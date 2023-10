-'El Jandro', la desaparición no resuelta

-Insiste el San Francisco en invadir arroyo

-Caso Ariadna entre confusiones

-Justicia federal calienta a los maestros

Uno de los grandes casos no resueltos por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la etapa de mayor violencia que haya sufrido el estado, y el país, entre 2007 y 2011, fue la desaparición del joven empresario, Alejandro Fernández Valles, considerado en aquel tiempo accionista de los principales en el mall Fashion, o Plaza del Sol en algún tiempo.

Corrieron múltiples versiones sobre quien era conocido entre sus amigos y socios como “El Jandro”. Algunos llamaron al hecho “levantón”, otros lo denominaron “secuestro”, lo cierto es que fue presumiblemente sustraído de su residencia por un comando de hombres armados y no volvió a conocerse su paradero.

Hubo quienes especularon en la Fiscalía que, entre una gran cantidad de restos humanos hallados en agosto del 2019 en los tiros de mina de Santa Eulalia, estarían los correspondientes al empresario pero no fue confirmado; inclusive buena cantidad de esos restos siguen sin ser identificados.

Ese expediente es de los muchos rezagados, de los no resueltos, no obstante la disputa colosal por la herencia. Sabemos que hay interés de alguna parte por revivirlo, y la Fiscalía hace trabajo al respecto.

***

Ni por enterado se ha dado el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan “El Cabrito” Falomir, pero tanto a la Junta Central como al Palacio de Gobierno han enviado quejas de influyentes vecinos porque llega a sus casas turbio el vital líquido que sale de la planta potabilizadora.

El problema se ha vuelto recurrente por alguna falla en la potabilización del agua o de plano por alguna inadmisible falla en la supervisión, pero adquiere grandes dimensiones porque alrededor de unas 20 colonias de la capital reciben de ahí el suministro.

La cobertura de la potabilizadora es para miles de familias, desde las fifís Lomas y Jardines del Santuario hasta las populares Cerro de la Cruz o Margarita Maza de Juárez.

En muchos de estos sectores, aseguran quienes conocen del reclamo vecinal, salen las aguas oscuras y con mal olor por la mañana, en otras por las tardes; además el tandeo parece no tener pies ni cabeza en algunos días o hasta semanas.

Cómo estará de malo el suministro que hay casas donde disponen de filtros para el agua de la llave y hasta de esos dispositivos llega a salir turbia. No tanto como sale del grifo normal, pero sí notablemente sucia que ni para las mascotas es recomendable.

En tiempo de calor, paradójicamente, no hubo tantos reclamos por la mala calidad del suministro, como ahora que han cedido las altas temperaturas, hay algunas lloviznas y hasta han bajado los ánimos políticos gracias a que el clima ha mejorado.

Entonces, dicen, no es un reclamo con fondo político sino totalmente legítimo, porque la JMAS no perdona un solo recibo sin pagar, pero su calidad en la cobranza no corresponde a la del malo y hasta riesgoso servicio que presta a la ciudadanía.

A ver si el funcionario estatal se pone las pilas y deja de nadar de muertito en las aguas de la planta ubicada en el cruce del boulevard Antonio Ortiz Mena y calle 28.

***

El fraccionamiento residencial San Francisco y el club social privado del mismo nombre buscan habilitar como calle de salida un pequeño tramo del arroyo Galera Norte, que atraviesa toda esa gran propiedad hasta la avenida Francisco Villa, de donde baja hasta el río Chuvíscar.

La intención de tomar como calle esa fracción ha generado quejas, muy lógicas, de los vecinos que viven en el fraccionamiento que está afuera del privado, dado que es un arroyo encementado, no apto para la circulación de vehículos.

El San Francisco cortó los postes que impedían la circulación y hasta instaló una señal de alto voltaje sin el consentimiento de autoridad alguna; con ello quiso tomar ventaja y acelerar unos trabajos de ampliación de su acceso principal, que se congestiona en horas pico y los fines de semana, cuando hay fiestas en el club.

Los vecinos del exterior, además, rechazan que les vayan a contagiar ese congestionamiento con las obras proyectadas, de ahí que hayan presentado quejas ante diversas autoridades.

Hoy, nos reportan, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de la ciudad, a cargo de Adriana Díaz Negrete, habrá de realizar una inspección para valorar los permisos solicitados.

Obviamente los afectados esperan que no se deje sorprender la funcionaria, dado que en un arroyo no hay más autoridad que la federal y sería lo más peligroso del mundo usarlo como vialidad, tanto por las molestias que podría ocasionar como por el riesgo de una tragedia con alguna lluvia sorpresiva.

***

Pese a los indicios de que fue una muerte natural la de la joven estudiante Ariadna Yoali Arzate Ruiz, y no un asesinato como fue establecido desde el hallazgo de su cadáver hace tres meses, ayer la Fiscalía General del Estado insistió en que el caso sigue siendo investigado como feminicidio.

Extrañamente la FGE prefirió seguir con el juego de las confusiones que comenzó desde que informó de heridas de arma blanca y un supuesto atacante, de lo que no han aparecido evidencias en las investigaciones.

Al desmentir la muerte natural e insistir en un crimen no probado, la misma autoridad investigadora revela una trama de confusiones. ¿Y si fue un crimen, cómo pretende sostener la hipótesis? Es un caso del que no ha dado un solo avance desde que fue encontrado su cuerpo.

Esa es la auténtica revictimización. Ojalá mostraran la camiseta de Ary al momento de ser hallada muerta; no tenía rastros de arma punzocortante ni mucho menos. ¿Hubo laceraciones en la aorta? Habría qué corroborar quién y cómo hizo la necropsia.

***

Todavía hasta hoy había tiempo para un gran acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero la justicia federal volvió a dar muestra de lo lejos que está de las realidades sociales y políticas del país.

Sin que nadie diera la cara en el búnker de los juzgados federales, fue publicado el aviso de que la audiencia constitucional por el amparo que volvió a frenar la entrega de los libros de texto gratuitos, había sido cambiada de hoy viernes al día 30 de octubre.

Los líderes magisteriales de las secciones Octava y 42, Eduardo Zendejas y Manuel Quiroz Carbajal, cumplieron su rol de protestar ante los juzgados por el amparo, por una directriz nacional de Alfonso Cepeda, pero también por un reclamo de grandes grupos de maestros que exigen tener ya los libros para sus alumnos.

Esperaban, junto con decenas de profesores que también acudieron a manifestarse, presionar desde ayer para tener este viernes el rechazo a cualquier recurso que mantuviera frenada la entrega de libros que apenas la semana pasada había comenzado.

Al salir los juzgados con su decisión, calentaron a los maestros que desde ayer empezaron a planear todo para parar labores en las escuelas de la entidad a partir del lunes.

De poco sirvieron llamadas y mensajes desde la Secretaría General de Gobierno para intentar de nuevo el acuerdo entre las dirigencias locales y la nacional del SNTE, a fin de impedir un paro que ya se había dado por conjurado días antes.

Ahora revive la amenaza de la paralización de escuelas en todo el estado a partir de la siguiente semana, aunque el Gobierno del Estado no tenga, en apariencia, vela en el entierro del amparo resucitado ahora por particulares.

Justo el lunes, en la capital, comienza el Torneo de la Amistad, competencia de colegios privados equiparable a unos Juegos Panamericanos. Sería una lástima llegar a esa fecha con las escuelas públicas cerradas y los maestros en protesta.

El oficio político de Palacio tiene con esto una de sus más duras pruebas.

***

La rehabilitación de la Deportiva sur ha generado molestias para quienes acuden a ejercitarse, pero la realidad es que estas instalaciones están siendo mejoradas no solo para los eventos del Torneo de la Amistad.

El nuevo equipamiento para las canchas, el alumbrado, la remodelación de los baños, el circuito para atletismo y otras obras quedarán para el disfrute de las familias chihuahuenses, que por mucho tiempo demandaban condiciones dignas.

El Torneo de la Amistad a realizarse del 16 al 23 de octubre, puede compararse, por el nivel de participantes, con los Juegos Panamericanos o Centroamericanos, por eso la necesidad de adecuar los espacios.

Los rumores de un supuesto cobro por el uso de la Deportiva sur después de este torneo, es solo eso, puro rumor. Lo que sí es cierto es que se requerirá paciencia y tomar precauciones en la zona por el arribo de unos 30 mil visitantes con motivo de estos juegos.