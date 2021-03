-El misógino con discurso de equidad

-Viene “mega” reforma constitucional en materia de género

-Buscan tumbar a Marco Quezada

-Muy nerviosos por caso Duarte

Está convertida la GOAN en un auténtico club de Tobi. En su desesperación por entrar en el discurso con motivo del 8M, se desgañitan por presentarse cercanos a la equidad de género.

“Seguiremos trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres y para que la equidad se convierta en una realidad; el talento de las mujeres mexicanas debe ser valorado, aprovechado y desarrollado a plenitud. Lo lograremos. Todas y todos construiremos un país mejor”.

Sin embargo, uno de ellos, en particular el gobernador de Chihuahua, el “feministo”, hace todo lo posible por hacer nugatorio ese derecho que tiene una mujer por gobernar al estado de Chihuahua.

Le armó no uno, sino dos expedientes, que guardó celosamente en el cajón del ministerio público, para sacarlos en el momento político más oportuno.

Pudo haber iniciado el procedimiento penal contra ella en cuanto tuvo conocimiento de los hechos presuntamente delictivos, pero tanteó el terreno y como último recurso para descarrilarla, la llevó ante la justicia, armándole las acusaciones a modo.

Es Javier Corral uno de esos mandatarios que promueven la supuesta equidad de oportunidades, pero que se atraviesan impunemente cuando se trata de materializarlos.

Ha tenido Maru Campos que enfrentarse a todo el gobierno del estado encima para efectos electorales, incluso dentro de su propio partido; ha tenido que superar una intentona del gobernador por meter mano desde la ley electoral en las elecciones de los partidos, y ahora, le hace frente en el ámbito judicial.

La leyenda colgada en la red social oficial de la GOAN, parece un mal chiste, junto a la imagen donde todos ellos, incluido el misógino de Chihuahua, lucen sonrientes.

El asunto, por cierto, el de Corral, fue tema de la candidata vía telefónica con Adela Micha. ¿Por qué no me ha metido a la cárcel Javier Corral? Preguntó. -Porque no tiene pruebas, fue la respuesta de ella misma. Es sólo una vil persecución.

***

Está por aprobarse una “mega” reforma constitucional que toca más de 30 artículos, para alinearlos a la ideología de género.

Con la reforma son borradas las facultades que tienen las legislaturas estatales para dictar leyes y darse sus propias normas constitucionales en la materia.

El derecho a la sexualidad preferencias y orientaciones sin límite de edad, el derecho a la identidad sexual y genital, para el mejor desarrollo de la libre personalidad, la autonomía reproductiva, la igualdad sustantiva y paridad de género en los sectores público y privado así como la prohibición a la promoción de estereotipos de género.

De un plumón sería autorizado, por ejemplo, el aborto a nivel nacional. De ese tamaño es la medida aprobada en comisiones.

En el caso del artículo sexto constitucional, es una limitación más a la libre expresión de las ideas, bajo la bandera de los “estereotipos de género”.

La reforma constitucional va con la rúbrica de todos los partidos, por lo que se anticipa que será norma en unos cuantos días más.

Obvio, en el sector privado ya han parado antenas por lo que puede significar.

***

Si Marco Adán Quezada pensaba que se iría sin rasguño alguno en la contienda interna de Morena, donde obtuvo la nominación a la alcaldía, simplemente se equivocó.

Y no nos referimos sólo a las acusaciones y manifestaciones realizadas cuando fue ungido por el delegado estatal, sino a un juicio interpuesto ante el Tribunal Estatal Electoral que se acaba de radicar apenas esta semana.

Desde la barrera vio cómo se interpuso un recurso similar en contra de Cruz Pérez Cuéllar en Juárez... pensó que a él no le tocaría.

El quejoso es Miguel Ángel Niño Carrillo quien interpuso el recurso gracias al cual se abrió el expediente C-33/2021, y que será turnado a la ponencia de alguno de los magistrados estatales.

El asunto está en vías de ser notificado a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas, para que den puntual respuesta y se apersonen al Juicio.

La resolución deberá dictarse en tiempo récord, porque ya está en puerta la apertura de los registros en las diversas candidaturas.

El pronóstico es reservado...hasta el momento ningún tribunal ha entrado a resolver de fondo las decisiones adoptadas mediante encuestas. Podría, sin duda, haber sorpresas.

***

Ya están de plano muy nerviosos en palacio de gobierno con el asunto de la extradición de César Duarte.

El nuevo amparo con suspensión, puso a temblar a todo el aparato jurídico estatal, que no se ocupa de otra cosa más que de eso.

Hubo declaración y forzado boletín, hasta un tuit, para asegurar que el exgobernador llegará forzosamente ante un juez de control en Chihuahua para enfrentar las acusaciones.

Sólo que hay la posibilidad, remota si se quiere, pero la existe, en el sentido de que el origen de los recursos puede jugar una mala pasada al Estado, recuérdese que ese fue el punto toral en el caso de Alejandro Gutiérrez alias “La Coneja”.

El delito que se imputaba al exsecretario general del PRI se habría cometido con recursos federales, que jamás pierden su origen.

No sería nada extraño que uno de los primeros actos jurídicos de la defensa del exgobernador, una vez en suelo nacional, sea cuestionar y litigar la competencia del juez local, para sancionar conductas presuntamente cometidas sobre dineros federales.

La lucha ni siquiera ha comenzado... no hay aún siquiera fecha para la extradición, aunque se supone puede ocurrir de un momento a otro.

***

Como sucede en muchas partes del estado, en San Buenaventura el panismo ligado al nuevo amanecer ahora anda metido de lleno en las elecciones internas de Morena. Es una alianza que pareciera extraña, pero en realidad es muy simple de explicar.

El candidato que se registró por Morena en ese municipio es Ernesto Fernández Carbajal, Aquí viene el enredo que resulta de esa mezcla de panistas con morenistas, muy peculiar.

El abanderado es esposo de Juana Anaya Ruiz, quien era fórmula de Selene Alonso, por el PAN, y quien a su vez buscaba ser la candidata azul mujer por la alcaldía. Pero resulta que ellas perdieron y Ernesto Fernández fue a buscar refugio a Morena, donde se registró en días pasados.

O sea, esa familia jugó por partida doble para no quedar fuera del presupuesto, a costa, claro, de los morenos.

Hay más: Fernández, su esposa Juana Anaya y Selene Alonso Urrutia son del equipo de Luz Estela “Lucha” Castro y la asociación de El Barzón; cuando perdió Gustavo Madero la elección interna del PAN para gobernador, al que apoyaban, decidieron brincarse a Morena.

La trama panista-morenista no queda ahí. La candidatura morena a diputado por el Distrito 11 fue para otro barzonista, Joaquín Solorio, líder también de “El Barzón”, exfuncionario de Gobierno del Estado con el nuevo amanecer corralista.

Total que la fórmula que impulsa el nuevo amanecer en su alianza con Morena es el panista Fernández y el morenista Solorio Urrutia. Con ello buscan ganar el municipio, de los pocos que quedan bajo dominio del PRI.

El municipio, por cierto, pudiera parecer pequeño, pero además de que es un bastión, o el mismísimo corazón barzonista estatal, es considerado un reflejo de lo que puede ocurrir en gran parte de la entidad.

***

Hacía el interior de Morena, quienes definen las estrategias resolvieron el número de posiciones que le tocarán al Partido del Trabajo y a Nueva Alianza en la conformación de la planilla de regidores que acompañan en esta contienda al candidato a la Presidencia Municipal; Marco Adán Quezada.

Se supo que el acuerdo fue que Morena llevará la mayoría con 5 designaciones, mientras que los otros dos partidos se queden con tres lugares coda uno de ellos.

De ser así, Morena posiciona en el primer lugar a un candidato a regidor, pero también se queda con la cuarta, séptima, décima y onceava, mientras que Nueva Alianza amarra la segunda, quinta y octava posición. Al Partido del Trabajo le destinaron el tercero, sexto y noveno lugar.