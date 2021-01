-Cansados los panistas le dieron la espalda

-En año de Hidalgo ni la defensoría perdonan

-Sacerdotes oficialistas hacen trabajo sucio

Resultaba impensable que en un último mal ejemplo, grotesco, de exceso en el uso del poder, acudiendo de Chihuahua a Juárez en el avión de Gobierno del Estado, utilizando a sus escoltas para cargarle su asadorcito y en la víspera jugando tenis, tomarían a bien los panistas votar por el proyecto que encabezó Corral. Lástima por el buen candidato seleccionado, que en circunstancias diferentes pudo bien encabezar los anhelos del PAN, pero le hizo daño mortal el gobernador y la cauda de funcionarios sin vela en el entierro en un proceso interno violentado a más no poder bajo el capricho del patroncito. Los dos últimos días fueron de exceso y furibunda agresión hacia Maru Campos, con testigos protegidos en medios, filtración de carpetas de investigación, desplegados y sin fin de artimañas. Quién sabe cómo le hizo, pero consiguió manipular inclusive a la presidenta del DIF y esposa, Cinthia Chavira, para involucrarla en un pleito de los que ella no suele participar. La alcaldesa ganó en virtud de la operación política impecable, en la cual está más que aceitado su equipo desde el 2016. En el equipo del alfil del gobernador la operación en el día “D” fluyó lenta, al mismo ritmo de la campaña, por más esfuerzos personales del senador. Existía y existe un mal humor social panista, de distanciamiento hacia el mandatario, que se siente bordadito a mano. La derrota de Madero, entonces, no es su derrota. Es el Waterloo del abusador, ineficiente y nefasto titular del Ejecutivo Estatal, que llega a su cita indiscutible con el destino.

* **

No cuidó en lo más mínimo Corral el respeto ni la consideración debida al partido ni a sus militantes, a quienes desplazó en el cuidado y atención elemental desde la función pública. Renegó desde antes de llegar al gobierno de la militancia panista, incluso desde campaña, al apostar a personajes externos, porfiando en que sus correligionarios entenderían la decisión como de pragmática política. Ese pragmatismo le duró cuatro años, hizo un gabinete ajeno, sus políticas públicas fueron en muchos sentidos contrarias al apostolado albiazul. No fue un gobierno panista, al contrario, fue superfluo, llenó de excesos y posiciones infantiles, irresponsables. La deuda es epítome de maldición gitana y cálculo indebido de los límites de carácter ético a los que debe corresponder cualquier gobernante y que Corral vulneró burdamente. Ahora tendrá que acatar los resultados que la militancia panista le restrega en su rostro y contribuir a una operación cicatriz, si es que quiere al menos rescatar un poco de dignidad. Es exigencia de una mayoría abrumadora de panistas, que le dieron la espalda.

* **

Nos dicen que se está cocinando una reforma para regresar la defensoría pública al Poder Ejecutivo, como se encontraba hasta el anterior sexenio. Actualmente se encuentra ésta área bajo la tutela del Poder Judicial del Estado, a través de un instituto que tiene la forma de un organismo desconcentrado. De acuerdo con el artículo 152 de La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua cuenta con independencia técnica, de gestión y operativa en el ejercicio de sus funciones y tiene su sede en la ciudad de Chihuahua, correspondiéndole coordinar, dirigir, controlar y prestar el servicio de defensa pública. Al quedar fuera del Gobierno del Estado, la defensoría abandona el cariz político con el que siempre se manejó sin importar la administración. Era descarada la manera en que se operaba desde la Secretaría General de gobierno. Las plazas eran consideradas trofeo político, por lo que, con algunas excepciones, el nivel técnico era colocado a un lado en perjuicio de las personas sin recursos económicos que acudían a dicha oficina. Pero además, la defensoría adolecía de recursos humanos, materiales y financieros. Era lastimosa la manera en que sobrevivía ante la discrecionalidad y ausencia de interés. Precisamente por eso se llevó la defensoría al Poder Judicial, donde podría contar con un recurso económico etiquetado, lejos de la injerencia política. Pues a unos años de funcionar de esta manera, ahora existe una soterrada intención de regresarlo al botín político. Inexplicable, cuando se trata de un evidente perjuicio a las personas que menos tienen, menos saben y menos pueden, pseudo bandera indiscutible de la presente administración.

* **

Muy lejos de su papel como ministros de culto, los sacerdotes Camilo Daniel y Javier Avila, a quien el gobernador Corral llama “El Pato”. Ambos aparecen en la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, junto con otro sacerdote católico, Dizán Vázquez. De todos ellos se refiere el mandatario como sacerdotes ejemplares y comprometidos, quienes a lo largo de la administración lo han acompañado con su sabiduría y consejos. La línea tenue entre el sacerdocio y el oficialismo gubernamental, rota con un activismo que deja de lado la división entre lo terreno y lo religioso. Más aún cuando Camilo y “El Pato” se exhiben firmando un desplegado francamente político en contra de Maru Campos. Son más allá de simples asesores entonces, son auténticos operadores políticos. No es de extrañar entonces la aparición de mensajes subidos de tono en contra de los tres sacerdotes, en la misma red social donde el titular del ejecutivo presumió la reunión. “Con razón esta el estado (sic) hecho garras, contigo y con ellos no se hace uno”, expresó uno de los internautas. No son los sacerdotes los únicos que rompen con la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. La otra imagen del día del mandatario es de uno de sus escoltas cargando un asador portátil, detrás del Jefe. Es un funcionario de seguridad rompiendo cualquier protocolo de actuación, en el ejercicio de sus funciones, que es resguardar la seguridad de Corral. Hecho garras es un adjetivo muy ad hoc en el mandatario, en sus descuidos y desfachatez en su actuación.