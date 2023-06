-Eran muchos los alcances del mentado “Panchito”

Las áreas de Asuntos Internos -ahora llamadas de Control, Análisis y Evaluación- de todas las corporaciones en la ciudad, deberían hacer un trabajo extraordinario para investigar y conocer los alcances del tan mentado “Panchito”, como era conocido el exagente ministerial, Erick Alejandro Martínez Domínguez.

Ejecutado el pasado sábado tres de junio en la avenida Tecnológico y calle De los Arcos, en la colonia Vicente Güereca, la víctima había sido de la Policía Ministerial hasta mayo del año pasado.

Antes había sobrevivido a dos ataques a balazos, pero en esta ocasión no tuvo la misma suerte y fue alcanzado en su Ford Lobo Lariat por unos hombres armados que lo cosieron a balazos después de alcanzarlo a bordo de una Cherokee, abandonada en el mismo sector norte de la ciudad minutos después del crimen.

El domingo cuatro de abril de 2021, por la noche, “Panchito” había sido blanco de un primer atentado cuando a bordo de una Cheyenne remolcaba un “Razer” que usaba en los días de campo. En esa ocasión parecía que la intención no era matarlo, pero sí mandar un mensaje tanto a él como a la estructura de ministeriales de la que formaba parte.

Luego, el 25 de abril de 2022 libró la vida cuando se encontraba en el carril de carreras El Mezquite, del poblado de El Sauz, donde un violento ataque dejó sin vida a siete personas y heridas a otras tantas; “Panchito” salió con lesiones leves y en cuanto pudo recuperarse solito fue a darse de baja de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Semanas después de esa masacre de El Sauz, el entonces ministerial desapareció de la Fiscalía Zona Centro, donde tenía su base, pero más que por alguna investigación en su contra, salió entre versiones de que era protegido por sus superiores.

Dos ataques con la fortuna de su lado y uno que terminó siendo mortal son, indudablemente, motivos para indagar más allá del móvil criminal; son suficientes los elementos para investigar lo que hay arriba y debajo de Panchito, quien presumiblemente era el engrane ubicado en ese espacio turbio donde confluyen policías y criminales.

***

En torno al asesinato de “Panchito” existen dos hipótesis, cada una con sus fundamentos basados en los antecedentes del exagente que, de acuerdo a las investigaciones que han trascendido de la Fiscalía General del Estado, servía al grupo de Salvador Humberto S.V.M, alias “El Verín”, uno de los más férreos generadores de violencia en la ciudad.

Por un lado, es factible que el exministerial hubiera caído a consecuencia de la pugna estomacal en el Cártel de Sinaloa que opera en la capital del estado, pues en determinado momento, los primos Salgueiro: Bryan y Efrén, “El Maniaco”, le disputaron el control desde el Cereso de Aquiles Serdán hasta que debieron ser trasladados al Altiplano, antes Almoloya.

Dicha pelea entre bandas podría haber cobrado esa víctima, quien estaba emparentado con “El Verín” a través de una pareja sentimental, por la cual comenzó la relación entre el líder criminal y el agente ministerial que escaló posiciones los años previos a su salida de la AEI.

Otra hipótesis apunta a la confrontación entre el líder del grupo delincuencial al que servía “Panchito” y “La Empresa”, cuya violenta irrupción en el negocio de las drogas ha sido la causante de los picos de violencia que han resurgido en la ciudad, según las autoridades policiacas municipales y estatales.

“El Verín” mantiene una disputa a muerte contra “La Empresa”, cuya capacidad de maniobra ha sido tal que no ha sido posible individualizar en las investigaciones a su más alto mando, sólo es conocido que el grupo tiene mucha movilidad entre Chihuahua y Juárez, con muchísimas conexiones en el mundo criminal de la frontera.

Así, la ejecución de “Panchito” habría sido un golpe directo a “El Verín”… o al menos así ha tratado de dibujarse en las investigaciones sin concluir en torno al crimen.

Como en la guerra entre bandas delincuenciales nada es imposible, no pueden descartarse otras motivaciones para matarlo, que pueden surgir del análisis del modo de operar, el tipo de armas utilizadas, el factor sorpresa que jugó en contra de quien pensó que podía andar tranquilo por las calles del sector de la ciudad donde fue atacado.

Sin embargo, en cualquiera de las hipótesis, el asesinato no queda resuelto al determinarse el móvil; incluso no queda resuelto con una casi imposible captura de los responsables, dado el papel que jugó la víctima siendo o no policía, un papel clave, de muchas ganancias, pero también de elevada responsabilidad y riesgos.

***

Entre los años 2019 y 2021 fue la época de mayor poder de “Panchito” en la estructura de la Fiscalía Zona Centro, entonces al mando de Carlos Mario Jiménez, hoy director jurídico de la Fiscalía General del Estado; en la FGE llevaba las riendas César Augusto Peniche, al menos formalmente durante el trágico corralato.

Cuando fue atacado por primera vez sobraron datos que explicaban la causa del intento de ejecución o violento mensaje en su contra por parte de algún rival que, como él, operaba en esa zona gris, en esa línea donde son entremezclados los intereses de la delincuencia y de quienes manejan las instituciones del Estado.

Aunque el jefe operativo de la AEI era Alberto García Ocaña y el director, apenas abajo del fiscal Peniche, era Hugo Mendoza Castellanos, “Panchito” era considerado el verdadero Alfa 1 (comandante), sobre todo en temas vinculados con drogas, homicidios y algunos robos de vehículos con fines específicos.

Su relación con “El Verín” -entonces supeditado a otro mando del Cártel de Sinaloa, del que fue sucesor- le daba a “Panchito” capacidad de maniobrar algunos negocios turbios dentro de la FGE.

Primero eran algunas detenciones menores de “puchadores” en las que intervenía para buscar arreglos, así fuera en la Policía Municipal como en las estatales; luego llegó a intervenir en incidentes del grupo criminal que el entonces agente “resolvía” con sus mandos y más tarde debió meterse en temas graves, incluidas ejecuciones.

Antes de fortalecerse a tal grado, “Panchito” se tambaleó en la estructura ministerial cuando fue involucrado –algunos dicen que sin elemento alguno, más bien por ciertas envidias de otros investigadores- en el asesinato de Óscar García Díaz, jefe de Operaciones Especiales del fiscal, Peniche Espejel.

El asesinato, registrado en junio de 2019 en la colonia San Felipe, fue una sacudida para la FGE en general, pero especialmente para Peniche, dado que a través de la víctima le servía en ciertos asuntos al mismo gobernador, el golfista Javier Corral.

En ese entonces quedó evidenciado el secuestro del que era fiscal, en lo formal, porque en los hechos estaba sometido. Atado de pies y manos, ya fuera por caprichos de su superior o por las presiones de sus inferiores.

***

Ni contar los 80 balazos ni determinar qué grupo usa esas armas largas sirve de mucho para esclarecer o resolver el crimen; vaya, ni la eventual y lejana detención de los responsables sería importante si eso no conlleva a una investigación interna a fondo dentro de las corporaciones policiacas.

Revelar el mapa de la infiltración criminal, por “El Verín” o cualquier otro mando criminal, tiene más sentido para ejecutar acciones de mayor alcance en la tarea permanente de saneamiento y limpieza de las áreas de seguridad que, si bien no son manejadas al 100 por ciento por la delincuencia organizada, sí son altamente influenciadas.

El crimen debería servir para revisar a fondo desde las áreas tecnológicas que controlan cámaras por toda la ciudad, hasta cuáles mandos o agentes podrían ser el relevo de “Panchito” en la labor que desempeñaba como punto intermedio entre los supuestamente buenos y los supuestamente malos.

Desactivar tales enlaces ayudaría definitivamente en disminuir la estadística de homicidios.