-Escondieron los Verdes a CEO de Aras en El Paso

Un giro interesante podría dar el caso de Aras, al revelarse parte de quienes han ayudado al CEO Armando Gutiérrez, para que pudiera evadirse de la justicia durante este tiempo.

Una de esos “quienes” es nada menos que la exdiputada y ex candidata a la gubernatura de Chihuahua, Brenda Ríos, de quien ahora se sabe alojó en una vivienda de El Paso, al prófugo de la justicia.

Se trata de la misma Brenda Ríos que se ostentaba como defensora de los defraudados, claro, mientras no hubo orden de aprehensión contra Armando, porque luego ¡jugó doble!

Eso quizá explique los lujos que comparte sin mayor reparo en sus redes sociales... entre su ropa Coco Chanel y sus paseos por Escocia, sólo por poner un ejemplo.

Mientras supuestamente buscaba que se resarciera el daño a los defraudados, trascendió que lo que la señora Ríos buscaba era recuperar su inversión perdida y después lo que se pudiera para sus representados, es decir, "primero mis dientes que mis parientes". Pero algo le salió mal y hasta ahora, le siguen quedando mal.

El doble juego, no sólo fue de su parte, se sabe también que el oriundo de la Ponce de León, el prófugo Armando Gutiérrez, buscó la protección del otrora influyente esposo de Brenda, Alex, que también valdría la pena investigar porque no es cosa menor la ayuda que le brindaron, o que le brindan. ¿Seguirán en comunicación?

***

Está a punto de integrarse la terna para la dirección de la facultad de Filosofía y Letras.

El primero que se registró fue Javier Contreras Orozco quién ya tiene cerca de 30 años como maestro en esa escuela.

El doctor, colaborador dominical de El Diario de Chihuahua y El Diario de Juárez, cuenta con una larga experiencia en los medios de comunicación, autor de varios libros sobre periodismo, redes sociales e investigación de temas religiosos y de movimientos guerrilleros. El último proyecto fue la maestría Periodismo y Poder reconocida por Conacyt.

De llegar a la dirección de Filosofía y Letras sería el primer director que ejerce, de manera alterna, la academia, el periodismo y la investigación.

***

Esta semana y la que viene serán de informes en las presidencias municipales, las chicas y las grandes.

Estará Cruz Pérez Cuéllar el domingo y Marco Bonilla el lunes, con sus respectivos informes.

En el caso de los 26 alcaldes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sabe, volverán al esquema de eventos de prepandemia, salones, comilonas e invitados, eso sí, cuidando las medidas de higiene marcadas por las autoridades.

Hoy viernes, Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos, reunirá al cuerpo edilicio para presentar su concentrado de actividades. El evento tendrá verificativo en el Auditorio Municipal.

En Aquiles Serdán, Teresa Erives Baca, programó su mensaje para el día 9, en el Auditorio Matilde González, dada la cercanía territorial, se espera la asistencia de los legisladores locales y los líderes del tricolor.

En Santa Isabel, el alcalde, Fernando Jáquez, prepara un acto protocolario y al terminar una comida a la que están invitados los miembros de su gabinete, esto el próximo 8 de septiembre.

Miguel Yáñez Ronquillo, alcalde de Guachochi, tirará la casa por la ventana el sábado 3, en el gimnasio municipal, pues espera la asistencia de 200 personas, lo acompañará la síndico Rafaela Villalobos y el cuerpo de regidores.

***

El alcalde de Rosales, Marcial Márquez, ha renovado a la mitad o más de su gabinete en menos de un año de gestión, lo que da señales de una marcha forzada de su administración. Ha generado, además de dicha percepción, conflictos fuertes entre los grupos políticos que lo apoyaron para su elección.

Es Márquez uno de esos focos rojos para el albiazul en el corredor sur del estado, donde el PAN corre el riesgo de debilitarse luego de varios periodos electorales de mostrar fortaleza, en buena medida gracias a la desorientación del morenismo.

El “juego del calamar” en versión chihuahuense que inició el alcalde panista hace meses, ha sido reforzado con la mira puesta en su primer informe.

El jefe de la comuna de la Santa Cruz de Tapacolmes primero le dijo adiós al que fuera su coordinador de campaña, Arturo Carrillo, quien sólo duró unos meses como director de Catastro; el segundo eliminado fue Iván Paniagua, el gran diseñador visual de su proyecto. Los efectos nocivos no tardaron en presentarse.

Luego se sumó a ese par la directora de Desarrollo Humano y Bien Común, Dayana Hernández, otro de los cerebros que lo llevaron al poder. El último en quedar de patitas en la calle fue su jefe de Prensa, Javier González, pero antes también lo habían precedido el jefe de Protección Civil, Iván Rodríguez, y el secretario municipal, Carlos Lozoya. Ahí nomás.

En conclusión, Marcial Márquez llega a su primer año de gestión con la mitad de los colaboradores con los que inició; o sea, se deshizo de todos los que le ayudaron a ser el candidato ganador.

“Hagámoslo Posible” es la agrupación que formaron los corridos, la cual, desde luego, ya no trabaja con los mismos objetivos que un día los unieron en torno al alcalde que, para colmo, carga con una pesada herencia de muy buenos resultados que dejó su padre como presidente municipal a finales de los años 90.

***

Entre las muchas felicitaciones y parabienes a Adriana Terrazas, al asumir la presidencia del Congreso, se dejaron ver diversos personajes activos y otros no tanto en la política.

El acto protocolario de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, fue evento crucial después de semanas de crisis, con asistencia del secretario general, César Jáuregui y la presidenta del TSJ, Myriam Hernández, acuerpando a la política morenista.

Es de mucha relevancia la asistencia, por lo que significan, del secretario del Comité Ejecutivo Estatal y el presidente del Consejo, ambos de Morena, Hugo González y Omar Holguín.

La sola presencia de ambos apoyando a Adriana Terrazas, fue una cubeta de agua fría para Cuauhtémoc Estrada, Benjamín Carrera y el resto de los legisladores guindas.

Está más que clara la división existente entre quienes han adoptado una posición radical a rajatabla y quienes sostienen una posición más pragmática para avanzar en el fortalecimiento del proyecto de la 4T. El tiro está más que cantado.

No se esperaban la asistencia de los principales cuadros, contradiciéndolos en su intentona de desmerecer a su compañera de bancada, que por primera vez les da la presidencia del Congreso.

Han manejado en su discurso que no es nada personal contra Adriana, pero ayer lo personalizaron, cuando sin necesidad la cubrieron de pancartas de protesta, cuando dirigía su discurso, mostrando orgullosa su vena morenista.

Paradójico, los legisladores del PRI, PAN, de pie aplaudiendo dicho discurso, y sus compañeros en la muina y con la boca torcida del coraje.

Sólo para el anecdotario, otras presencias, anduvieron ahí entre otros los legisladores: Miguel Ángel Colunga, Antonio Andreu y María Ávila.

***

Ha generado sorpresa el área de actuaría del Tribunal Superior de Justicia, por eficiencia demostrada en las últimas semanas.

No lo decimos nosotros, es testimonio de un abogado que tenía ya unos meses sin requerir actuario para realizar notificaciones y se encontró con agradable sorpresa.

El mencionado litigante llegó tardísimo, 7:30 am, de acuerdo a lo que acontecía en el pasado había que llegar mínimo a las 6:00 am con riesgo de no alcanzar actuario.

Pero ahora, pese a estar en la fila unos 20 litigantes, hubo ficha para todos y en menos de quince minutos ya tenían actuario y fecha designada.

Hace algunos meses, como los dijo nuestra fuente, había que llegar casi de madrugada, hasta cinco de la mañana, y salían hasta después de las nueve, luego de un fastidioso pero necesario trámite.

Han cambiado las cosas, sin duda en esta parte operativa del Tribunal Superior de Justicia, después de los cambios realizados hace algunos meses.

***

Alejandro Domínguez estuvo en Palacio de Gobierno ayer con el 02A, César Jáuregui. Omar Bazán, por otro lado, subió hasta el tercer piso con el 02B, Luis Serrato.

El presidente del PRI en el estado y el expresidente y diputado local traen sus propias agendas, y por lo que vemos, también sus propios interlocutores con Palacio de Gobierno. No se tragan ni con leche tibia.

Le llaman a ese raro esquema los dos PRI; uno que maneja Omar junto con Georgina Zapata y otras huestes y otro el de Alejandro que domina las relaciones institucionales con el gobierno estatal.

Ayer por cierto, Alejandro sostuvo encerrona-desayuno con los diputados Edgar Piñón, Noel Chávez y sus asesores en materia financiera, salvo Toño García que es asesor también pero no en materia financiera sino corre ve y dile de Patricio Martínez. Por supuesto, fue notoria la ausencia de Omar y Geo.