado de su familia. Los reclamos subieron de tono, pero con el manejo adecuado, el incidente se diluyó, hasta donde fue posible. Imposible no pensar en lo que ocurrió de manera posterior en la relación familiar, con pronóstico reservado.

El oso, que insistimos quedó únicamente para el anecdotario, muestra uno de los muchos casos de poliamor existentes dentro de la corporación policiaca, que llegan a generar problemas de disciplina, porque en muchos ocasiones –sino es que en la mayoría- ocurren entre los mismos compañeros y compañeras, asuntos que no en todos los casos son visibles o detectados por los compañeros y superiores jerárquicos.

***

Para no dejar el tema, es indudablemente una tragedia lo ocurrido con ese elemento de la policía municipal. La Fiscalía tomó la investigación y el Gobierno Municipal ha condenado el lamentable hecho, actuando como es debido, sin negar o desestimar el caso.

Por el contrario, hay reconocimiento de lo sucedido en todo momento, informando que el elemento tendrá que enfrentar la justicia por esta inexplicable y estremecedora situación.

La espera es por la evolución médica del policía quien permanece custodiado para ponerlo a disposición de la autoridad.

Las decisiones de una persona no representan a toda una corporación, pues el objetivo de cada policía es preservar siempre la vida de las personas, para ello han sido capacitados.

Sabemos que la policía habrá de reforzar las evaluaciones psicológicas y tomará acciones preventivas entre los elementos para que nunca más se vuelvan a presentar hechos como este.

***

Recibió las gobernadora Maru Campos a los alcaldes de Movimiento Ciudadano para iniciar bien el año, revisando proyectos inmediatos y mediatos.

A la reunión acudieron los alcaldes de Parral, Urique, Belisario Domínguez, López, La Cruz e Ignacio Zaragoza, acompañados por el diputado local Francisco Sánchez y el excandidato a gobernador “El Caballo” Lozoya Santillán, además de Ernesto Visconti.

La finalidad del encuentro divulgada públicamente fue analizar proyectos a desarrollar en el presente año en coordinación con el estado.

Fue un encuentro amable en el que hubo ratificación ya expresada en hechos de la disposición del gobierno por apoyar sin distingo partidista.

La nota discordante estuvo a cargo del amigo del exgobernador Javier Corral, colado y colgado, expresidente municipal de Belisario Domínguez, Aarón Loya, quien puro chisme sacó como raja de la reunión.

Nada tenía que estar haciendo ahí. Entró por pura cortesía, cuando debía haberse quedado fuera, por metiche, en el frío pasillo de Palacio de Gobierno.

***

Están convocando los integrantes del Consejo Técnico de la Facultad de Zootecnia a una conferencia de prensa en el Congreso, aliados con Morena, el día de hoy para presionar indebidamente a una decisión que los favorezca para la elección de director de dicha unidad académica.

Con las determinaciones que ha tomado dicho Consejo Técnico están violando derechos de legítimos aspirantes a la dirección, pasando por encima de las determinaciones del Consejo Universitario, partiendo de una terna ilegal que pretenden sea votada a toda costa.

Hay una disposición de que sea una comisión ajena al Rector y a la secretaria general, maestros y alumnos independientes, quienes entren a la definición ajena de cualquier interés, pero ellos tratan a todo lugar de imponer en lugar de consensar.

Hay determinaciones del Consejo Universitario en transitorios de la última sesión, que desmienten cualquier favoritismo, con indagaciones a la supuesta candidata elegida, Gabriela Corrales, lo que tira por la borda cualquier especulación de favoritismo.