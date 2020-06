-El hotel que no soportó el nuevo amanecer

-Veamos el tema de los regidores pluris

-Otra pluma cuata en cobro de agua

-Protegidos concesionarios de la basura

La crisis económica derivada de las medidas de contención de la pandemia, como la suspensión de operaciones en sectores no indispensables y el confinamiento general que prevaleció en Chihuahua por casi tres meses, ya hundió a cientos de empresas, muchas de las cuales sobrevivieron por décadas a la inseguridad y recesiones frecuentes en nuestro país.

La escasez de estímulos e indolencia de las autoridades orillaron a los empresarios en primera instancia a tomar duras decisiones como el recorte de personal y en casos específicos el cierre de sus oficinas, para operar desde sus casas. Mil malabares hicieron.

Manuel “Igor” del Castillo, presume los números de su jefe sin darse cuenta de lo que representan. Hablan de 545 millones de pesos en apoyos directos en 615 mil acciones.

Ufff. Son 886 pesos por acción. Nada, cifra ridícula, frente a las pérdidas terribles de las empresas y de los mismos trabajadores. Dispersión torpe de los apoyos.

La consecuencia no podría ser otra que la quiebra.

Es el caso del famoso hotel de Creel, Hotel Posada Santa Cruz, con casi 100 años de operaciones, que sobrevivió a la época postrevolucionaria, a 15 gobernadores y otros tantos presidentes de la República, que pasó de mano en mano a distintos dueños, algunos muy conocidos y reconocidos por su vocación hotelera, y que hoy ve su cierre, ante la imposibilidad de soportar los gastos corrientes.

Su último propietario, de apellido Bustillos, esta semana da la despedida.

“Hoy acudimos a poner el candado para cerrarlo para siempre, víctima de la terrible crisis que estamos viviendo no fue posible sostenerlo más. Hoy se despide de sus huéspedes del mundo entero. Adiós Hotel Posada St Cruz”.

No soportó el nuevo amanecer.

***

Resulta un auténtico disparo en el pie para los partidos políticos autorizar la eliminación, en la práctica, de los regidores plurinominales.

Es inaudito y absurdo pensar en que los partidos apoyarán la reforma que se vota mañana. Significa eliminar de tajo la posibilidad de crecimiento de su militancia en experiencia gubernativa y de plantear sus posiciones ante los cabildos. Expresión democrática elemental.

Para darnos una idea del impacto que tendría la reforma, actualmente el PAN como partido perdería algo así como 6 regidurías plurinominales, pero tratándose de la coalición Chihuahua al Frente, en la que contendió entre otros con el PRD, estaría perdiendo 114 posiciones.

Para la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena junto con otros partidos, la pérdida sería de 162 regidurías, distribuidas por todo el territorio estatal.

El PRI perdería 188 posiciones en los ayuntamientos, el Verde 28, el PRD directamente 24, más los candidatos independientes que son 24.

La medida entonces no es muy popular entre los partidos, ni entre sus militantes, que van construyendo carrera política en su municipio.

A cambio de estas 588 posiciones de representación plurinominal, tendrían los militantes y partidos apenas 136 regidurías por este principio, reservadas para el primer y segundo lugar, los demás quedarían fuera, no tendrían voz en el ayuntamiento.

Por poner un ejemplo, en Delicias ahorita gobierna el PAN. Tiene nueve regidores de mayoría relativa y hay siete de representación proporcional.

De éstos últimos sólo dos habrían llegado al puesto con la Ley Corral, y de los nueve sólo siete. Los demás serían historia.

Los RP Víctor Meza, Jesús Leyva, Ana Lilia Leyva, Ramón Reyes, Sandra Quintana, Marisela López y Jorge Torres, de ellos sólo un par estaría el día de hoy sentado en el cabildo municipal, dejando sin voz a Nueva Alianza?, Morena?, al PRI? O a los independientes?

De los MR, mayoría relativa, dos tampoco estarían presentes en la mesa. Podría ser Lorena, Daniel, Lourdes, David, Mireya, Felipe, Esmeralda, Israel o Ana. Los dos últimos de la lista para ser exactos.

***

Están los empresarios confiados en que, como no tuvieron que funcionar con normalidad los últimos meses, sus recibos saldrán muy por debajo de lo ordinario.

Pues se equivocan. La imagen que le mostramos es un negocio que tuvo un incremento del 100 por ciento en el cobro del consumo de agua.

Inexplicable medida, si tomamos en cuenta que estuvo cerrado, y cuando mucho, una o dos personas acudían de vez en cuando. A lo más esporádicamente se encendía el aire acondicionado.

El recibo anterior es de arriba de tres mil pesos, pero el actual, el último, es de seis mil y cacho.

Que alguien explique, si aparte del aire, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, está cobrando algún elemento adicional.

Debe explicar Roberto “El Pony” Lara la manera en que se cobraron los recibos de agua, si fue en base al histórico, evidentemente es injusto, porque es a todas luces obvio que no estuvieron funcionando las empresas, por lo cual el consumo fue mínimo.

La pluma cuata desde la comodidad del Home Work en su máxima expresión.

***

La autoridad electoral emitió el pasado 17 de junio un aviso de previsión al Comité Directivo Estatal del PAN, que dirige Rocío Reza, para que complemente la demanda por actos anticipados de campaña que presentó en contra del auto proclamado candidato ciudadano, Fermín Ordóñez.

En términos generales se le señaló por estar realizando actividades públicas y ostentarse como aspirante a la alcaldía de esta ciudad capital, en un acto que consideran violenta la Ley Electoral y debe ser sancionado.

Hasta ayer por la tarde este requerimiento no había sido contestado, a unas horas de que expirase el plazo para ello, por lo que este pleito jurídico podría haber llegado a su fin.

***

De nueva cuenta hubo paro en la empresa Lifer del Norte (Klifer / Recolección de Basura), pues los empleados protestaron otra vez por las pésimas condiciones de trabajo y la situación en que se encuentran las unidades.

Los trabajadores tienen años con las mismas denuncias: falta de prestaciones de ley, retrasos en los sueldos, camiones “chatarra” para la delicada labor que realizan y otras demandas. Todo dentro de lo razonable.

En las veces que han parado, la empresa concesionaria de varias rutas de la ciudad es suplida con personal que generosamente aporta el director de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez García.

Extraña la protección que le brinda Martínez a Lifer, pues la empresa tiene señalamientos desde 2018, que fueron turnados al Ayuntamiento en 2019.

En la revisión de la Sindicatura Municipal se establece que la empresa no cumple con siete cláusulas del contrato de concesión. No tiene las certificaciones necesarias, no tiene las unidades adecuadas para el servicio, son vehículos anteriores a los permitidos, no cumple con el permiso de uso de suelo en sus instalaciones... en fin, un rosario de incumplimientos.

Pese a todo, su concesión sigue en firme hasta 2024, cuando lo correcto es un proceso, cuando menos el inicio de uno, para retirarle el contrato.

Más allá de las demandas laborales, que se cuecen aparte, se encuentra comprometido el servicio que brinda la empresa en casi 40 rutas de recolección de basura. Las otras concesionarias ni ruido hacen, nunca andan en escándalos.