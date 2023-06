-Era jefe cristalero ejecutado el viernes

-Enorme poste en peligroso equilibrio

-Exhiben camioneros en redes “mamalones”

-Resolvió desfalco de Aras… nomás a sus papás

No fueron equis los dos jóvenes asesinados el viernes durante la tarde en el estacionamiento de la refaccionaria “Octavio Vázquez”, ahí en la Avenida Zarco, con rumbo a la salida a Cuauhtémoc.

Fuentes policiacas comunes pero fiables aseguran que ambos muchachos tenían operando algún tiempo en Chihuahua la venta de drogas, principalmente cristal, bajo pertenencia al grupo Gente Nueva, “Chapos”, Cártel de Sinaloa.

Miguel Efraín Yáñez García, alias “El Mike” uno de los fallecidos, era jefe distribuidor de esa mortífera droga en la ciudad; Luis Guillermo Rodríguez Rentería, “El Gato”, el otro muerto, era uno de sus varios cómplices.

Ambos eran provenientes de Parral. Venían bajo las órdenes de un “generador de violencia” en toda la región sur todavía no identificado pero con centro de operaciones entre Parral, Culiacán y Estados Unidos.

Según las mismas fuentes policiacas, esos homicidios, ejecutados con pistola calibre 40, fueron llevados a cabo por la estrategia implementada hace semanas por el propio mundo delictivo, la de retirar cristal y al fentanilo por mortales y sustituirlo por cocaína de baja calidad para comercializarla barata pero no fatal ni que mantenga al gobierno de Estados Unidos pisando los talones de sus fabricantes.

Queda en el airea una interrogante fundamental. ¿Quién ejecutó a El Mike? ¿El Verín a la Empresa?, esta última cliente frecuente de los policías ministeriales y estatales cuando de ejecuciones se trata.

“El Verín” es conocido localmente como el jefe del Cártel de Sinaloa pero, hasta diciembre del 2022, le venían disputando parte de la plaza alias “El Doctor”, Ramón Soto Valenzuela, quien murió irónicamente por un infarto mientras jugaba basquetbol en un parque público, y los primos Bryan y Efrén “El Maniaco” Salgueiro.

Así que la ejecución de “El Mike” pudo llegar por cualquiera de esas vías; o, efectivamente, La Empresa, aliada de La Línea, enemigos del Cártel de Sinaloa, que insisten en quedarse con el mercado completo aquí, en la capital del estado.

Lo cierto es que, al menos por ahora, y no sabemos hasta dónde por apariencia y conveniencia circunstancial, tanto unos como otros andan apurados tratando de “limpiar” la ciudad de la venta de cristal.

***

Hay un poste que está ciertamente muy lejos de caerse, sostenido por la tensión y la misma fuerza de los gruesos y larguísimos cables de electricidad que cruzan en su parte superior.

También le ayuda la solidez del concreto con el que está construido y el armazón de acero que es el alma del elevado poste, ubicado apenas a unos metros del Wal-Mart de la Nogales.

Tenemos la imagen en video de dicho poste, cuya base muy bien puede verse está totalmente quebrada, seguramente por un choque vehicular a alta velocidad.

Pueden verse las gruesas varillas de acero que por diez o veinte centímetros están movidas de su lugar junto con el pesado poste, que se niega a caer.

Entendemos que no es responsabilidad de la CFE lo que haya ocurrido en ese accidente, pero sí lo es la atención inmediata del desperfecto que coloca en riesgo a peatones, automovilistas y negocios ubicados en dicho lugar.

El poste ni está inclinado ni nada. Si alguien pasa sin voltear hacia la base, ni cuenta se da de la condición en que se encuentra.

Debe estar enterada la Comisión Federal de Electricidad del hecho, incluso en el momento mismo en que ocurrió y que la subsecretaría de Vialidad tuvo conocimiento al levantar el reporte.

Si no lo tiene, aquí se lo hacemos llegar en vivo y a todo color con el video respectivo que tenemos en nuestra edición digital.

***

Ha llamado la atención en la red de Facebook, un grupo denominado “Mamalones CUU”, en el cual comparten fotos de unidades de camiones urbanos, tanto de rutas alimentadoras como de transporte de personal, literalmente nuevos.

Son decenas de unidades las que exhiben mediante imágenes, las cuales van desde camiones recién adquiridos, hasta algunos completamente antiguos, destacando que están en perfecto estado, al menos en la carrocería.

Algunos de los camiones, por su antigüedad, ya no pueden prestar el servicio de alimentadoras, por lo que su función es el mover a personal de maquiladoras. Destaca sobre todo que la mayoría tiene un perfecto estado en la pintura exterior y están debidamente identificados.

Tenemos en nuestra versión digital de GPS varias imágenes, entre ellas una de la unidad E138 de la ruta Zarco, donde puede apreciarse que incluso el letrero que marca la ruta, es con luces led. Así de ese nivel va la modernización de las unidades.

No extrañaría que muchos de estos camiones estén recién reconstruidos, razón por la cual guardan una excelente imagen. Vale más que con ello los concesionarios no busquen engañar a las autoridades y sobre todo a los usuarios, en el sentido de que debían de renovar en su totalidad la flotilla, de lo contrario no podrían circular.

No basta con cambiar la “trompa” del camión. Esperemos que no sea el caso, al final será muy fácil detectar el engaño con el número de serie. Chulear los camiones no es modernizar la flotilla de acuerdo como lo marca la nueva Ley del transporte.

***

Uno de tantos abogados de Aras, Luis Benavides, intervino como representante legal de la empresa que enfrenta unas siete mil denuncias penales por fraude, pero después de resolverles a sus padres la estafa de la que fueron víctimas, ya no concretó algún otro acuerdo con la validez legal para pagarse.

Ese es el origen del último comunicado emitido por Aras, en el que desconoce cualquier acuerdo o convenio que haya promovido el Corporativo Legal Benavides, que jamás ocultó el interés personal en el caso dado que entre las víctimas estaban los papás jubilados del socio principal de la firma.

Para los abogados, no existe propiamente un conflicto de interés ni alguna situación irregular en el procedimiento ni la motivación familiar que llevó a Benavides a involucrarse en el problema.

Sin embargo, sí hay muchos cuestionamientos porque, al proceder después como representante de la firma financiera acusada de ser una estafa piramidal, promovió acuerdos selectivamente entre afectados y la empresa, con falsas promesas de recuperar sus ahorros, todos o en parte.

Los convenios que ofreció el abogado resultaron engañosos tanto para la empresa como para los denunciantes, quienes obviamente querían recuperar lo que fuera de lo desaparecido, así que todo terminó siendo otro engaño más de los muchos que hay alrededor de la cuestionada financiera de Armando Gutiérrez.

***

Fue un fin de semana complejo en temas de seguridad para la ciudad, pero los cuerpos de seguridad realizaron una detención relevante de una presunta célula delictiva, que sería responsable de los últimos hechos de violencia donde se registraron homicidios en días recientes, particularmente en Riberas de Sacramento.

En la mesa de seguridad que se realizó este lunes precisamente en Riberas, el alcalde Bonilla informó de este aseguramiento durante el domingo.

Lamentablemente, una vez más los detenidos tienen entre 18 y 27 años de edad, provenientes de Juárez y Durango. Los jóvenes usados como carne de cañón.

Hubo decomiso de armas de fuego y drogas, además de vehículos que estuvieron involucrados en otros hechos delictivos.