-En los hechos, empezó a gobernar Maru desde ayer

-Los cercanos y los importados en el gabinete

-La tenebra corralista se esfumó en una semana

-Ahora “La Foca” organiza protestas

Están tomadas en la práctica las primeras decisiones del gobierno de Maru Campos.

Desde antes de tomar posesión ya marcó la línea. Esa fue la utilidad real de la conferencia en la que sólo estaba programado el anuncio del gabinete.

Va por un ejercicio crítico de los recursos que administran los organismos descentralizados, con las nuevas facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda. Es casi el 70 por ciento del presupuesto.

Habrá descontón a la manga ancha con que se manejan, con una mayor intervención del súper secretario del área, José de Jesús Granillo. Le creció la responsabilidad de manera exponencial. Ahora pasarán por sus manos casi 80 mil millones de pesos al año. Sólo el déficit estatal es el doble de lo que manejaba.

De hecho ya lo hacen…hubo un sudado de recursos por parte de los secretarios de Hacienda de Duarte y de Corral, que fue de miedo. Ahí están aún las deudas millonarias no sólo con los descentralizados, sino también con los poderes y fideicomisos. Cuidado que ahí están los convenios de coordinación atravesados.

Hay orden de la gobernadora de revisar Pensiones y tomar las medidas necesarias con la ayuda de Hugo Gutiérrez, el nuevo responsable. Saldrán chispas con lo que dejó “Tito” Herrera, y el batidero de las cuentas mochas. Nada más el diferencial médico famoso les sacará canas.

De inmediato van a convocar al auténtico Consejo Estatal de Salud, y no al remedo de consejo con puros funcionarios estatales y aplaudidores. Eso era indispensable desde que inició la pandemia, y ahorita lo es también con el verde que no es verde.

Vienen las decisiones difíciles, que serán anunciadas hoy en el evento a realizarse en la Plaza de la Mexicanidad.

A recoger y ordenar los escombros dejados por el corralismo.

***

Quedó conformado el gabinete legal y ampliado, aún no de manera completa, pero con las posiciones clave para la próxima administración estatal.

Destacan los cercanos a la gobernadora, y principales operadores políticos, César Jáuregui, en la Secretaría General; César Navarrete, en Comunicación Social, Luis Serrato en la Coordinación de Gabinete, elevada esta última a nivel de Secretaría.

Hay gente de confianza, pero de talacha, José de Jesús Granillo en Hacienda; María Angélica Granados, en Economía; Alejandra Enríquez, en Cultura; Roberto Javier Fierro en Fiscalía.

Están los importados, entre ellos, obvio, Navarrete y Serrato, pero ya hicieron callo en Chihuahua; los nuevecitos en Salud y Secretaría del Trabajo, Felipe Sandoval y Diódoro Siller. Tendrán que acomodarse al juego local.

Vienen las posiciones por las alianzas políticas, Teporaca Romero en deporte, Pavel Aguilar en una subsecretaria de coordinación de gabinete y Lilia Merodio en Desarrollo Rural.

Cayó parado “El Pony” Lara, que será propuesto en la Junta Central de Aguas, pese a su pasado corralista, igual que el excoordinador de la fracción parlamentaria del PAN y exdirigente estatal, Fernando Álvarez, pero éste en puesto de quinta, en la Coesvi. Castigado en posición escondida. Y que no se mueva.

Parte del gabinete debe aún transitar por la ratificación del Congreso, pero no tendrá mayor problema. El Fiscal y la Secretaria de la Función Pública, pasarán sin contratiempos la autorización, con todo el peso de los primeros días y el bono electoral ciudadano indiscutible que carga la gobernadora.

Nada, ni agua para el PRI de Alejandro Domínguez y su madrina, Graciela Ortiz.

***

Está ya muy asustado con el petate del muerto el hoy exgobernador Corral, y no como trató de minimizar en su última e inútil conferencia de prensa.

La patética presentación de la biblioteca inaugurada en el antiguo Correos de Ciudad Juárez, donde reconoció a un prófugo de la justicia, Antonio Pinedo, es reflejo claro de su estado anímico.

No está solo, está abandonado. Su gabinete con el que inició la travesía hace mucho que lo dejó en el camino, no por el desgaste natural de las funciones, sino por no aguantarlo en su capricho y altanería de tartufo intelectual.

De los que iniciaron con él sólo quedaron Arturo Fuentes Vélez, César Peniche y Alejandra de la Vega. Los demás huyeron a la primera oportunidad, sabedores de que no existiría salida digna alguna de seguir por esa senda.

Aún ayer se victimizaba, envuelto en una honestidad destrozada útil sólo para el discurso. Peleó con Ficosec por datos irrefutables de su fracaso en seguridad, y una vez más, intolerante, cargó contra los Diarios, como hizo durante cinco años, como consecuencia de restregarle sus equivocaciones y abusos.

En su huida, le deja su desastre a la próxima gobernadora… y al presidente de la República. A la gobernadora recomponer lo mal andado y a la federación seguir con el caso de Duarte y de Miroslava, que ayer lo persiguieron en su lamentable última aparición pública. Sinvergüenza.

La investigación a los Salazar terminará develando los negocios y alianzas turbias que desembocaron en el asesinato de Miroslava, con dos de sus funcionarios aún ayer cobrando, protegidos en ese lodazal de los inicios de su gobierno.

***

La determinación del magistrado, José Luis Carrasco, al tumbar, así literal, tumbar la vinculación a proceso de la gobernadora Maru Campos, es el clavo final al ataúd de las pretensiones mediante las cuales el corralato trató por todos los medios inimaginables de descarrilarla.

Presentó el magistrado los argumentos suficientes para sostener su determinación, en la apelación presentada por Paco Molina y el resto de los abogados defensores.

Obviamente no habrá solicitud de revisión vía amparo por parte de quien ocupe primero de manera provisional y en su momento definitiva de la Fiscalía.

La decisión por tanto es lo que se puede anticipar definitiva. Maru tenía a partir de hoy fuero constitucional, pero no carecía de sentido que se quedara el pendientito en dicha instancia.

Con esto se borra cualquier prietito en el arroz para la gobernadora, porque el otro asunto, el de la Fiscalía Anticorrupción, cayó la semana pasada, a instancias de dicho órgano.

La persecución de tres años o poquito más, se cayó en una semana.

***

Era cuestión de días para que el diputado David Óscar Castrejón, mejor conocido como “La Foca” en las filas morenistas, se develara como el más rijoso de la bancada que en apariencia coordina Cuauhtémoc Estrada.

Ayer junto con otro legislador, Gustavo “Pichú” de la Rosa Hickerson, convocó a una manifestación en las fueras de la Ciudad Judicial, previa a la audiencia en la que se resolvería una apelación de la defensa de la gobernadora electa, Maru Campos.

Tanto “La Foca” como “Pichú” actuaron con obediencia ciega al excandidato a gobernador por Morena y próximo delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa. El primero le debe la plurinominal y el segundo es su tío, lo que explica todo.

Pero a los viejos litigantes, jueces, magistrados y en general a la vieja guardia de la judicatura les llamó la atención sobre todo el primero, que fue subprocurador de Justicia en los tiempos de Patricio Martínez, cuando toda protesta estaba vedada.

Es curioso, por decir lo menos, que el exfuncionario estatal ahora como diputado organice protestas con fines más políticos que justicieros, pues si algo faltó en su gestión como subprocurador fueron libertades.

Pero su participación es reveladora del papel de golpeador por consigna que habrá de asumir durante la legislatura que recién comienza.

Para eso cobrará Castrejón casi 120 mil pesos mensuales, entre el sueldo y los arrimadijos que tienen los privilegiados diputados, que ni en tiempos de crisis financiera sacrifican un centavo de sus ingresos. Usará esos recursos para algo más que gestión social y trabajo legislativo.