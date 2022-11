-Dos horas en espera del camión...

-Multan a Aras… ¡por menos de un millón!

-A cuidar errorcillo en asunto de horarios fronterizos

-Viene Adán Augusto a principios de semana

La ruta Francisco Portillo no deja de generar auténtico malestar en los cientos o quizá miles de usuarios, que deben esperar hasta dos horas para que pase la respectiva unidad de transporte.

Como se oye, son dos horas de espera, más 40 ó 50 minutos del recorrido, hacen insoportable el viaje, que tendría que ser más ligero por la zona conurbada que implica.

Uno de nuestros reporteros esperó sufrido minuto a minuto en la parada localizada en la Ciudad Judicial, para comprobar el dicho de algunos usuarios. Y claro que resultó cierto.

El colmo es que cuando llega la unidad, encontramos que no trae placa trasera. Difícil que cualquier vehículo pueda transitar en esas condiciones en que impunemente lo hacia la unidad 1056. Tenemos la foto que publicamos en nuestra edición digital.

Cabe preguntarse donde están los inspectores de transporte y porque no hacen algo, cuando estas unidades y sus choferes maltratan a nuestros vecinos del municipio de Aquiles Serdán, la cabecera municipal, San Guillermo, San Antonio y demás lugares circunvecinos.

***

Tal vez por lo ridículo que suena la sanción, de menos de un millón de pesos, es que la occisa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no publicitó la imposición de una multa a la famosísima pirámide de Aras Business Group, que tiene miles de víctimas en Chihuahua.

El año pasado, durante el mes de octubre, la reguladora del sistema financiero nacional impuso una tímida suspensión a la empresa del prófugo Armando Gutiérrez Rosas, por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, debido a que había estado captando recursos del público ahorrador sin tener facultades para hacerlo.

Entonces, la CNBV no aplicó multa económica alguna. Se limitó a alertar por la empresa que, informó, no era parte del sistema financiero formal y no tenía autorización ni como banco ni como operadora de fondos de inversión; nada, pues, más allá de la nebulosa descripción de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I de C.V).

Ahora, cuando Aras suma casi seis mil denuncias penales en contra; cuando hay tres causas judicializadas con más de 700 víctimas; cuando el desfalco acusado supera los 200 millones de pesos, cifra muy lejana todavía al monto global del fraude; ahora sale la CNBV con una sanción que está para llorar o reír, según la óptica de quien la vea.

La multa es por 955 mil pesos, procesada desde julio de este año, pero en firme apenas el pasado mes de octubre. Ahora es por violaciones a la Ley de Fondos de Inversión, específicamente por ofrecer esta idea al público, la de los fondos de inversión, sin tener ni autorización ni facultades, menos un portafolio real de dicha actividad.

La imagen en versión digital muestra el estado de las sanciones aplicadas por la CNBV a la financiera fraudulenta más escandalosa en la historia de la entidad.

Increíblemente pasa de la omisión de hace un año, en el que la autoridad ni por enterada se daba de la existencia de tremenda pirámide, a una multa pecuniaria irrisoria, ridícula, sin proporción alguna con el monto del fraude del que hizo víctimas a miles de personas.

La Comisión Bancaria no deja de actuar de forma negligente en este caso doloroso y vergonzoso, pues a los bancos e instituciones serias aplica multas mayores por el mínimo error en su contabilidad, pero a una pirámide primero la deja operar y luego le pone sanciones de este tipo.

***

No tendría qué existir obstáculo alguno para que el día martes sea votada la propuesta para que los municipios fronterizos tengan el mismo horario que sus pares norteamericanos.

El viernes pasado quedó el área técnica jurídica de la Comisión de Energía, en presentar un proyecto en relación a las dos iniciativas presentadas, tanto la suscrita por la panista Marisela Terrazas como por la morenista Adriana Terrazas.

La única diferencia que encontraron los asesores jurídicos es que la propuesta de Marisela sólo habla de ajustar el horario de Juárez, y en la de Adriana, hay inclusión de los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Janos, Ascención, Ojinaga y Manuel Benavides, además de Juárez.

Tendría que checarse el dato fino de ambas propuestas, por aquello de evitar un errorcillo. Pareciera haber también diferencia en cual huso horario habría de asignarse, el 90 o el 105.

Evidentemente tendría que ser éste último, porque en estos momentos todo el estado está en el meridiano 90.

***

Vergüenza debería tener la Secretaría de Educación Pública (SEP) al dar “reconocimientos” tan pobres como el otorgado a los mejores promedios del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) que participaron en el concurso “Presea Bernando Quintana Arrioja 2022”.

Como todo reconocimiento les entregaron a los ganadores una hoja tamaño carta, mal impresa, con la leyenda apenas legible “por su excelente promedio generacional…por culminar con éxito, te has esforzado, has dado lo mejor de ti y lo has logrado”.

Alondra Michell Ayala Hernández, una de las estudiantes galardonadas, egresada de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Expresión Gráfica Digital del plantel de Cuauhtémoc, no sólo obtuvo un promedio sobresaliente, sino que destacó en disciplinas deportivas como atletismo, basquetbol y banda de guerra.

También fue reconocida por sus dotes en las artes, donde destaca en el dibujo de la figura humana y caricatura. Por todos estos logros, obtuvo un “diploma” mal impreso en simple papel y las felicitaciones de los directivos que le hicieron entrega de su premio.

Sin menospreciar los gestos para incentivar a los jóvenes en sus estudios y desarrollo de aptitudes, cabría esperar reconocimientos dignos del esfuerzo, mínimo a color y con firma de los directivos, y no con simples frases trilladas que suenan vacías.

***

Los morenistas ya tienen marcada en su agenda la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Este martes tocará base en el Congreso del Estado para la votación del dictamen de la reforma que aplaza la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales ya convocó a sesión para este lunes, con el fin de votar el dictamen que deberá estar listo para la sesión del martes. Ya está muy cantado que el Congreso del Estado irá en contra de la reforma federal; difícil que la presencia de Adán Augusto pueda cambiar esta situación.

Sin embargo, el funcionario federal, que jura y perjura que no está en campaña -aunque desde el mes pasado no ha dejado las giras y las declaraciones incendiarias-, todavía tenía pendiente visitar suelo chihuahuense. Entre esas declaraciones se encuentra su afirmación de que la seguridad es un desastre y aquella pronunciada en terruño tabasqueño con cierto menosprecio por la inteligencia de los norteños.

Además de darse una vuelta por el Poder Legislativo, esta previsto que sostenga una reunión con organizaciones a las 12:00 horas en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), sin dejar de lado la posible reunión con la gobernadora Maru Campos Galván.

***

La realización en Chihuahua del foro “Cambiamos México ¡Sí hay de otra!” organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) ya tiene fecha para que las figuras más prominentes del bando albiazul se presenten en la capital.

Dentro del PAN Estatal está programado el domingo 27 de noviembre como la fecha para que la gobernadora Maru Campos Galván reciba al presidente nacional del partido, Marko Cortés, y a diversos militantes destacados.

Desde octubre estaba prevista la celebración de este acto; sin embargo, los mismos compromisos de la gobernadora, que hace poco regresó de una gira de trabajo por Washington para promocionar al estado, obligaron a posponerlo.

El evento constituirá escaparate de presidenciables, entre los que está la mandataria chihuahuense, así como el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel; el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila y el diputado federal y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, Manuel Clouthier, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y la senadora Lilly Téllez.