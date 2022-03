-Es funcionario el doctor exhibido como acosador

-Otra financiera tiene tufo de Aras... y su edificio

-Hace “home office” acusado de robo a diputados

-En ruinas el PRI pero aún levanta pasiones

A un costado de la puerta del Palacio de Gobierno fue estampado el nombre del “Doc. Luis Bernardo” (imágenes en versión digital) como parte de las pintas que dejó la agresiva marcha feminista del pasado ocho de marzo.

Fue exhibido el médico como parte de las decenas de nombres de presuntos acosadores que escribieron las mujeres participantes de la protesta.

Ahora se sabe que la referencia era para el doctor Luis Bernardo E. S. designado el año pasado como secretario académico de la Facultad de Medicina, por parte del director Luis Carlos Hinojos, mejor conocido en la Universidad Autónoma de Chihuahua como “El Grillito”.

Prácticamente desde su designación, E. S. enfrenta acusaciones de hostigamiento que han llegado hasta la Rectoría de la UACH. Pero Hinojos Gallardo se ha empeñado en sostenerlo en su cargo.

Esto es parte de un problema más grande que vive en la actualidad la Facultad de Medicina, en cuyas instalaciones (una frente al Hospital Central y otra en el nuevo campus) priva el desorden en todos los aspectos, desde el académico hasta el administrativo más básico.

En el campus de la avenida Colón, además del problema de inseguridad en la zona, abundan las quejas por el pésimo estado de las aulas de clases, la suciedad del patio central que hasta se puede respirar y la falta de equipos básicos para el estudio.

Si bien la escuela en el nuevo campus del norte está en condiciones mucho más aceptables, la que se ubica cerca del Hospital Central ha sido abandonada a pesar de su necesaria operación al lado del nosocomio público.

Pero ni Hinojos ni E., como tampoco el resto de la estructura directiva, se ocupa de su labor por andar en la grilla, en la ya perdida batalla por la Rectoría universitaria, carrera en la que los médicos ya fueron descalificados precisamente por lo mismo.

***

Algunos de los afectados por Aras Business Group comenzaron a prender las alertas por la aparición de otra financiera denominada Factor GFC Group, sobre todo al enterarse en una búsqueda de internet por el domicilio que tienen registrado.

La dirección de esta nueva empresa es 31115 Las Misiones, La Cantera, aquí en Chihuahua. Sí, es en el edificio denominado Plaza Cantera Cinco, el mismo que el 25 de marzo cumple dos meses de haber sido asegurado por la Fiscalía General del Estado.

Ahí estaba (o está) ubicada la matriz de Aras, desde el cual despachaba el enemigo público número de la capital, Armando Gutiérrez Rosas, a quien le gustaba ser reconocido como “CEO” de la fraudulenta financiera.

El nivel de molestia de los afectados creció cuando se apersonaron en dicho edificio y encontraron un letrero con el logotipo de Factor GFC Group, del cual en nuestra versión digital se muestra una fotografía.

“Aviso importante, Clientes o Visitas: Para el ingreso a las instalaciones de nuestras oficinas favor de comunicarse a los siguientes números”, reza en el pequeño cartel que colgaron en la puerta de dicho edificio.

El inmueble debería de estar sin operar debido a que la FGE lo mantiene asegurado con fines de una investigación, pero el titular de la dependencia, Roberto Fierro Duarte, parece no estar enterado del hecho.

Los mismos afectados hicieron circular la imagen del cartelón, en el sentido de que buscan una explicación sobre la operatividad del edificio que fue asegurado a finales de enero, junto con otros bienes y propiedades de Aras.

A decir por estos grupos de afectados, en la nueva financiera laboran algunos exempleados de Aras, los cuales al ver la tempestad salieron por piernas a seguir buscando oportunidades de empleos.

***

Señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como uno de los implicados en el desfalco del ahorro de los diputados locales, delito que hasta la fecha sigue impune, Manuel Soledad mantiene su trabajo en la Sindicatura de Chihuahua, pero sin acudir a la oficina.

Hace “home office” el funcionario gracias a WhatsApp, plataforma que ha utilizado para difundir información oficial de la oficina que dirige Olivia Franco, quien mantiene cobijado a su colaborador.

Soledad Villanueva, quien percibe un sueldo cercano a los 90 mil pesos como administrador de la Sindicatura, se desempeñó como director financiero del Congreso del Estado durante la pasada legislatura.

Desde ahí operó, en contubernio con el deliciense Jorge Luis Issa y Daniela Gómez, una red para distraer el ahorro de los diputados y destinarlo a un irregular fondo de inversión que operaba Luis René Villarreal, exjefe de Facturación en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Sin embargo, la movida salió mal y el hecho derivó en el asesinato de Villarreal Pérez. Los autores materiales ya se encuentran detenidos y vinculados a proceso penal, pero falta la detención de los autores intelectuales.

Del delito de peculado ni hablar. La Fiscalía Anticorrupción sigue estancada en sus supuestas investigaciones, pese a que el auditor del Estado, Héctor Acosta Félix, le puso en bandeja de plata a todos los involucrados.

Desde que estalló la bomba Manuel Soledad no ha asomado su cabeza. Ha permanecido oculto, ni siquiera para desligarse de los hechos que se le acusan y para no dar la cara opta por trabajar desde la comodidad de su hogar o dónde quiera que se encuentre refugiado.

***

Estuvo movida la jornada para el registro de aspirantes a la dirigencia estatal del PRI, proceso que a todas luces está planchado para la llegada de Alejandro Domínguez y Kenya Durán como compañera de fórmula.

Pese a lo marcado de la cargada tricolor y las ruinas en que se encuentra el partido, no faltaron quienes le hicieran frente al registro de Domínguez, al menos para ponerle piedritas en el camino al presidente con licencia del Revolucionario Institucional.

Tales fueron los casos de la diputada con licencia Georgina Zapata, hija del líder cetemista Doroteo Zapata, quien junto con su compañero de fórmula, Pedro Villalobos, impugnaron el proceso.

No fueron los únicos que se registraron. A última hora aparecieron dos mujeres jóvenes que le apuestan al cambio generacional, Karla Fabiola Armendáriz y Anahí Villalobos, hasta ayer, completamente fuera del radar de los priistas.

El asunto pasa por el hecho de que a Zapata y a su compañero Villalobos se les negó el registro por no cumplir con dos requisitos indispensables: no pudieron acreditar su militancia de más de siete años en el PRI y no están al corriente en sus cuotas partidistas.

Por ello fue que impugnaron y tienen hasta hoy para demostrar que sí cumplen con la documentación. Georgina Zapata acusó misoginia y secuestro del partido por unos cuantos, pero seguro su papá le podrá dar explicaciones de la política tricolor casi centenaria.

***

En los pasillos de la Sección 52 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud comenzaron a darse los primeros avistamientos de algo que denominaron la elección planchada de Pablo Serna.

Mediante el perfil de Facebook de dicha agrupación sindical se dio a conocer que Serna Molina, en su calidad de secretario general, había solicitado a la Comisión Nacional Electoral se aprobara la convocatoria para la elección sindical.

El documento (hay imagen en la versión digital de GPS) fechado el 12 de marzo, da a conocer por parte de la Comisión Nacional Electoral que, derivado de la contingencia del coronavirus, dichos procesos de renovación de dirigencias estaban siendo retrasados.

Para los sindicalizados ese no fue el meollo del asunto, sino el final del oficio que se les compartió, donde se daba a conocer que “el amigo Serna” y su equipo de colaboradores, tenían la intención de buscar de nuevo la dirigencia de dicho sindicato.

En el texto, los autoelogios de que tienen la certeza de que son un gran equipo con logros y de resultados, ensalzan aún más la solicitud de esta renovación. Aunque a los agremiados les hubiera bastado saber que un nuevo proceso de votación estaba en puerta.

Molina Serna tiene ya varios años como dirigente de dicha sección, ha estado del lado de la base trabajadora y es de reconocerle que aguantó los embates de la pandemia del Covid 19 y los desplantes del exgobernador Javier Corral al no sostener encuentro alguno con los colaboradores.