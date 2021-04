-Es Graciela quien abre contra el tirano

-Maru brinca otra tranca

-Ahora se entromete con las campañas

-El octavo es el único distrito a tercios

Arrancaron las campañas y con ello salieron a la calle candidatos y apoyadores, en busca de los votos necesarios para obtener el triunfo.

Requieren algo así como 600 mil votos en el mejor de los casos, con votación abultada; con participación baja, arriba de 450 mil serán suficientes, o incluso poco menos si casi se parte en tercios el sufragio, lo cual es poco probable, de acuerdo a la base que manejan la mayoría de las encuestas.

En 2010 César Duarte ganó con 600 mil votos; el PAN obtuvo 423 mil. Seis años después, Corral ganó con 500 mil, el candidato del PRI obtuvo 393 mil. De una elección a otra la participación cayó casi en un diez por ciento, más o menos cien mil votos.

El reto es entonces vencer la abstención.

Será por eso que no dejó Graciela Ortiz ni un solo minuto antes de arrancar su campaña, con golpes demoledores, sin mencionarlo por su nombre, al gobernador Corral.

Fue ella quien dedicó la mayor parte de su discurso inicial para contrastar la ausencia de obras, el desmantelamiento del sector salud, la violencia imparable, con responsabilidad directa en el inquilino de Palacio.

Por delante puso a los gobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, como muestra de la defensa de los intereses de los chihuahuenses, aun frente a presidentes de su mismo partido.

Holgada en el discurso, porque tiene en sus embates como clientes al gobierno federal y al estatal...a éste último, sin mencionarlo, con deslinde del PAN, con quien el PRI va en coalición en cinco de las diputaciones federales.

Juan Carlos Loera tuvo arranque en Juárez, respaldado por el líder nacional, Mario Delgado, en el mismo lugar donde AMLO inició su campaña presidencial en 2018.

Tiene en el Presidente de la República su principal recurso discursivo pegador. No robar, no mentir, no traicionar...

Maru en La Boquilla, con Marko Cortes más tarde en Camargo, con discurso conciliador, pero firme ante los agricultores, el recuerdo de Jessica y su firme convicción de salir adelante.

***

En el caso de Maru se cayó cualquier posibilidad de sacarla de la contienda bajo algún artilugio en sede administrativa electoral, descalificando su candidatura al revisar los requisitos legales de la misma.

Había la desconfianza hacia el órgano electoral, de hacerle algún favorcillo al gobernador, con motivo de la determinación adoptada por un juez de Control el jueves pasado.

Pero aún no se acaba el riesgo...hay un segundo momento de revisar los requisitos, al entregar la constancia de mayoría, asunto que pretenderán revivir sin duda alguna.

Por lo pronto, la aspirante está en toda la legitimidad, y con derechos a salvo contendiendo por la gubernatura.

“Es procedente y se aprueba el registro de María Eugenia Campos Galván como candidata al cargo de gobernadora del Estado...”.

Fueron dos los acuerdos emitidos, el 2080 por la coalición “Nos une Chihuahua” de los partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, y el 2782 por el Partido Redes Sociales Progresistas.

Con la determinación oficial del IEE adoptada en la sesión del Consejo General, adquiere la candidata Maru Campos tranquilidad, al brincar un requisito más, con una adición inesperada en el contexto...los gobernadores agrupados en la GOAN por fin se pronunciaron.

La manifestación publicada en redes sociales es del mismo tenor y texto que han realizado en el caso de otros aspirantes en otras entidades.

Cada línea escrita por los gobernadores y la misma determinación del IEE, debe tener achicharrado al jefe del ejecutivo estatal, más allá de salpullido en su delicada piel bronceada por los días de asueto tomados recientemente.

***

Hace unas semanas uno de los salones del Palacio estatal de gobierno fue el escenario donde el Ejecutivo y los responsables electorales en la entidad se reunieron para firmar un acuerdo de blindaje en relación a las campañas políticas.

Presumió coordinación total y completa...que cae por si sola con motivo de la contingencia sanitaria. Nada tiene qué hacer el Gobierno Estatal en el tema electoral, pero utiliza el pretexto del Covid para intervenir.

Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el sábado 3 de abril con la firma del secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, el acuerdo SS/010/2021, por el que se expiden los lineamientos para toda persona que participe de manera directa o indirecta en campañas electorales.

Regula desde el gel antibacterial hasta los tapetes sanitizantes...aspectos ya contemplados en la normatividad expedida con anterioridad y que es de sentido común de acuerdo a los decretos del Consejo Nacional de Salubridad y el Sector Salud en el estado.

Pero además, ya hay dos acuerdos previos en relación con la misma materia...uno expedido por el Instituto Nacional Electoral y otro, apenas del dos de abril, por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral.

Indebidamente se entromete el Gobierno del Estado en un tema en el cual debe mantenerse al margen.

Cualquier determinación que adopte será cuestionada...en particular cuando ha emprendido una persecución indudable.

Continúa enrareciendo sin necesidad el tema electoral.

***

El Tribunal Superior de Justicia ha entrado en fase de normalización con la implementación del nuevo sistema de justicia en materia familiar, con la desaparición de los Centros Auxiliares de los Juzgados Familiares Tradicionales.

Esos centros fueron creados hace varios años, para ser exactos entraron en vigor en enero del 2015, para suplir la deficiencia de los juzgados en el sistema tradicional y atender el excedente de trabajo.

Ahora esos centros resultan innecesarios, al reducirse la carga de asuntos.

***

Es el distrito octavo de la ciudad, que comprende las partes oriente y norte de la capital, el único que parece a tercios entre los nueve en que se encuentra dividida la entidad.

Compiten Carmen Rocío González Alonso por el PAN, Fernando Tiscareño Luján por Morena y Pedro Beristain por el PRI. Todos arrancaron su campaña ayer junto con los candidatos a la gubernatura por sus respectivos partidos.

La panista, actualmente diputada local, trae el empuje del equipo de Maru Campos, con quien mantuvo sus lealtades en el Congreso del Estado pese a los embates y cañonazos del corralismo, que tuvieron serias repercusiones en la unidad albiazul de los legisladores.

Tiscareño tiene su fuerte en su pasada candidatura a presidente municipal, en la que superó los 108 mil votos, contra los 203 mil que tuvo su contrincante, Campos Galván. El morenista, sin embargo, enfrenta el alud de cuestionamientos a la gestión federal y la amplia presencia del panismo en la ciudad.

Beristain, líder de las juventudes priistas que además de su distrito debe responder por un 30 por ciento de las postulaciones tricolores, le apuesta a restarle los votos del PRI que en la pasada elección se fueron a Morena. Si logra recuperar la mitad está en la pelea.

Es el priista la sorpresa en esta elección que en buena parte de la entidad se divide entre el PAN y Morena. El tricolor tiene un buen posicionamiento, más por la marca que por el conocimiento del candidato. Pero es una realidad que sigue una dinámica diferente.

Eso se explica porque el tricolor únicamente ha perdido ese distrito en dos ocasiones, en 2006 (Graciela Ortiz del PRI contra Carlos Reyes López del PAN) y en 2018 (Minerva Castillo por el tricolor contra Alan Falomir de la alianza de Acción Nacional con Movimiento Ciudadano).

Así, de los nueve distritos en disputa, el que aparece resaltado con marcador fosforescente en los cuartos de guerra es uno de los que cuenta con cabecera en la capital.