-En realidad fueron dos declinaciones...

-Muestra Maru el triperío de la farsa

-Defiende su prepotencia innegable por vacuna

-Hasta ilegal quitar a Yuri Zapata

Pese a las instalaciones apretadas, un espacio cerrado para candidatos, asesores y consejeros, más personal del IEE, unos botellazos de agua afuera, sin mayores consecuencias, el debate de candidatos a gobernador cumplió.

Las preguntas pésimas, mal escogidas, mal redactadas...uno de los moderadores, con intervenciones innecesarias hasta protagónicas, y al final hasta quiso regañar a candidatos leyéndoles la cartilla de su responsabilidad.

El hulito protegiendo la pecera en que se colocaron las preguntas, que antes eran selladas con firma de notario en sobres identificados, en fin.

Maru salió a aguantar los embates de "El Caballo" y Juan Carlos Loera, con la sorpresa de Brenda Ríos, quien la revictimizó ante el acoso feroz del gobernador por cuestión de violencia política, inexplicable en la sede de quien debe salvaguardar estos derechos. Más aún cuando alguien ha sido golpeado por la desidia e ineficacia de Corral, son los LeBaron, su familia.

"El Caballo" tocó al gobernador en diferentes frentes, no tuvo misericordia... Loera ni eso, ni con pétalo de rosa, pero resistió el embate, propinado por Maru, “El Caballo”, “el Capi”, Brenda y Alejandro Díaz, que lo tundieron durante todas las etapas.

Maru con su agenda de temas, nunca se descarriló.

Algunos de ellos de plano, se equivocaron de encuentro, prometiendo alumbrado o prevención en seguridad, que le corresponde al Municipio. En la exasperación, Graciela Ortiz, tuvo que llamar la atención.

La austeridad de pronto se olvidó. Hubo anuncios de más secretarías, la de turismo y la de medio ambiente, hasta un instituto de derechos humanos, gulp.

Esperada la ausencia de María Eugenia Baeza, borrada del mapa y de la elección. También era esperado que sin asistir, el gran perdedor es el gobernador, cuyo quinquenio quedó hecho trizas en 120 minutos.

La estrategia de golpear a Maru resultó fallida.

***

La sorpresa fue la declinación de Alejandro Díaz en favor de Maru, así de sopetón. Sus intervenciones previas a la final lo habían acercado mucho a las propuestas de ella, en todos los sentidos.

Sus participaciones marcaron distancia con Morena y su candidato de manera radical...el anuncio entonces sólo confirmó esa cercanía.

Va con Maru Campos en su proyecto y visión de gobierno. Nadie se lo esperaba.

Guardando proporciones, igual, la postura de Graciela Ortiz, candidata del PRI. Podríamos decir que hay una declinación tácita en favor de Maru.

No lo dijo, pero en todo el debate siempre fue detrás de ella o delante, con muchísimas coincidencias, la principal, la confrontación con Juan Carlos.

La intervención de Graciela, como era de esperarse de altura y experiencia, con manejo de discurso, tranquilidad y capacidad en todos los temas.

***

Por la mañana, mucho antes del debate, Maru Campos golpeó en lo medular las indagaciones de la Fiscalía de Justicia por la supuesta nómina secreta.

Perito tras perito, mostraron a la luz pública, el resultado de los dictámenes efectuados en los recibos que sustentan débilmente la acusación contra la candidata.

Los trazos en cada uno de ellos son falsos a todas luces. La firma de la candidata fue suplantada al menos por dos personas.

Pero además...hasta las certificaciones notariales están en duda por el papel utilizado, los sellos nuevos y uniformes.

Y por si fuera poco, tres de los testigos presentados por la Fiscalía comparecieron para negar lo que se les obligó a manifestar...todo ello en un entramado de persecución política.

Papel central jugó en toda esta farsa, la ocurrencia de entregar los supuestos recibos certificados en sobre mediante juego con El Heraldo, para construir una triangulación de novela, que sería base de la recepción de varios millones de pesos.

La conferencia sacó roncha en Corral. Hasta suspendió un evento de los escasos que se programan. Para él, sólo en su boca hay verdad y los demás mienten y son delincuentes.

El asunto contra la candidata se le está cayendo a pedazos.

***

Pudo haber dejado mejor las cosas como estaban, y no decir ni pío, como el escatológico chiste del comediante Polo Polo, pero fiel a su costumbre le es imposible mantenerse callado.

El boletín oficial enviado por Manuel “Igor” del Castillo, desde la coordinación de Comunicación Social, es un insulto a la inteligencia de los chihuahuenses.

En particular, porque fueron decenas de personas los que vieron con sus propios ojos al descarado e impúdico gobernador vacunarse sin hacer fila.

La misma imagen que manda comunicación social lo exhibe haciéndose el inocente, sin sentarse bajo la carpa, para esperar su turno.

Las rechiflas y onomatopeyas de subido color y tono no fueron gratuitas. Se las ganó con el sudor de su gandallez, y de manera alguna pertenecen a los auxiliares en el proceso de vacunación.

Lo de Cinthia para el olvido. Es abuso a plena luz del día, pero además con confesión expresa de su parte. Las declaraciones ahí están junto con el “pitazo” de su marido.

La CURP de ella no tiene vuelta de hoja, aún no llega a la edad de vacunación con su grupo etario, que en este momento, no mañana o pasado, es de 40 a 49.

Un simple mortal no podría inscribirse para recibir el biológico, por eso ella no lo traía ni podía traerlo, necesitaba el favorcillo ahí mismo donde se hace la trácala.

Se suman ambos a la lista de funcionarios estatales, municipales y federales, que han aprovechado su puesto para aplicarse la vacuna.

Y claro, no podía ser Cansino, el biológico chino que se está reservando para docentes, sino la norteamericana Pfizer. Lo de gandalla recetado ayer en este mismo espacio le queda corto.

***

Muy lejos de ser un simple asuntito el que la destitución de Yuri Zapata ocupó en la sesión del Consejo General del INE.

Tronaron los consejeros electorales por la imprudencia del Tribunal de sacar criterios forzados de paridad, a dos semanas de las elecciones, pero además por el retraso en las notificaciones.

La designación de Claudia Arlett Espino ni un solo pero tuvo. Fue unánime el reconocimiento a ella y a Yuri...el problema fue la manera en que actuaron los magistrados del órgano jurisdiccional electoral, que a decir de algunos consejeros del INE, raya en lo ilegal.

La resolución dio tranquilidad para la continuación de los trabajos a los mandos altos y medios del IEE, así como al ejército de personas que andan de sol a sol buscando funcionarios de casilla.

El TRIFE ni idea tiene de esa logística operativa de la cual depende el éxito de los comicios, más en el caso de geografía y clima tan extremo como el de Chihuahua.

***

Quedó confirmado ayer el vuelo militar en el que habrán de llegar a Chihuahua casi 80 mil dosis de la vacuna Convidecia formulada por la farmacéutica Cansino.

Es de dosis única y será destinada al personal escolar, gracias a los acuerdos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación Pública. Su aplicación, según lo que aseguran en la Secretaría del Bienestar, se realizará entre el miércoles y el sábado próximos.

La última planeación disponible estableció 13 módulos para la aplicación del biológico, en igual número de municipios: Chihuahua, Juárez, Nuevo Casas Grandes, Madera, Cuauhtémoc, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Parral, Delicias y Ojinaga.

A partir del último día de vacunación, el 29 de mayo, podrían contabilizarse dos semanas más para el regreso a clases, sin embargo el calendario escolar para mediados de junio prácticamente ya estará agotado.

Por ello, a menos que haya alguna sorpresa, aunque el semáforo epidemiológico cambie al color amarillo, en este ciclo no regresarán los alumnos a clases. Si no hay contratiempos será con seguridad a partir de agosto cuando lo hagan.

Lo que sí está en planes oficiales, y todavía abierto a debate, es continuar con los Centros CASA de asesoría y seguimiento para los alumnos en condiciones de marginación.

Son 600 sitios en todo el estado los que están listos para arrancar como piloto, de acuerdo al proyecto del secretario de Educación, Carlos González Herrera.

Esos esperan el semáforo amarillo, que podría aplicar a partir del lunes, para comenzar a operar el rescate de los alumnos menos favorecidos, tanto por los retrasos que trajo el confinamiento como por las condiciones de marginación en que viven miles de niños.

Algo es algo si no se logra el regreso a las clases presenciales que, aunque no haya retrasos en las nuevas fechas oficiales, deberá esperar al siguiente ciclo.