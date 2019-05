-El pacto secreto cerquita de la Rosa Negra

-Maru abarrota el PAN de Ciudad Juárez

Desde las tres de la tarde hasta las ocho de la noche fue la encerrona el martes entre la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el exalcalde y exdiputado del PAN en Chihuahua, Juan Blanco Zaldívar.

Estuvieron en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Ambos pudieron verse a plática y plática desde el restaurante La Rosa Negra.

Ya teníamos antecedentes de acercamientos entre Blanco y algunas personalidades de Morena, tanto o más que el diputado local también panista, Miguel La Torre.

El exalcalde habló largo y tendido con Yeidckol tanto de sus aspiraciones a la gubernatura como de un eventual regreso a la alcaldía de esta capital. Quiere ser gobernador pero no le hace malos gestos al generosos presupuesto y dividendos de la Presidencia Municipal.

Es inminente que después de los acuerdos cerca de la Rosa Negra veamos al exedil más activo entre los operadores de Morena, difundiendo los “éxitos” de la cuarta transformación y perfilando su futuro en la competencia contra Juan Carlos Loera, Cruz Pérez Cuéllar o cualquiera de quienes busquen en ese partido la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Javier Corral no lo tragó ni con miel, así que la dignidad exige nuevos aires.

***

Sin detenerse a perder el tiempo en detalles como ese de Blanco o de “Pelón” La Torre, la alcaldesa Maru Campos marcó chuza anoche en la fronteriza Ciudad Juárez. Tuvo lleno a reventar en las instalaciones del comité municipal panista.

Fue la clásica reunión de los miércoles. Hasta las moscas la pensaban antes para pararse ahí pero ahora el lugar fue abarrotado gracias a la convocatoria y operadores del dirigente del blanquiazul en Juárez, Joob Quintín Flores.

Debe ser el dato de la asistencia registrado porque Quintín rema contra la corriente de la dirigencia estatal encabezada por Rocío Reza y más aún contra el gobernador Corral. También Maru anda por las mismas con Palacio, lo cual significa que le sienta bien el inicio del deslinde

***

Hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ha sido la premisa fundamental del régimen de Javier Corral.

En eso quedó el espíritu de la revocación del mandato promovida en la víspera por el propio mandatario y enviada al diablo por el Instituto Estatal Electoral bajo sus órdenes cuando un ciudadano pretendió llevarla a la práctica. No le dieron entrada ni para el beneficio de la duda.

Pura simulación el combate a la corrupción en general. Hay un órgano de control interno a modo desde la Secretaría de la Función Pública, tapadera de las faltas cometidas por subordinados de todos los niveles, pero preferentemente de secretarios y coordinadores.

Igual está la Auditoría Superior del Estado donde se empecinó Corral en colocar a un fiel guardián, removiendo a Nachito Rodríguez sin misericordia, incluso con el uso de la fuerza y amenaza de proceso penal, hasta que colocó a Héctor Acosta para cuidar sus espaldas, siendo un órgano dependiente del H. Congreso del Estado.

La austeridad es también sólo de dientes para afuera, porque no hay en sus angelitos cuidado al respecto, con gastos millonarios en viajes por todo el mundo, siguiendo su ejemplo ahora en un nuevo periplo que lo va a llevar por Francia, China y Alemania.

Tiene en el Instituto Estatal Electoral un órgano justamente a modo con la solicitud de revocación de mandato, que con la mano en la cintura le quitaron de en medio.

Fue la carta enviada desde la consejería jurídica un argumento débil, no jurídicamente, que podrá tener razón, pero éticamente es harto vulnerable y reprobable.

Pero fue suficiente para que el instituto, complaciente y proclive a cuidar la quincena, lo comprara con total desparpajo.

Resulta que no se le puede aplicar a Corral la revocación de mandato porque la ley en ningún caso puede ser retroactiva.

Se burla así el gobernador de la cuerda que él fabricó -porque la ley es de su total y completa iniciativa y promulgación- ya que únicamente debe ser utilizada para los próximos titulares del Ejecutivo, diputados y alcaldes.

Pero jamás podrá caer en él dicha decisión soberana de la ciudadanía, que es una farsa más de su actuar, como en los otros aspectos enunciados.

Por eso la aplicación del popular dicho en la humanidad del gobernador viajero, pendenciero y jugador.





***





La UACH ha iniciado el proceso de socialización del nuevo modelo académico que entrará en vigor a partir del próximo mes de agosto en el primer semestre.

El proceso no ha estado exento de vicisitudes, como las sufridas por el rector en la Facultad de Derecho, donde los estudiantes reclamaron la falta de consulta.

El rector Luis Fierro explicó que en todo momento el director de la facultad, Roberto Díaz Romero, ha estado enterado del asunto, así como maestros y estudiantes que han participado en la consulta y elaboración de programas de estudio.

Por eso le extraña que exista el reclamo que se comprometió atender.

En estos momentos se trabaja en la elaboración de los programas de estudio para las materias que cursarán los alumnos de nuevo ingreso.

Incluso ya se distribuyeron fichas para el examen, donde los alumnos eligieron hasta tres carreras, como primera, segunda y tercera opción.

Hasta el momento no existe reforma reglamentaria ni legal pero es un hecho que las facultades desaparecen. Actualmente ya no existen en la página oficial de la UACH. Son ramas del conocimiento. Pero aún de los institutos no se habla oficialmente.

***

Por cierto, se realizó el tradicional desayuno de los maestros de la UACH, donde disfrutaron de un huevo con jamón preparado a la alta escuela y jarras de café.

Fue cauto el rector con un discurso hasta cierto punto breve. En cambio, Javier Corral se explayó sin ton ni son.

No había quién lo detuviera en tanta miel aunque hubo un pequeño gran detalle. Su largo discurso se perdió entre los saludos y abrazos de los maestros, el ruido de los meseros, cucharas y tazas.

El susurro de los maestros apagó las palabras del mandatario que se perdieron en la nada, y que continuaron sin fin.

No hubo mesura ni reconocimiento del contexto en que se encontraba.

Luego simplemente se disculpó, y se retiró.

Solo entregó unos cuantos reconocimientos a los maestros con mayor antigüedad, como Armando Herrera, el longevo notario, padre de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social estatal, a quien hizo un justo reconocimiento por su larga trayectoria.





***





La lección a Carlos Tena, el alcalde de Cuauhtémoc no se detendrá con la simple vinculación a proceso, aún y cuando se encuentre en libertad.

Nos dicen que el incómodo alcalde -para los intereses del gobernador y del súper delegado Juan Carlos Loera- será llevado hasta la sentencia condenatoria, para lo cual existen todos los elementos. Se trata de darle una verdadera lección. Se nota cierto rencorcillo.

Pero el asunto no es jurídico, sino político.

Otros alcaldes, incluso gobernadores, hubieran ido a la cárcel ya en antaño por defender a las familias con carro chueco. Incluso hubo quienes irrumpieron en las oficinas de la Aduana, y no pasó nada. Hubo tolerancia.

La experiencia indica que es un fenómeno social que se puede salir de control. Esa fuerza en ciernes por el momento es ignorada bajo el celo rigorista de la aplicación de la ley en contra de adversarios políticos.

Pero no tarda en ser tomada en cuenta, por el evidente trasfondo político en la persecución del alcalde que se ha puesto a las patadas con el poderoso gobernador y el implacable virrey federal.

Se le olvida al señor que dentro de dos años termina su encargo, y que le toca ejercer muchos recursos federales.

Habrá nueva vara para medir y castigar.

***

Perder el tiempo no es lo del director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla, menos si está en plena carrera por la Presidencia Municipal de la capital.

Con la jugada que le ha dado la alcaldesa, Maru Campos, mal haría el funcionario municipal en dejar pasar la oportunidad de acudir a cuanto evento social le inviten o lo manden.

Con la representación de la presidenta Campos Galván, que compartió con la directora del DIF Municipal, Thelma Rivero, Bonilla Mendoza acompañó a Óscar Khalil Marlen en la entrega de su informe al frente del Consejo Directivo de la “Red de Cohesión y Participación Social, 1, 2, 3 por mí y por mi Comunidad A.C.”.

En el informe se dio a conocer que se implementó el modelo de intervención comunitaria en 33 espacios públicos, ubicados a lo largo y ancho del municipio, abarcando colonias prioritarias dentro de polígonos de alto índice delictivo.

Durante este periodo, se fomentó la participación y organización comunitaria teniendo como resultado la prevención social, situaciones, comunitaria y psicosocial del delito y las violencias.

Bonilla aprovechó el foro para resaltar la coordinación entre sociedad civil, empresarios y gobernantes, mediante alianzas estratégicas que sí pueden dar resultados.