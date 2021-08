-El 17/2021-CEDH borra la risa de Corral

-Hasta bolsas federales le pegaron

-Los tuits de tristeza de Loera

-Es regidora de Chihuahua y se vacuna en Parral

En estos momentos tendrá que decidir Corral si contesta con el hígado, se abstiene o simplemente acepta la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que protege la presunción de inocencia de Maru.

Lo que haga tendrá consecuencias futuras, casi inmediatas, porque dentro tres semanas dejará de contar con el apoyo y estructura jurídica de la administración pública, y entonces sabrá lo que cuestan los honorarios de los abogados, tanto en México como en el extranjero. Ni el proemio de una demanda aprendió a redactar, por más que se ostente como “abogado”.

Lo más probable, conociéndolo, es que opte por contestar irreflexivamente con las entrañas. Habrá de negar en todos sus términos la recomendación CEDH:5s.1.017/2021 emitida apenas el pasado 16 de agosto e incluso, conociéndolo, podría agregar dos o tres mil hojas más al expediente. Le encanta ensuciarse en lodo y confundir.

Esto a pesar de que en casi 300 hojas de la recomendación emitida, hay bastante materia para fundar la determinación firmada por Néstor Armendáriz, el presidente del organismo, e incluso para iniciarle procedimiento penal sino es que también civil por daño moral.

Están acreditadas las afirmaciones públicas mediante las cuales el titular del Ejecutivo, su servil Consejero Jurídico, Jorge Espinoza; la Subsecretaria de Educación, Liliana Rojero, y muchos funcionarios más, abusaron de su posición para violentar este derecho humano y coaccionar a los jueces de la causa.

Esto último no lo dice la resolución, pero es obvio que esas declaraciones públicas tenían el objetivo de obligar a los jueces a dictaminar en contentillo en perjuicio de la hoy gobernadora electa. Si las decenas de declaraciones hechas en medios se hicieron a la luz, ¿qué no se habrá dicho y hecho en lo oscurito?

Está en término el gobernador de contestar la recomendación y ordenar la reparación integral del daño, pero como dijimos, no lo va a hacer, y va a negarla...pero el ocho de septiembre será otro cantar, habrá nuevo titular de la Fiscalía...muchas posibles investigaciones por abrir. Ésta sólo es una de ellas.

Pero además, deberá cerrar la boca y evitar incurrir en las mismas violaciones a derechos humanos debidamente acreditadas.

La resolución ensombrece y es balde de agua fría sobre el confeti de los informes que, pródigo, se echa encima el mandatario, por eso el coraje de Lucha Castro y otros muchos aplaudidores del corralismo.

***

La actual administración estatal ha tenido con los organismos autónomos una postura de desprecio a sus tareas; o más bien dicho, de falsa apreciación a su importancia.

Ha ajustado sus presupuestos hasta más no poder, con el falso argumento de la austeridad. Han tenido que desfilar por el séptimo piso del Héroes de Reforma los titulares y los administrativos para pelear un peso y cinco centavos.

Pese a ello, pasó la Secretaría de Hacienda la rasuradora en el Ichitaip, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Estatal Electoral, las universidades públicas de Chihuahua y Juárez, y cuanto fideicomiso les vino en gana.

No contentos con haberles quitado una gran parte de sus expectativas presupuestales, cuando algunos de ellos gozan de autonomía para presentar el presupuesto al Congreso, se ha dedicado el Secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a sudar los recursos reteniéndolos inclusive ilegalmente.

Los reportes de la Auditoría Superior del Estado son puntuales al respecto. Se trata de decenas sino es que cientos de millones de pesos los que se adeudan ilegalmente a estos organismos.

El dato es que hay responsabilidad a nivel estatal, pero también federal, porque en la desesperación por echar mano de recursos, le han pegado a bolsas de recursos provenientes del centro del país que eran intocables. Ahí Fuentes Vélez va marchando solito por instrucciones verbales de su jefe, que ni las manos meterá al fuego por él.

***

Hay responsabilidad administrativa de los funcionarios de las áreas de transparencia por mentir en relación con las escoltas de Leticia Corral. Es indudable.

Amonestaciones, multas e inclusive inhabilitaciones, nada de esas sanciones referidas por la ley de transparencia hicieron mella para que los responsables de las unidades respectivas en la Fiscalía y en la Secretaria de Seguridad Pública, informaran con verdad al respecto, con un mínimo de esfuerzo.

Pudieron haberlo hecho, pero antes debieron haber recibido el dato preciso de las escoltas, vehículos y apoyos adicionales logísticos, en beneficio de dicha persona, cosa que seguramente no recibieron de las áreas respectivas.

Las negativas a informar ya han sido publicadas, están en nuestro poder. Son una flagrante simulación a la tan cacaraqueada transparencia, cuya palabra se mencionó 10, 20, 30 veces por el gobernador en sus informes rendidos ayer en esta ciudad y el lunes en Juárez.

Es una más de las mentiras con la cual se pretende ocultar el despilfarro de recursos, en beneficio de una persona que no es funcionaria pública, y que recibía apoyos sin límite, como moderna realeza quinquenal que está por llegar a su fin.

***

Publicó Juan Carlos Loera tres tuits que retratan su sentir ante el artero homicidio del responsable de programas federales en San Buenaventura.

“Hoy es un día de profunda tristeza, coraje y frustración. Ha sido asesinado cobarde y vilmente nuestro compañero Paulino Rodríguez, Servidor de la Nación en Buenaventura. Paulino coordinó mi campaña en ese municipio; previamente aspiró a la candidatura de esa alcaldía…”.

El “debe investigarse a fondo” le corresponde a la Guardia Nacional, a la Fiscalía General de la República y por supuesto, en primera instancia, a la Fiscalía General del Estado.

Ahí están impunes los asesinatos de más de once mil 500 personas a lo largo de cinco años de administración corralista. No ha habido en la mayoría de estos casos investigación a fondo ni sanción.

***

En el lugar número siete de la lista de regidores ingresó por Morena Ishtar Ibarra Barraza, exfuncionaria de la Secretaría de Bienestar, ahora convertida en integrante del cabildo de la capital por más impugnaciones que se presentaron contra el reparto de posiciones hace unas semanas.

Destaca el caso de la ahora regidora de Chihuahua porque su lugar de origen y su residencia están en Parral. Extrañamente fue postulada en la capital del estado, como parte de la planilla del derrotado candidato a alcalde, Marco Quezada.

En uno de los mayores contrasentidos político-electorales, la morenista representará a los capitalinos en el nuevo ayuntamiento que encabezará el panista Marco Bonilla. Así lo hará sin tener el mínimo conocimiento del territorio, las colonias, los pobladores.

De ahí que ella se vacunara en Parral la semana pasada, como lo muestran las imágenes de sus redes sociales que aparecen en versión digital de GPS.

Ibarra Barraza, esposa del delegado federal regional Fernando Duarte, había sido señalada antes como aviadora de Bienestar. Tenía puesto en la Ciudad de México, pero estaba asentada en Parral; ello sin contar el probable caso de nepotismo que implica a la pareja.

Ilegal no es su postulación ni designación, pero ello no quita lo cuestionable del sistema electoral a nivel municipal, que permite este tipo de barbaridades a todos los partidos... y no faltan los que aprovechan para sacarle jugo al presupuesto público.

¿Con qué legitimidad llega a una posición de representación popular si ni siquiera conoce la ciudad? Es válida la pregunta porque la parralense no ve más allá de las zonas exclusivas a las que viene de visita de vez en cuando, como todo fiel partidario de la austeridad de la 4T.

***

Obviamente más felicitado y aplaudido que en cumpleaños anteriores el diputado electo panista, Mario Vázquez.

El martes festejó en La Calesa con un grupo de amigos, echando además un ojo muy de cerca a la reunión que sostuvo su jefa la gobernadora electa Maru Campos con su jefe de finanzas para la entrega recepción, Ernesto Cordero, y con el exgobernador, Patricio Martínez.

Ayer hizo lo propio en la Cebolla Roja con quienes se perfilan como sus principales asesores para manejar el Congreso del Estado al menos durante los siguientes tres años. Será el jefe de jefes.