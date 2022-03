-El “bájense culeros” a Jessica, ya herida de muerte

-Murió en choque con vaca por falta de luz

-El corolario de la 8M, limpiar y recoger destrozos

-La reforma integral a la constitución local que viene

En menos de 60 páginas, que no tienen desperdicio alguno, quedó derribada la hipótesis de que los agricultores, Jessica Silva y su esposo, estuvieran armados y hubieran disparado en contra de los elementos de la Guardia Nacional, tal y como quisieron armar el caso, para evadir la responsabilidad.

Había plomo y bario en las manos de ambas víctimas, pero fue por contaminación, propiciada por los dos disparos que penetraron a la cabina.

Es la recomendación 052/22 por violaciones graves a los derechos humanos, emitida por la CNDH, en la que se evidencia no sólo lo que ya sabíamos, el abuso de autoridad cometido por elementos de la Guardia Nacional, que privaron de la vida a la joven madre de familia, sino que confirmaron cómo fueron hechos los disparos. Total alevosía y ventaja.

Inaudito que pese a estos irrefutables hechos, descritos con todo detalle en la recomendación que es pública, los elementos de la GN hayan pretendido burlar las indagaciones con la teoría de haber sido atacados.

Ahí están claritas las falsas declaraciones de los agentes, derrumbadas por las pruebas científicas y los múltiples testimonios.

Fueron tres disparos los realizados por un rifle matrícula E160063 CAL 7.62X51, que portaba uno de los elementos de la Guardia Nacional, hoy detenido en un penal de Sinaloa. Dos de los tiros fueron realizados en la parte trasera de la cabina, los mismos que hirieron al matrimonio.

Un tercer disparo fue realizado cuando el vehículo oficial en que se trasladaban los agentes rebasó la pick-up de los agricultores. El agente descendió del vehículo, les grito “bájense culeros, bájense a la v…” y disparo en contra, solo que el tiro causó daños al motor y ahí se incrustó afortunadamente, sin lesionarlos aún más.

Tenemos la imagen del estudio de balística, con el dibujo de la forma en que se realizaron los disparos, cuyos cartuchos fueron recogidos por los mismos agentes de la Guardia Nacional, pero suponemos debieron entregar a sus superiores y terminaron siendo parte de las indagatorias.

Tendría que aceptarse sin más la recomendación y proceder de inmediato a la reparación integral del daño por parte de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. La recomendación de la CNDH es verdaderamente contundente y no da pie a conjetura alguna.

***

En octubre del año pasado, un motociclista repartidor de 27 años de edad perdió la vida en un accidente sobre la avenida Equus, al sur de la ciudad.

Empezaba a anochecer cuando el empleado se estrelló con una vaca. Sí, con una res que no alcanzó a ver porque estaba en penumbras toda esa vialidad, que muy seguido se queda sin alumbrado público, lo que ahora es considerado clave en la investigación de dicho accidente.

El caso viene a cuento porque representa un conflicto jurídico que enfrenta el ayuntamiento a causa de una iluminación deficiente en varios espacios de la ciudad.

Y es que un área muy delicada, siempre abandonada por las administraciones municipales, es el alumbrado público. Después del fallido proyecto de renovación integral, el tema quedó en el olvido pese a ser un renglón básico, íntimamente ligado con la seguridad.

Las quejas ciudadanas son muchas. Van desde una luminaria apagada hasta la ausencia de iluminación en colonias enteras por el robo de cableado.

De las quejas hay constancia testimonial en las colonias, de eso se han dado cuenta incluso funcionarios que tienen la instrucción de estar en las calles en recorridos nocturnos.

Sin embargo, sistemáticamente han sido ignoradas esas denuncias de la población e incluso con mano negra se han borrado del sistema sin ser atendidas, tan solo para mantener la cantidad de folios en números aceptables, aunque sea sólo en el papel.

Según información del interior de la Subdirección de Alumbrado Público, el desorden y la falta de eficiencia son los comunes denominadores.

El funcionario a cargo del ramo, Fernando Valencia, aparte de desconocer todos los aspectos técnicos de la operación del servicio, se dedica a acosar al personal operativo y ejecutar venganzas personales aunque tengan como resultado cada vez más deficiencias.

Los números son claros y fáciles de comprobar. Entre los reportes recibidos por la aplicación digital y por vía telefónica existen alrededor de 800 casos de por lo menos una luminaria apagada. Pero al mes se reducen esos números no por respuesta puntual a la queja, sino por ajustes en el registro, en el papel.

El tema es de lo más delicado dado que la calidad de la iluminación está directamente relacionada a los índices de seguridad y en casos extremos a la pérdida de vidas humanas. Una sacudida en esta área, que ya anticipan en la misma, es urgente.

***

El corolario de la marcha del 8 de marzo, debería ser el de la indispensable reivindicación de la mujer y la construcción de una sociedad más justa, que nadie puede negar como necesarísima.

Contrario a ello, es la imagen de trabajadores y trabajadoras que tendrán que limpiar y recoger los destrozos provocados por pequeños grupos radicales.

Los mensajes estridentes, escritos con pintura en aerosol, desaparecieron uno a uno de los edificios públicos y privados en que fueron plasmados.

Igual pasó con los pegotes con fotos de hombres acusados de acoso sexual o violación, o de las mismas autoridades acusadas de solaparlos.

Esa oportunidad perdida de generar una mayor conciencia se perdió en el estupor de los automovilistas y familias que pasaban por el lugar de las agresiones, y que vieron caer grandes ventanales, rotos con martillos.

El agua a presión limpiará esas proclamas, con cargo al erario público, en algunos casos, en otros, a los recursos de las empresas dañadas.

En uno y otro caso, recursos perdidos, dinero escaso que bien pudo ser utilizado en otro sentido de largo plazo, en el afianzamiento de políticas públicas y acciones afirmativas en beneficio de la mujer.

***

Nadie ha dicho nada públicamente, pero es grito en silencio de amplios sectores en el panismo conservador, ante el anuncio de una modificación integral a la constitución local para armonizarla con la federal.

Ven dichas voces que abrir la puerta a una discusión completita de la carta magna estatal, es entrar a los terrenos donde Morena entraría a presionar para incluir temas que por el momento han sido excluidos del debate estatal, inclusive desde las anteriores legislaturas.

Sólo para abrir boca, hablan del aborto, la eutanasia, los derechos de los LGBTT como adopción, actas de nacimiento y otros elementos que ya se han visto por ejemplo en la constitución de la Ciudad de México.

Para empezar, ven que la de Chihuahua es de las pocas constituciones que protegen la vida desde el momento mismo de la concepción.

Se entendería natural e incluso obligado por motivos ideológicos, que un congreso dominado por Morena impulsara una revisión constitucional de esta magnitud, pero que lo haga el PAN no deja de generar perplejidad y un extenso what, que no tiene respuesta.

***

Tanto la gobernadora Maru Campos, como Marco Bonilla, alcalde de esta ciudad, se colocaron en los primeros lugares a nivel nacional en niveles de aprobación.

Es un estudio de “México elige” efectuado por Facebook a nivel nacional, hace apenas unos días, que tuvo como población a las personas mayores de 18 años, con 95 por ciento de confianza, y un margen de error de 1.4.

Ocupa la Gobernadora el lugar número ocho, con un nivel de aprobación del 59.8 por ciento. Escaló nueve lugares desde el último estudio.

Marco Bonilla tiene tres décimas menos de aprobación que Maru, 59.5, en el comparativo con presidentes municipales de ciudades que son capitales de los Estados.

El Presidente de la República se encuentra por debajo de ambos en la calificación que le otorgan los chihuahuenses, con 52.3. Ocupa nuestra entidad el vigésimo lugar en preferencia para Andrés Manuel López Obrador.

Los resultados no son sorpresa en una entidad gobernada por el PAN.