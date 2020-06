-El golpazo a los independientes

-Anticiparon un mes el cierre de negocios

-Chamaquean a opinador del Covid

Tenemos en nuestras manos una presentación, por cierto muy mala, una especie de resumen de la propuesta de elecciones primarias.

Si ya dimos cuenta de la rebelión de las bases panistas en contra de la intención de vulnerar sus derechos, no serán los únicos afectados quienes han construido militancia partidista y verán conculcados sus derechos.

También resentirán daño quienes aspiren a las candidaturas independientes, porque deberán participar. Así como usted lo oye, y para hacerlo tendrán que acreditar el porcentaje de firmas necesarias.

Es indudablemente una intención de coartar los derechos de los ciudadanos a postularse en las elecciones de ayuntamiento y gobernador.

Quiere el proponente de las primarias dejar solo a uno de los contendientes independientes para que compita con los candidatos de los partidos. Sin duda es violatorio, una vez más, de la libertad que tienen los ciudadanos para ser candidatos sin partido en busca de un cargo de elección popular.

Las candidaturas independientes son producto de una lucha social histórica en los últimos años. Tuvieron que romper con la oposición de los partidos y la clase política. La lucha llegó incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Armando Cabada, Alfredo Lozoya y muchos personajes a lo largo y ancho del país son producto de esa vía distinta a los partidos.

Pues también contra ella para ponerle limitaciones va la propuesta que nadie entiende más que en el protagonismo y deseo desesperado de una reelección al estilo Plutarco Elías Calles, mediante un candidato a modo, irónicamente de apellido Madero.

*

El entorno ya de por sí complejo para atacar al coronavirus se enrarece aún más por el abordaje equívoco y superficial, indiferente, que el Gobierno del Estado ha asumido.

Desde marzo debió Chihuahua adoptar tiempos diferentes antes de decretar el encierro a piedra y lodo de todos en sus casas y el cierre anticipado de los negocios, escuelas y un largo etcétera. Esto es un auténtico semáforo regional, que entonces y ahora se niegan a asumir.

Pudo esperar a abril, cuando los casos empezaron a surgir, pero se anticipó con un mes y ahora quieren mantener a los chihuahuenses cruzados de brazos para salvar su pellejo ante la opinión pública a costa de todos. Porque los muertos siguen en aumento igual que los contagiados ante la simulación.

Por ello, los empresarios y comerciantes, los chihuahuenses en general, no entienden la discrecionalidad con la cual se aperturan algunas empresas y otras no.

Bajo esas mismas condiciones de prevención, cubrebocas, gel antibacterial y distancia social, pudieran abrir todos los negocios, con restricciones de horario y funcionamiento. Un respiro piden.

Un restaurante, una boutique o peluquería, incluso una escuela privada. Para ello son los protocolos sanitarios, que las maquiladoras con miles de empleados han asumido para aperturar sus grandes fábricas.

Pero la cerrazón del gobierno de Chihuahua, cómodo y sumiso ante las indicaciones que otros giran y que ellos sólo repiten y exageran, llega al límite de la amenaza de la fuerza pública y la clausura y retiro de permisos de funcionamiento para los negocios que hoy abran, con todo y conferencia expresa del secretario de Gobierno que despertó de su extenso letargo el fin de semana.

Suplicante se lo dijo Agustín Terrazas, en su propio rostro al gobernador el viernes en su show morning, pero sólo echó choro interminable, que provocó una cara de asombro en su interlocutor.

Le queda muy bien el saco al gobierno estatal las afirmaciones de SOS Médicos Caídos: los gobiernos se han dedicado a dar cifras, llevar -por cierto muy mal- la estadística, tratar de justificar ante la opinión pública lo que mediocremente hacen, en calidad de irresponsables espectadores o contadores de muertos, tratando de suplantar a los medios con su excesiva realización de programas de revista con temática de salud.

Es el colmo que se crucen de brazos enseñando bíceps, en lugar de estar en el campo real de batalla, que no es el mediático, adoptando medidas hospitalarias y de prevención, para echar a andar a la sociedad antes de que se atrofie en vísperas de cuatro meses de “sana distancia” y “nueva normalidad”.

Ojalá “Igor” Manuel del Castillo, el flamante comunicador social, aproveche el asueto de dos días que tomó, para hacer una mínima reflexión al respecto. La batalla la están perdiendo en todos los frentes.

*

En vísperas del 7 de junio, el Día de la Libertad de Expresión, como se ha celebrado durante muchos años, sirvió de escenario para que se mandara un mensaje ad hoc desde Comunicación Social del gobierno estatal.

Entrevistaron en el programa informativo de Covid a Miguel Ceballos Delgadillo, responsable de atención psicológica en línea de Ficosec.

El jovencito, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital, a duras penas se expresa e hila un mensaje. El rostro de Lety Ruiz, joven también, pero con larga trayectoria en la talacha del sector salud, lo dice todo.

Pero no fue suficiente para el novel psicólogo. Expuso que “lo ideal es no exponer a las y los menores de edad, a la información excesiva de noticias sobre el coronavirus, y si es necesario que las presencien, sólo deben ser las emitidas por fuentes oficiales y en un tiempo limitado”.

Condena a echarse diariamente horas y horas de repetitiva propaganda. Los periódicos, revistas, radio y otros medios son despreciados.

Fox se quedó corto con aquello de que sólo vean TV. La frase para el olvido quedó consignada en el eficiente boletín enviado, el 8969. Flagrante atentado, uno más, solapado desde la difusión oficial.

Miguel tiene la novatez en el rostro. Seguramente lo chamaquearon. Su cédula profesional apenas es de hace tres años y está encargado de un importante programa de Ficosec.