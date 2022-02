-El último duartista liberado y Corral en el Cereso

Al menos tres veces en el último año y medio antes de terminar el periodo como gobernador, Javier Corral tuvo eventos en el interior del Cereso de Aquiles Serdán, en algunos de ellos acompañado de Cinthia Chavira, la entonces presidenta del DIF estatal.

Siempre permanecía el exgobernador con “el capitán” Escamilla a un lado y escoltas de seguridad, que lo protegieran de quienes ahí adentro, decenas de internos o tal vez más, lo tenían siempre muy presente en sus pensamientos.

El miedo era -y debe seguir siendo- sin duda muchísimo, pero le ganó siempre una especie de fetichismo, un placer extraño con muchísima perfidia.

Pidió siempre que lo dejarán solo, con su fiel escudero bueno para nada y abusón de jefe de escoltas, enviando a la comitiva de regreso, a realizar sus importantes quehaceres de gobierno.

Corral pedía quedarse un tiempo más dentro del Cereso. ¿Para qué? Quien sabe a ciencia cierta qué es lo que hacía, sobre todo alejado de las miradas que lo pudieran delatar, pero se nos ocurren muchas cosas.

Tenía a Hugo Shultz en alguna de las celdas, esperando sentencia por el caso Miroslava, en momentos que se discutía la indudable intervención al menos por conocimiento y omisión del mismo Corral en el homicidio de la estimada colega. Estaba también Alejandro Gutiérrez, “La Coneja” y todos los duartistas involucrados, los que aun ilegalmente permanecían recluidos pese a que tenían derecho a la prisión domiciliaria como medida cautelar.

Desde el cuarto de control y de seguridad del Cereso, hay pantallas en las que se observan lo captado por las cámaras de todas las crujías, por lo que podía solazarse mirando a quienes, por odio y falsa cruzada anticorrupción, tenía durmiendo sobre loza, algunos aislados sin poder salir siquiera al patio o a los pasillos, en metro y medio, con letrina incluida.

Verdaderamente, ¿Qué andaba haciendo Corral de incógnito ahí? ¿Es otra faceta que no habíamos descubierto, la del morbo del exgobernador?, o al menos no habíamos reparado en ella.

Ya nos habíamos enterado de incursiones de esta naturaleza perversona en los ranchos de Duarte, donde nada tenía qué hacer por encontrarse bajo resguardo de la Fiscalía. ¿Cuántos sombreros se midió? ¿Cuántas botellas de vino tinto caro decantó y escanció?

Lo imaginamos olfateando las sábanas de las recámaras de los ranchos, o de la misma casa de gobierno. Siempre fue un ánimo morboso, de indudable hechura patológica. Ese atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, cruel, prohibida, o que atenta contra la moral social.

Por esas pantallas del Cereso, o bien personalmente, tenía acceso a decenas de puntos de observación, cientos de reos, pudo ver abusos y toda índole de actos cometidos entre los internos; las amenazas a los duartistas, aspectos de carácter sexual. Es un asunto hasta escatológico, literal; y en lo político, indudable arma de poder, de sumisión.

Estaban ahí recluidos los Toño Tarín, los Alejandro Gutiérrez, los Gerardo Villegas, las Karla Jurado Bafidis, los Lázaro Joaquín López. Era un big brother para quien se deleitaba, como moderno Calígula, con el sufrimiento de otros a quienes guardaba especial odio. Para los celadores era la rutina, parte de su obligado trabajo en materia de seguridad, estar al pendiente sin perder detalle; para él, tal vez un deleite, un placer metiche.

***

Hay en la historia de Antonio Tarín elementos que evidencian la persecución sufrida, por ejemplo, la naturaleza del actual sistema penal acusatorio, que parte de la idea de la presunción de inocencia, como base de todo el procedimiento, y que olímpicamente fue ignorada.

La mayoría de los duartistas eran primodelincuentes, sus culpas no ameritaban cárcel obligada, había garantías suficientes de reparación del daño. Pese a ello, fueron mantenidos en la fría celda, sujetos a tortura cuando menos mental, presionados para acusarse unos a otros, para inventar inclusive delitos. El protocolo de Estambul queda corto.

Los criterios de oportunidad fueron un fiasco, sólo fueron utilizados mediática y políticamente para afianzar una supuesta recuperación de dinero que quedó en unos cuantos pesos, y para doblar a aquellos que por ningún motivo quisieron ponerse en riesgo en las crujías, donde abundaba el Covid, las extorsiones, amenazas y muertes extrañas, una jungla.

Tardaron meses, años en derribar la resistencia a seguir el proceso con brazalete electrónico dotado con GPS y cárcel en domicilio, por decisión de jueces federales, en amparos que fueron cayendo como naipes. Ahorita no hay uno solo de ellos recluido.

No todos lograron salir con vida. Lázaro Joaquín López fue uno de los detonantes, murió adentro pese a tener acreditada la enfermedad y requerir urgentemente atención por comorbilidad. La consigna corralista se cumplió a pie juntillas. Ese pleito sigue más que vivo, aún se discute la responsabilidad de autoridades administrativas y jurisdiccionales.

Si algo queda claro con el testimonio de Tarín publicado en exclusiva por El Diario, son los excesos en presionar, utilizando mecanismos que pensábamos desterrados, pero que estuvieron muy presentes en este capítulo de la serie justicia para Chihuahua.

Las revisiones a la familia de Tarín cuando iban a visitarlo no pasan un test de derechos humanos. Pero no sólo fueron ellos. Lo mismo hicieron con todos. No detienen el ingreso de armas, teléfonos, droga al Cereso, pero a ellos, los sometían a procedimientos groseros, inhumanos.

Se enfundó Corral no sólo de ministerio público, sino de carcelero. Lo imaginamos recorriendo los pasillos, en aquellos donde sí podía andar, aislado de los reos, visitando a alguno de sus detenidos, presionando, discutiendo, imponiendo, perdonando, exigiendo, haciéndole al dios todopoderoso.

***

Una cosa es el proceso legal contra cualquier persona acusada de un delito. Hay acusación, el ministerio público integra la carpeta, realiza entrevistas, y decide solicitar la acción penal en sede judicial.

Hay un proceso entonces desprovisto de un interés personalísimo, no es el odio el que lo mueve, sino la intención de conocer la verdad histórica, desentrañar culpas, resarcir daño y repararlo hasta donde sea posible.

Por eso se pinta la justicia con una balanza y un pañuelo que cubre su rostro. Pero aquí nada de eso. Se pervirtió la imparcialidad desde el momento en que Corral irrumpe lo mismo en el Cereso, pidiendo que lo dejen solo, que en la casa de seguridad donde se encontró evidencia que incriminaba a sus funcionarios y exalcaldes en el artero asesinato de la colega Miroslava, o en los ranchos de Duarte.

Cero cuidados a la cadena de custodia y elementos científicos de investigación que ordenan resguardar los elementos que pueden servir de prueba, mucho menos atosigar, agredir, amenazar, directa o por interpósita persona a quienes son sujetos de dichas indagaciones.

Entonces, es otra cosa muy distinta agredir personal y físicamente al opositor político, persiguiéndolo como jauría, con todo el poder del Estado, incluida la formación de acusaciones, una sobre otra –a Tarín le formularon 42 acusaciones administrativas y 12 penales-, e incluso sin dimensionar las consecuencias de una fatalidad como pudo haber ocurrido en muchos más casos que el de Lázaro Joaquín López.

En ese contexto, las visitas extrañísimas al Cereso adquieren otra dimensión, en el entramado abusivo y vengativo, morboso, que ha ido saliendo a la luz pública.