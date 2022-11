-El degollado del Distrito Ángel

-Morena quiere su marcha contra el INE

-Mucha tela de dónde cortar con el Corralato

-Duplicaron o triplicaron turnos en Limpia

A pesar de que fue instalada una comandancia de Policía Municipal para resguardar en específico el Distrito Ángel, que abarca el centro de la ciudad, los delitos en este sector mantienen en alerta a locatarios, visitantes y trabajadores de las dependencias que ya han sido víctimas.

Hace seis meses robaron el vehículo de un trabajador de Comunicación Social del Congreso del Estado y el pasado lunes intentaron robar el auto del dueño del café que se encuentra en las instalaciones del recinto legislativo.

Hace una semana también casi degollaron a un hombre a plenas tres de la tarde en la calle Cuarta y Libertad y los asaltos van en aumento alrededor de los edificios del Municipio y del Poder Legislativo.

Es plausible el trabajo que desde la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) es llevado a cabo para tener más cercanía con los ciudadanos.

Por ese mismo motivo es necesario voltear a ver el Distrito Ángel, y sean revisadas las acciones de patrullaje de los elementos y coordinados con Fiscalía para que, de las investigaciones correspondientes, puedan ser establecidas estrategias de prevención más efectivas.

***

O la dirigencia estatal de Morena organiza sus marchas contra el Instituto Nacional Electoral (INE) en varias ciudades de la entidad o cuando menos manda unos 20 camiones llenos a la Ciudad de México para engrosar la contramarcha anunciada ayer por Andrés Manuel López Obrador.

A esa conclusión llegaron los morenistas luego de que el presidente dio a conocer que el 27 de noviembre, antes de rendir su cuarto informe (cuarto constitucional, porque ya lleva como el doble de informes de otro tipo) en el zócalo de la capital del país, también irá a la cabeza de su propio contingente. A ver de qué cuero salen más correas.

La directiva morenista, encabezada por Brighite Granados de la Rosa, de inmediato puso manos a la obra para ver la posibilidad de marchas simultáneas por lo menos en los cinco municipios más importantes del estado; o bien, para sumarle a la que hará López Obrador desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo “propiedad” del poder federal.

Como quiera que sea, el domingo 27 será un día agitado en materia política, todo a causa de la iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente a la Cámara de Diputados. La primera consecuencia fue la marcha conservadora del pasado domingo a favor del INE tal como está, sin modificaciones.

Para sumarle a la agitación, la agrupación Frenaa, de Gilberto Lozano, también comenzó a lanzar invitaciones para hacer marchas locales el mismo día o sumarse a otra programada en la capital del país, en el mismo recorrido del que ya se apropió el jefe del Ejecutivo.

Así que, en estos días, tanto el partido guinda como los seguidores del frente contra López Obrador van a seguir en el jaloneo para ver cuál será el teatro o los teatros de operaciones, si las ciudades que tomaron los prianistas en la marcha a favor o la gran concentración en la CdMx que será, básicamente, contra el INE en su composición actual.

No queda más que esperar que la situación no se desborde, sobre todo porque, como ya se ha dicho hasta el cansancio, la batalla no está en las calles sino en San Lázaro, donde ni un milagro alcanza para que Morena logre la necesaria mayoría calificada.

***

La irregularidad que se imputa a la primera detenida del corralismo, a la cual se le formuló ayer imputación por 10 millones de pesos, se convierte en absolutamente nada en relación con lo encontrado a lo largo de los años en el desempeño de la administración anterior.

Pensemos en las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado únicamente en el año 2019. Son 147 los señalamientos efectuados.

Hay incumplimientos varios, desde violación a la ley de contabilidad gubernamental hasta acciones mucho más graves.

De esos señalamientos hay cinco en relación con la Coordinación de Comunicación Social, uno al área de Política Digital, cinco a la Fiscalía General del Estado, 18 a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tres a la Secretaría de Cultura, 11 a la Secretaría de Desarrollo Rural, siete a la Secretaría de Desarrollo Social, 10 a la Secretaría de Desarrollo Urbano, seis a la Secretaría de Educación, 13 a la Secretaría de Hacienda, dos a la Secretaría de Innovación, y sigue la lista en organismos descentralizados, fideicomisos y organismos autónomos.

Todos esos asuntos tendrían que convertirse en carpetas de investigación.

Están muchísimas adjudicaciones directas ejecutadas desde el comité central de adquisiciones de la Secretaria de Hacienda, curiosamente el mismo camino de lo que recrimina a su antecesor.

Tiene mucho trabajo enfrente la Fiscalía Anticorrupción, la misma Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública, en la persecución de muchas irregularidades que son mucho más que simples detalles administrativos.

Valdría la pena echarse un clavado en el manejo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos y por supuesto las obras incompletas del BRT allá en Juárez, que son un desastre. En todas ellas, en el análisis puntual de los pagos realizados, hay muchísima tela que cortar.

***

El exsecretario del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Ricardo Moncayo, difundió un video en el cual hace una defensa a ultranza del manejo financiero de dicha organización, específicamente ciertas inversiones de alto riesgo efectuadas con cargo a los ahorros de los trabajadores.

Sostiene que las inversiones fueron autorizadas por la asamblea y que no existe nada irregular al respecto, que se trata de una campaña del actual dirigente en su contra, con el fin de desprestigiarlo.

Los señalamientos, según el exdirigente, fueron realizados por la actual directiva en una reunión con los delegados y demás sindicalizados, acusaciones falsas.

Deberán presentarse ante los socios del sindicato las actas correspondientes, con las autorizaciones, para realizar el movimiento efectuado sobre lo más sagrado, que son los ahorros.

Son nada menos que casi dos mil 500 los trabajadores que depositaron su confianza, ahorrando para obtener ingreso con ciertos intereses a fin de año.

Tenemos el video enviado por Ricardo Moncayo así como unas cuentas por él mostradas, que ponemos a la disposición del público lector.

En esas cuentas hay descripción de ahorros por 6 millones, otros por 1.5 millones, otros más por 1.5 millones. En el año 2021 hay un millón 200 mil pesos; y en el 2022, un millón de pesos.

Es mucho el dinero ahorrado, y por supuesto, los intereses generados.

Es tema donde las actuales autoridades de Rectoría tendrán mucha intervención, tratándose de la tranquilidad del personal administrativo que es clave para el buen funcionamiento de la institución.

***

Antes de partir rumbo a la Ciudad de México para reunirse con la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el alcalde Marco Bonilla y el recién nombrado director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, madrugaron para saludar y platicar con el personal de recolección de basura.

Después de la crisis que generó la empresa Lifer, los recolectores de Servicios Públicos salieron al quite para que la ciudadanía no se viera afectada en este servicio, tomaron las rutas de recolección en intensas jornadas.

El Municipio supo resolver bien la situación con los trabajadores que se pusieron la camiseta, demostrando que hay buena relación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio a cargo de Martha Silerio, para que los turnos se duplicaran y en algunos casos hasta se triplicaran para darse abasto con la recolección.

Y aprovechando que De Lamadrid va tomando las riendas de la Dirección, se organizó la tamaliza en los patios de resguardo de las unidades de recolección de basura, antes de que saliera el sol y los recolectores salieran a realizar sus labores de limpieza en la ciudad.