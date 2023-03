-Distrito 1 y todo el Peri sin energía segura

-Salió todo mal en la bicicletada

-Sometido y arrastrado cayó “El Chueco”

-Los 30 días de Sheinbaum

En el famoso Distrito Uno de la capital del estado y un amplio sector del periférico De la Juventud no hay energía eléctrica asegurada, tanto por la demanda que la Comisión Federal de Electricidad no puede garantizar, como por irregularidades que van desde la dudosa tenencia de la tierra, hasta trampas empresariales en los trámites para el suministro.

La industria maquiladora de Chihuahua está en crisis por algo similar. Los apagones son constantes, pero a causa de picos de demanda en una red eléctrica estresada y agotada, ante la falta de nuevas inversiones en infraestructura.

En el caso de los grandes desarrollos del polo de crecimiento número uno de la ciudad, la sobredemanda también genera crisis en el suministro, pero a lo que nadie le ha querido entrar es al tema de las empresas, incluidos corporativos importantes, que tienen servicio de la CFE, pero no del todo regular.

El problema tiene décadas, pero recientemente se ha agudizado, dado el crecimiento del sector y la falta de capacidad de la paraestatal para garantizar un suministro sin interrupciones y sin cortes repentinos que llegan a ocasionar onerosos daños a las empresas, sin distinguir si son de las que están conectadas regularmente a la red o de las que tienen conexiones irregulares.

La principal interesada en arreglar de fondo el problema debería ser la CFE, pero deben existir razones de peso -o de pesos- para mantener esas irregularidades con las que seguramente alguien debe salir ganando, ya sean funcionarios de la paraestatal en estos tiempos de la 4T o empresarios que no tienen la visión de la sustentabilidad de la energía eléctrica que debe tener la ciudad.

De no atenderse el problema, no sería extraño que el déficit eléctrico de la capital siga creciendo antes de que se concreten las supuestas inversiones que tiene en su cartera de la CFE.

***

Desde Camargo reportan que el alcalde panista, Jorge Aldana, parece empeñado en perder incluso la posibilidad de ser candidato a la reelección, pues le suma puntos a su escasa popularidad con eventos oficiales sin control ni supervisión, lo que le agrega negativos entre los ciudadanos.

El pasado 21 de marzo, Aldana convocó a una bicicletada familiar por las calles de la ciudad. Hasta ahí todo bien, fue buena la convocatoria y la organización por parte de los funcionarios municipales a cargo de la actividad.

El problema fue que se salió de control el evento porque varios de los funcionarios municipales comenzaron a juguetear agresivamente con las bicicletas, sin importarles que había familias y niños que apenas estaban aprendiendo.

Uno de esos juguetones desagradables fue identificado como de apellido Almanza (su foto en versión digital, en la selfie del propio Aldana), así como otra mujer también empleada de la administración.

La actitud irresponsable obviamente causó molestias y reclamos de algunas madres de familia, pero lo que más sorpresa generó fueron las respuestas de los funcionarios.

En vez de atender el reclamo de la población, se pusieron a pelear con las madres de familia que reclamaron, mientras el alcalde se hacía de la vista gorda, como si no se diera cuenta de lo que ocurría.

Así, en pleno evento oficial bien planeado para levantarle los bonos al devaluado presidente municipal, la actitud de sus colaboradores terminó siendo para lo contrario.

***

Así como terrible fue la vida de “El Chueco”, que a su escasa edad era un referente de violencia irracional, así también lo fue su muerte.

Nos hicieron llegar el análisis de un especialista que acucioso observó detalles en las imágenes del cadáver de dicho delincuente que El Diario publicó en su edición digital e impresa.

En nuestra versión digital de GPS compartimos fotografías con detalles encerrados en círculos rojos de lo más sobresaliente de dicho análisis.

Por ejemplo, las condiciones de las manos. La derecha, tenía uno de los huesos expuestos.

Misma situación pasó con la mano izquierda, donde al menos puede observarse una fractura expuesta, lo que significa que muy probablemente estuvo maniatado.

Fortalece esta teoría que el brazo derecho, antes de llegar a la clavícula, luce “desprendido”, situación que es producida por tensiones fuertes con algo mecánico.

El pantalón tenía una mancha seca de orina, proceso natural que todo cadáver tiene como reacción a la muerte. Pero bien pudiera haber sido en vida y provocada por el miedo.

La herida en la cabeza debió ser provocada por un arma de fuego de alto poder –o arma corta con bala expansiva- y de manera probable a corta distancia, por el orificio de salida.

Hay un dato más, nuestro especialista notó que es probable que le hayan cambiado la camiseta y el chaleco después de recibir el disparo, por la poca cantidad de sangre seca que muestra.

Pero además el modo en que le habrían colocado el chaleco táctico, es decir, tienen uno de los arneses al revés, por lo que podría existir alguna prisa por cambiar vestimenta. De esas cosas raras.

Será la Fiscalía de Sinaloa la que dé a conocer las causas de muerte y demás, por lo pronto nuestro especialista en tanatología no dejo pasar el momento para explicar algunas cosas que llamaron la atención de cómo fue encontrado Portillo Gil, “El Chueco”.

***

Hicieron un escandalazo los legisladores de Morena con motivo de las modificaciones a la Constitución local, en materia de ausencias del titular del Poder Ejecutivo, poniendo el dedo en la llaga en los 21 días, que la verdad sea dicha ya existían en la máxima norma estatal.

No fue eso lo que cambió, fueron los avisos que debían dar el gobernador o gobernadora en este caso, al Congreso o a la Comisión Permanente por las ausencias superiores de 5 y hasta 21 días. Ahora no habrá necesidad de avisarles, porque era un trámite de simple papeleo, ya que los diputados no podían oponerse.

Cerraron los ojitos esos legisladores guindas y no vieron que ahora quien ocupe la gubernatura, si desea ausentarse más 21 días consecutivos deberá pedir licencia; si no son consecutivos, no habrá necesidad de ello.

Rasgan sus vestiduras y hacen señalamientos de una mayor laxitud en la autorización de viajes. Olvidan que en la Ciudad de México la permisividad es mayor, allá donde gobiernan desde hace casi 30 años.

En aquellas tierras aztecas la jefa o el jefe de gobierno puede ausentarse hasta 30 días, no los 21 que le están criticando a Maru. Un mes completito puede estar fuera Claudia Sheinbaum sin necesidad de pedir licencia. El puesto es ocupado en ese lapso por el Secretario General del Gobierno.

Ven la paja en el ojo ajeno y no ven el tronco que traen en el propio.

La reforma que probablemente sea publicada este sábado para su entrada en vigor el lunes próximo, no modificó para nada los 21 días, que son nueve menos a los existentes en la constitución de la CdMx, artículo 32, inciso d) numeral 3. Ahí está, ese sí, ejemplo clarísimo de laxitud en ausencias de un jefe de gobierno.

***

Para tratar de calmar el pique que hay con el sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres, el director General, Reyes “El Patito” Humberto de las Casas, anda visitando cada plantel a fin de dialogar con personal y directivos.

La relación entre sindicato y dirección del Cobach siempre ha sido delicada, pero hubo una notoria ruptura cuando el subsistema estuvo a cargo de Teresa Ortuño, pues los trabajadores la acusaron, casi desde su llegada, de desviar recursos del sindicato.

Los pleitos fueron varios y sonados; hubo marchas y paros laborales por ascensos discrecionales, fallas en las negociaciones del contrato laboral colectivo, entre otros muchos que volvieron tenso el ambiente dentro del Bachilleres.

Por ello, el actual director busca a toda costa sanar las viejas heridas y mantener una mejor relación con el sindicato porque así se ahorra un problema importante, cuando trae encima el tema agresiones y abusos entre los estudiantes.

En ese camino, con largo colmillo, el sindicato le ha tomado la medida al novel director y lo está chamaqueando. De gerber no lo bajan en corto, mientras juegan con él y tratan de exprimirlo.

***

Las cuadrillas de bacheo se han aplicado toda la semana, redoblando turnos para tapar los hoyos que aparecieron tras la incesante llovizna del fin de semana.

En un solo día taparon 305 baches, con las ocho cuadrillas que han doblado turno para atender los reportes.

Aunque se trata de un plan emergente, es el trabajo cotidiano de la Dirección de Obras Públicas la reparación de calles, pues desde que inició el año se atendieron más de 10 mil 500 baches.

Este viernes se verá a las cuadrillas por el boulevard Juan Pablo II, en la Teófilo Borunda y en los periféricos Francisco R. Almada y De La Juventud.