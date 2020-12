-Es ajeno al dolor porque no lo ha sufrido

Es un librito el que sigue Corral en su desastroso manejo financiero, pero no es el de Frederik Taylor, también conocido como Henry Fayol, precursor y filósofo, padre de la administración.

Más bien trae en sus manos una copia fotostática, rugosa y manchada, extraída de Wikipedia con la vida y obra de Calígula, “Botitas”, el hijo del gran general romano-germánico.

Extraviado en su locura, despótico, permaneció en el poder destruyendo a sus enemigos reales e imaginarios. Dilapidó los recursos públicos con obras caprichosas, y pidió prestado a más no poder.

Al borde de la demencia acudió al pueblo mendigando dinero para satisfacer sus ansias demenciales. Perdió todo escrúpulo y contacto con la realidad.

Es Javier “Botitas” Corral, irónicamente como le apodaron en secreto en su reciente visita a Gómez Farías.

Esa guía, la que profesa el gobernador, su propia cartilla “moral”, templo y religión, es celosamente cumplida paso a paso en todas sus letras, con un agravante que no estaba en el libreto, la pandemia de Covid.

Con cuatro mil muertos sobre su espalda y su conciencia, si es que aún tiene, y decenas de miles de personas con graves secuelas en órganos vitales que los marcaron de por vida, “El Duce” vive en sueños.

A su alrededor hay miles en llanto y dolor: los números del conteo tétrico de todos los días son falsos, están subestimados en ocho tantos. La tragedia es mayúscula, sin precedente alguno en la historia reciente.

***

No lo ha visto con sus ojos, porque ni de chiste se asoma al campo de batalla, pero la historia de terror que se vive en pasillos de hospitales es un cuento de hadas ante la angustia del área de urgencias de Pensiones Civiles. Ahí los pacientes deben sobrevivir en espacios inadecuados porque no hay capacidad estatal para atenderlos debidamente.

Ahí han expirado, abandonados a su suerte, con grave responsabilidad que no se asume ni de chiste.

Esa ausencia de preparación tiene como causa inmediata que no hubo recursos económicos suficientes para una auténtica reconversión hospitalaria, que en el caso de Chihuahua fue de mentiritas.

Tuvieron muchos meses, desde marzo, para hacer las adecuaciones necesarias y adquirir equipo, contratar personal, adecuar instalaciones, pero el príncipe estaba ocupado en sus tertulias electorales y devaneos de poder con su séquito sumiso y cortesano.

Decidió hacer circo antes que administrar los pocos pesos que tenía en atender a sus paisanos. Salió a redes sociales mil veces para decir que todo estaba bien, el gran esfuerzo, el control de la epidemia, consejos y palabrería que rayó en estulticia.

Nada hay eterno. Se fueron de boca esta misma semana el Secretario de Salud, “El Higadito” Eduardo Herrera y su tío “Tito”, Alberto Herrera, Director de Pensiones Civiles del Estado, en su comparecencia ante los diputados.

Ahí, en una sesión pública que quedó para la posteridad, corrieron el velo ambos de las decisiones que rayan en crimen por parte de un gobernante ajeno a la realidad.

Quedó claro que en su imprevisión e ignorancia, el moderno Calígula, cabalga sobre corcel, entogado de pulcro color blanco, impoluto, pasando por encima de todo mundo.

***

Pidió y pidió dinero a manos llenas, que no se puede creer en el análisis retrospectivo. Hizo centímetro a centímetro lo que criticó a su antecesor. Mentir es la ley.

No se habían secado aún las letras escritas con oro de su discurso inaugural y pomposo, pronunciado en el Ágora chihuahuense, cuando empezó a hacer todo lo contrario.

Contrató mil 800 millones de deuda a corto plazo para cerrar el 2016. Dijo que no había de otra, que el gran saqueo había dejado sin dinero al tesoro del Estado.

El año siguiente hizo lo mismo, pero de dos mil millones. 200 millones más que el año anterior. Algo estaba mal, pero su bono electoral continuaba. Era el 2017, la intifada contra la corrupción peñanietista, la epopeya de la gran caravana a la Ciudad de México y su “entrada triunfal” a ella, que terminó en un pobre y deslucido discurso frente al hemiciclo a Juárez. Cien chícharos, ¿500? ¿Mil, tal vez?, ¡en una urbe de nueve millones!

Para 2018 la locura continuó: fueron 2 mil 700 millones de crédito, ¡500 millones más que el año anterior!

Y en 2019, sin escrúpulo alguno, manejo desaseado de las finanzas, 12 empréstitos por el doble, 4 mil 800 millones. Sin adjetivos.

Al 11 de diciembre del 2020, sólo en esta anualidad, son catorce los créditos a corto plazo firmados por el tesorero, Arturo Fuentes Vélez, por 4 mil 150 millones de pesos, pero como no es suficiente y las arcas están más vacías que nunca, no hay dinero ni para pagar aguinaldos y sueldos, está ordenando -porque no pide, exige- mil 600 millones a largo plazo, mil millones más que el año pasado, que deberán pagar -si se aprueba- las siguientes generaciones durante un tercio de siglo.

No sólo las reestructuraciones fueron un fracaso, el último crédito a corto plazo es epítome del engendro: las comisiones millonarias por pagar son un insulto, le cobran hasta por disponer del crédito revolvente autorizado por Banorte, con sobretasas increíbles. Nadie le quería prestar. Las instituciones bancarias en su sano juicio se bajaron de la carrera infame que terminará en colisión en unos meses.

¿A dónde se fue todo ese dinero? Al barril sin fondo de una administración obesa, despilfarradora; a las camionetonas blindadas, a los helicópteros y aviones, a los proveedores consentidos, a los banquetes palaciegos y a la ebriedad de la búsqueda del poder; los viajes sin ton ni son, con todos sus cortesanos por todo el virreinato y allende fronteras.

***

Claro que no tenía dinero para medicamentos, ni para equipo, ni para pagar salarios dignos al personal de la salud con motivo de la pandemia.

Tampoco para sacar adelante el ambicioso proyecto de obra pública, 18 mil millones, que en su alienación anunció echando mano de retazos de recursos estatales, federales y municipales, con caprichos como la línea dos del transporte semi masivo en Juárez, mientras se le destruyen dos hospitales en sus narices.

En esa carrera desenfrenada hubo intentos por detenerlo, darle orden, cauce, pero no se dejó. Se interpuso una controversia constitucional que sólo sirvió para ratificar lo que ya sabíamos, la legalidad de la deuda a corto plazo.

Pero no era eso lo que se alegaba, sino la moralidad de hacerlo, en un fraude a la ley, por parte de un mitómano que consume los bienes públicos sin atender las carencias mínimas elementales de sus ciudadanos.

Por eso, cuando “Tito” Herrera se presentó ante el Congreso esta misma semana y reveló que un paciente duró ocho días casi muriendo en un pasillo de urgencias de Pensiones Civiles del Estado, como ocurrió con muchos otros, porque no había camas Covid, y para rematar, su sobrino, “El Higadito”, en funciones de Secretario de Salud -habrase visto!!-, reveló que fue por falta de inversión. Hay con todas sus letras una confesión con tintes criminales.

Y todavía se ríe en la cara de los chihuahuenses, con el goya, goya para Pumas!!!!, insulto para los auténticos seguidores del azul-oro.

Extraviado, corre desenfrenado, sus guardaespaldas no cargan conchas como hizo Calígula con los centuriones en sus desvaríos, ahora cargan raquetas y palos de golf.

Los diputados pueden detenerlo en su solicitud y llamarlo a cuentas, o seguir el ejemplo de los escoltas del dictadorzuelo, aplaudiendo y fomentando sus delirios.