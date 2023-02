-El doble descaro descubierto en la UACH

-Bonilla con homólogos de las capitales

-Llega nuevo director al Tec de Monterrey

-Desesperan proveedores con la CFE

Cuando el Auditor Superior del Estado expuso ante los legisladores los hallazgos más relevantes a la cuenta pública del 2021, hubo miradas y silencios, como reacción. Hay un caso muy delicado, no por el monto, sino por el descaro con el que fue ejecutado, que pasó de noche.

Hubo una liquidación laboral debidamente acreditada en la Universidad Autónoma de Chihuahua, casi al terminar la administración de Luis Fierro que es auténtica irregularidad.

Imaginemos rescindir un contrato, pagando pingüe indemnización como si hubiera despido con responsabilidad del patrón.

Esa indemnización a la que nos referimos, muy bien documentada, es la que pagó la Máxima Casa de Estudios a los secretarios del rector Luis Fierro, Juan Pablo Martínez y Alan Rentería, bajo un modus operandi engañoso, una rescisión para darles 164 y 145 mil pesos de manera respectiva, como premio a sus lealtades con toque de abyección.

Fue extraño que no estuviera mencionado en la intervención del auditor, pero nos dicen que hay explicación. El caso de los exfuncionarios de Rectoría por monto es irrelevante en comparación con toda la cantidad de asuntos pendientes del corralato, casi mil millones de pesos. En este asunto en particular el descaro consiste en que ambos acababan o estaban por recibir su tiempo completo como docentes.

Al ser tiempos completos, siguen siendo empleados de la Universidad, por lo tanto no existe materialmente una rescisión. Y si cayó a los días el nombramiento como PTC, también hay burda simulación.

Más aún, como funcionarios son empleados de confianza, y su cargo concluye en el momento en que llega otra administración. Hay un acuerdo tácito en toda la administración pública, de otra forma no habría dinero público para pagar indemnizaciones.

Esos dos funcionarios agarraron casi 300 mil pesos entre ambos. Hoy son PTC, profesores de tiempo completo, en la misma UACH, con sonrisa de oreja a oreja. Aún con la llegada de la nueva administración en Rectoría, andaban revoloteando tras un hueso. Nada más falta que lo hayan logrado. El tema obviamente es un abuso completo.

***

Sin hacer mucho ruido, pero sí con muchos cambios, llegó hace unos días Armando Bahena Vigna para dirigir el campus Chihuahua del Instituto Tecnológico de Monterrey, en sustitución de Rodolfo Castello Zetina, quien fue designado como director de Alcance Estratégico de la reconocida institución de educación superior privada.

El nuevo titular tiene casi 30 años de carrera en el Tec de Monterrey, los últimos a cargo de atraer estudiantes desde Sudamérica y como responsable de admisiones de la región Ciudad de México, por lo que llega con maletas cargadas de experiencia.

En la presentación ante colaboradores y estudiantes, a lo que ha dedicado las primeras semanas del año, Bahena Vigna ha sostenido que buscará que el campus Chihuahua tenga más presencia en las iniciativas nacionales, a fin de que trasciendan los muros locales los proyectos que se desarrollan por maestros y alumnos.

Hacer brillar el campus local y promover el emprendimiento también son las metas con las que llega el nuevo director, lo que seguramente se traducirá en ruido positivo en la escena nacional, pues ciertamente el de Chihuahua ha permanecido casi en secreto entre todos los planteles que tiene la institución de casi 80 años de vida.

Uno de los compromisos que más llamó la atención del nuevo director es el de impulsar el emprendimiento a través del Parque Tecnológico Orión, una insignia del campus Chihuahua, considerado un ecosistema único en México con estándares mundiales de operación.

Es ambicioso el proyecto de continuidad y reforzamiento del nuevo directivo del Tec, pero la institución tiene todas las plataformas para lograr la presencia deseada y convertir al campus en un referente nacional.

***

La próxima semana el alcalde, Marco Bonilla, se reunirá nuevamente con sus homólogos de la Asociación de Ciudades Capitales de México en Mérida, Yucatán. Sesionarán para elegir nuevo presidente de esta organización, tras concluir el período del alcalde Renán Barrera.

Además recibirán al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien les expondrá sobre los acuerdos en materia económica que se han obtenido en las giras que ha realizado, para la atracción

Bonilla Mendoza también acudirá a la recepción que les hace el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Una gira de trabajo corta, pero productiva.

También está contemplado en su agenda una visita de hermanamiento con Mazatlán, Sinaloa, junto a una comitiva de los presidentes de las cámaras empresariales de Chihuahua, para activar dinámicas de intercambio económico, pensando en que empresas de ambas ciudades puedan expandirse para generar más inversión y empleos.

***

En el corolario del ingreso virtual de Ariel Fernández al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, queda patente la inexistencia del puesto ofrecido dentro de la estructura.

“Espulgamos” los estatutos del partido guinda y son clarísimos. Hay una presidencia, un secretario general, y diversos responsables de área como –literal- finanzas, organización, comunicación, educación, jóvenes, mujeres, indígenas, derechos humanos, arte, diversidad sexual y trabajo.

No aparece en estatutos el cargo ofrecido, el de secretario técnico o adjunto. Pero aún más, nos dicen que tendría que pasar el cargo por el Consejo, pero no el Consejo Estatal, sino el Nacional, que es el que controla realmente la nómina y los puestos.

Carece el estatuto de una atribución al presidente, en este caso Brighite Granados, para crear puestos, por ello los enlista y da ciertas reglas de cuando pueden ser más o menos. Y todos esos puestos ya fueron electos en sesión de Consejo. El tema por tanto está más que aclarado, más allá de afanes de abrir la nómina para otorgar premios a consentidos.

***

La lentitud burocrática de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en jaque a varios proveedores que brindan servicios de reciclaje de plástico a la industria maquiladora, así como de piezas para el sector minero.

Y es que desde hace casi un año, varios de estos proveedores han solicitado la conexión a las líneas de alta tensión para uso industrial, para lo cual la CFE les solicitó pagos de entre 20 y 40 mil pesos y cumplir con determinadas características en sus instalaciones eléctricas, lo cual ya cumplieron cabalmente.

No obstante, hasta la fecha no han recibido respuesta alguna y no han sido conectados, pese a que insistentemente acuden para pedir la finalización del procedimiento, pues esta situación afecta su capacidad para seguir prestando los servicios a las industrias.

Ante los oídos sordos de la paraestatal, estos empresarios cuestionan dónde está el súper intendente, Hugo Gómez Sosa, para echar a andar el aparato burocrático que mantiene en la zozobra a los usuarios.