-Enojo por oídos sordos de los salarios fresa

Con un genuino semblante de fastidio, que no oculta y hace evidente en sus largas alocuciones en mañaneras ruedas de prensa, Andrés Manuel López Obrador reconoce el fracaso de su intento por controlar los sueldos abusivos en el sector público.

Todo mundo, los poderes y los ejecutivos estatales, organismos autónomos, le dieron la vuelta a la Ley de Remuneraciones y a la misma Constitución General de la República para ganar por encima de los 108 mil del presidente.

Los gobernadores de los estados se siguen sirviendo con la cuchara grande de los recursos del erario, con salarios por arriba de los 170 mil pesos, como ocurre en Chihuahua con Javier Corral Jurado.

Pero no son sólo los salarios de los altos funcionarios del sector público, sino en su conjunto e integridad las falsas políticas de austeridad, que sólo sirven como mecanismo de mercadotecnia gubernamental.

Aquí en el Estado, en 2017, fueron anunciadas medidas que quedaron para la posteridad sólo como un recuerdo. Parece que en lugar de restringir el gasto fue una autorización para hacer y deshacer.

Porque las erogaciones en uso de aeronaves, empezando por el mandatario, se fueron a las nubes, igual que los viáticos y viajes internacionales de los funcionarios preferidos del régimen estatal.

De ahí la impaciencia de López Obrador. No permea su austeridad republicana, mucho menos la pobreza franciscana.

Para muestra un botón. Mientras el presidente hace esfuerzos para trasladarse en vuelos comerciales de manera continua, con todo lo que ello representa en cansancio y tiempo, enfrente de él se pasean los gobernadores en avionetas con cargo al erario, de un lado para otro, inclusive para vacacionar, sin rubor ni recato alguno.

Por eso el manazo de esta semana, en el cual advierte de una nueva reforma incluso al mismo artículo 127 constitucional, y a la ley secundaria, para que no quede ninguna duda, ni se preste a interpretaciones, como ha ocurrido con los amparos concedidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para el presidente no son otra cosa que chicanas jurídicas.



***





Desde la modificación al artículo 127 constitucional para establecer que ningún funcionario público podía ganar más que el presidente de la República, se sucedieron uno tras otro los recursos de amparo, controversias y acciones constitucionales.

Desde el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, gobernadores, jueces, alcaldes, funcionarios mil, se fueron a la yugular de la norma que les arrebataba la autonomía de asignarse salarios y conservar los que ya tienen.

Sueldazos de decenas de miles de pesos por encima de los 108 mil señalados como base por el gobierno de López Obrador, y que la Corte ya desestimó por carecer de una base clara y transparente de composición del mismo.

Incluso, hace unos días, el 20 de mayo pasado para ser precisos, los ministros desaplicaron diversas disposiciones de la misma Ley de Remuneraciones, por considerarlas inconstitucionales. Su sueldo, corroborado por AMLO, oscila entre los 600 mil pesos mensuales.

Era obvio que la batalla legal por los salarios de los altos funcionarios terminara por generar molestia e impotencia en el titular del Ejecutivo federal que busca cambios rápidos y en caliente.

Por eso, en la mañanera tronó, porque la clase política gubernamental se sigue excusando en las deficiencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para incumplir con el compromiso de austeridad.

“¿Cómo es eso de que, a ver, me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo?”.

Hasta la coronilla, se pregunta en tono de Simón Bolívar mexa: “¿entonces para qué luchamos?”.

No esconde la operación política que realiza con los líderes morenos de las Cámaras legislativas, Ricardo Monreal y Mario Delgado; valga decirlo, dos de los menos convencidos en la disminución de sueldos pero atenazados por la decisión de su jefe (AMLO).

“La plática de ayer fue para que no nos estemos entumiendo, que no nos estemos hamburguesando (sic; quiso decir aburguesando), nada de conservadurismo, nada de política fresa, fifí, cambio, aunque rechine; sino, para qué tanta lucha”.

Porque en su perspectiva, esos sueldazos también son corrupción.





***





La exasperación no es gratuita. Los servidores públicos se amparan y logran la protección federal sin incomodarse siquiera.

Le está fallando su equipo jurídico.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luce por su ausencia. Ministra en retiro, con toda la experiencia de una vida en el control constitucional, ni ella es suficiente para sacar adelante el proyecto de austeridad presidencial y control de sueldos.

Desesperado, piensa incluso en que pedirá al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una recomendación para volver a modificar el artículo 127.

El presidente está empecinado en sacar el asunto a como dé lugar, pese a que la Corte, entre otras muchas cosas, en el fondo, le dice que no puede señalarse como parámetro el sueldo de un funcionario, aunque sea el presidente.

Deben buscarse puntos referenciales objetivos para fijar los salarios, mediante los cuales los poderes y organismos autónomos se organicen y los fijen.

Pero dejar de lado el sistema en el cual el sueldo presidencial es la base, sería un rotundo fracaso de Andrés Manuel. Y no quiere admitirlo.

La austeridad es mucho más que el control de sueldos, que son una parte importante, pero no lo son todo.



***



El gobernador Javier Corral fue uno de los ejecutivos estatales que interpuso recurso jurídico en contra de la disposición presidencial de control de sueldos.

Y por supuesto, obtuvo una resolución favorable que, como en los otros casos, no entró al fondo, sino que por encimita la resolución reprocha que no hay elementos objetivos para tomar una decisión.

Un vacío legal, del cual se queja con vehemencia Andrés Manuel, pero que le permite a Corral seguir ganando 170 mil pesos mensuales, libres de polvo y paja.

Pero él es la cabeza del iceberg estatal; debajo hay decenas de funcionarios que ganan mucho más que el presidente, empezando por magistrados del Poder Judicial y diputados; no se diga alcaldes, titulares de organismos autónomos y algunos secretarios del gabinete. Acá los legisladores de Morena hacen mutis porque ganan más que su caudillo.

Es la jauja salarial que contradice cualquier decreto de austeridad.



***

En el caso de Chihuahua la austeridad republicana lopezobradorista es letra muerta. Incluso desde antes.

La política estatal en la materia ha sido de criminal simulación y cambios cosméticos. La austeridad es un simple ardid mercadológico que ningún chihuahuense cree a casi tres años del quinquenio. De hecho va desapareciendo del lenguaje del gobernador por razones obvias.

A más de dos años del decreto de austeridad publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de enero 2017, las cosas siguen igual -si no es que peor- en el gasto en salarios, aviones, viáticos, comilonas, vehículos y un sinfín de etcéteras.

El gobernador da la muestra de ello con sus viajes en avión hasta para ir a la tienda de la esquina. No se molesta en hacer viajes en vehículo de media o 40 minutos.

Toma cualquiera de los helicópteros que dijo que iba a vender, o alguno de los aviones, y hace ostentación de ellos, incluso cuando está de vacaciones, como acaba de hacer en Parral apenas el viernes... o la semana anterior en Cuauhtémoc o Guachochi.

33 artículos adornaron el decreto de austeridad firmado de su puño y letra, ordenando reducir gastos a diestra y siniestra, hasta acumular cuatro millones de pesos diarios.

Dijo que vendería todo. Casa de gobierno, terrenos, 500 vehículos y más.

Pero estamos en la oscuridad. Lo poco que pudo vender -o casi regalar por el precio castigado de salida- carece de un informe real y consolidado. Las cifras van y vienen a placer y conveniencia del señor.

Cero transparencia y cero apertura al detalle.

Pero el exceso no se puede ocultar.

Así como es evidente el uso indiscriminado de aeronaves por el titular del Ejecutivo, lo son también los viáticos y viajes internacionales de Concepción Landa, la titular de Cultura, y de otros funcionarios de la administración estatal.

Eso no se puede disimular, como tampoco el afán desmesurado por sueldos que en campaña fueron señalados como excesivos, pero que ya en la nómina quincenal se defienden como hueso sabroso, en plena austeridad sólo de papel.

El reto para AMLO en ese sentido es monumental... pero es el presidente.