-Ensayo.- “Que caiga con fuerza el feminicida…”

-El peligro latente llamado elevadores del Congreso

-El trancazo de un camión a un policía estatal

-Mario Duarte, la búsqueda de Rectoría

“Que caiga con fuerza el feminicida…”, es uno de los gritos de batalla y parte de los bien estructurados himnos que retumban entre la Deportiva y el teatro al aire libre, donde entrenaron varios días las participantes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Ahí fueron algunos de los ensayos de la manifestación feminista de este año, por lo que las tardes de los caminantes habituales del complejo deportivo estuvieron enmarcadas con las canciones de protesta y los señalamientos al “patriarcado opresor”.

En las fotos que tenemos en versión digital de GPS pueden verse las formaciones de mujeres listas para el perfomance de “el violador eres tú” y otros que han pulidos con mucho tiempo de anticipación para presentarse tanto en el recorrido de la marcha como en la Plaza del Ángel, la Plaza de Armas e incluso la explanada de la Ciudad Judicial.

La protesta en avalancha que se espera para este día, según los cálculos que circulan entre las organizadoras, es de 30 mil mujeres y aliados dispuestos a hacer el recorrido completo desde la glorieta de la División del Norte y hasta varios puntos del centro de la ciudad.

El vandalismo de anteriores marchas no está contemplado, al menos no en la agenda oficial, pero nunca faltan los grupos más radicales que gustan de las provocaciones, así que no son descartables. Bueno, en realidad es lo más posible.

Estos ensayos y todo lo que hay alrededor son el preámbulo de lo que se espera para la marcha de este día, la cual habrá de marcar la agenda de la semana.

***

Son innumerables las historias de personal del Congreso y usuarios en general, que han quedado atrapados en los elevadores del estacionamiento y en la misma Torre Legislativa.

El 12 de marzo y el 18 de junio del 22; y el dos de octubre del 21, son algunas de las fechas donde inclusive han intervenido bomberos.

Son elevadores que han quedado viejos con el paso de los años, y que salvo una adquisición nueva y alguna reparación mayor, sólo han recibido mantenimiento superficial, insistimos, con alguna excepción que no hayamos consignado.

Encontramos un contrato de ese mantenimiento pagado allá por el 2016, por 32 mil pesos mensuales, sólo por los elevadores de la Torre.

El servicio fue prestado por la empresa Ingeniería Vertical Automatización y Mantenimiento de Elevadores, por la cuota ya señalada, unos mil pesos diarios. Absolutamente nada. Así estaría el servicio exigido. Ojalá sea otro el servicio en estos momentos.

Traemos estos datos a colación como contexto porque nos enviaron una imagen tomada en el elevador del estacionamiento, con un letrero muy simpático en letras muy claras, “aviso importante, seleccionar repetidamente el botón del ascensor provoca que se trabe y se bloquee en su totalidad, por lo que se sugiere seleccionar y esperar”.

En letras ya sin tanto color, grisáceas, dice el mismo letrero, que publicamos en nuestra edición digital, “por otro lado, si te quedas dentro, debes intentar mantener la calma y oprimir el botón de pánico ¡!?¡?, para que llegue la ayuda”.

Mantener la calma y apretar el botón con el delicado nombre de “pánico”, quien sabe que tan cuidado esté dicho letrero en términos psicológicos, pero además resulta que el letrero está adentro y no afuera. Quien sabe que tan útil sea leerlo cuando picaron varias veces el botón –como desesperados- al ingresar al aparato.

Sin duda, hace falta algo más que un letrero.

***

Fue a dar la humanidad de un motociclista contra unas vallas, después de ser aventado por un camión maquilero, con placas 5BCP24.

A los pocos minutos de ocurrido el incidente aquello era un enjambre de agentes estatales y vialidad. Le cayó literal el mundo encima al chofer de transporte.

Nunca imaginó que el atropellado era un agente estatal, muy bien conectado, por lo que vimos, porque inmediatamente hubo presencia policial que ya quisiera cualquier cristiano.

Estaba el oficial en su día franco, paseando en una moto Itálica, cuando recibió el trancazo del camión. Es evidente que el chofer no lo vio.

Afortunadamente el accidente no paso a mayores, fuera de la golpeada por la estrepitosa caída, moretones y raspones por todos lados.

Tenemos imágenes en nuestra edición digital del agente encamillado y del camión que lo arrolló, un IC Corporation, que quién sabe qué será, modelo 2004.

El añejo autobús nada tiene que andar haciendo en la calle, allá por el periférico Lombardo Toledano y casi entronque a Vitromex. Rebasa con mucho la restricción por antigüedad que marca la Ley de Transporte.

Pero además, viendo la imagen del vetusto artefacto, difícil creer siquiera que sea de ese modelo 2004, sino muchísimo más viejo.

***

La muerte del magistrado Rafael Quintana Ruiz pegó duro al Poder Judicial, que ayer lo despidió con un sentido homenaje de cuerpo presente en el auditorio del Centro de Justicia, en el que participaron sus familiares, la magistrada presidente Myriam Hernández Acosta y los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Mostró la titular del TSJ el rostro desencajado y la voz cortada en su breve mensaje, en el que subrayó que el magistrado siempre fue un gran compañero de labores y un gran ser humano, institucional, recto y apegado a derecho.

Paradójicamente, Quintana le entregó a ella en 2021, luego de ocupar la presidencia en un breve periodo en su calidad de magistrado decano.

Las condolencias por su muerte llegaron desde el Congreso del Estado, donde ocupó una curul entre 2004 y 2007, así como de la gobernadora Maru Campos, de la Fiscalía General del Estado y otras instituciones, pues el magistrado ocupó diversos cargos como secretario del Ayuntamiento en Cuauhtémoc, secretario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, secretario de Juzgado de Distrito y subagente del Ministerio Público, carrera que en el litigio le granjeo respeto.

La magistratura le llegó a los 63 y un infarto le arrebató la vida nueve años después de asumir la toga. Descanse en paz.

***

Puede sonar muy temprano para hablar de sucesión de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), sobre todo tras los esfuerzos sobrehumanos desplegados por Luis Rivera Campos para lograr el cargo hace apenas unos meses.

Pero los desesperados no duermen, y cuando duermen sólo sueñan febrilmente en acortar tiempos en busca de sus propósitos.

En esas condiciones ya se siente rector el también recién nombrado director de la Facultad de Ciencias Políticas, Mario Duarte, bajo la batuta de su tutor de siempre, el priista duartista exdirector de dicha escuela, Eloy Díaz Unzueta.

Ambos, auxiliados desde el Congreso del Estado por el diputado Saúl Mireles, lograron el visto bueno de Mario Vázquez para asustar con el petate del muerto a los operadores políticos de Palacio de Gobierno, y conseguir así la dirección para el junior Duarte...Hoy no ven que la Facultad se les está cayendo, lo que ven es la Rectoría.

Quizá crean que madrugando les amanecerá más temprano.

***

En sesión de Cabildo de este miércoles se presentará un punto de acuerdo para que el recién nombrado edificio Eloy S. Vallina Lagüera sea incluido como uno de los Puntos Naranjas, donde las mujeres en alguna situación de riesgo puedan acudir a resguardarse y se les brinde apoyo mientras arriba la autoridad.

La propuesta será presentada por la regidora Paty Ulate, en una fecha por demás emblemática. De esta manera el personal que labora en dicho edificio tendrá que ser capacitado para darle los primeros auxilios psicológicos y la atención sin revictimización a una mujer violentada.