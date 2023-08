-Especulan con un “Kraken” del Chihuahua FC

-Serían miles las toneladas de basura en la calle

-El tamaño del pastel de Mario Vázquez

-Necesaria evaluación de súper-secretaría

No tiene la capacidad de 80 mil espectadores como el Azteca, pero “El Kraken” de Mazatlán, Sinaloa, es uno de los estadios más modernos y funcionales para el futbol profesional, con espacio para 25 mil aficionados en todas sus áreas disponibles.

Pues supuestamente los diseñadores del estadio donde juega el Mazatlán FC ya vieron varias opciones en Chihuahua para aventarse el propio en la capital del estado; la ubicación preliminar es muy cerca de donde confluyen las vialidades Sacramento y Los Nogales, al norte de la ciudad.

Sería la casa del Chihuahua FC -que el próximo 18 de agosto comienza su tercer torneo de la Liga Premier, sin los mejores resultados deportivos, pero siendo buen negocio para los dueños-, al que le prestan el estadio Reyes Baeza de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Quién sabe bajo qué esquema y qué beneficios le deja a la UACH.

Las versiones del estadio propio para el club de fut profesional de la ciudad han sido echadas a correr por Anuar Talamás Acosta, presidente de la organización empresarial que está detrás del deportivo, cuya afición ha crecido desde sus inicios.

La mala noticia es que las especulaciones en torno a un inmueble de estas características, que sin duda sería un importante impulso al desarrollo de la ciudad, ya tienen más de un año en el ambiente deportivo estatal; claridad no hay todavía, pese al tiempo transcurrido y la maduración del Chihuahua FC.

Un proyecto específico que contemple ubicación, origen de la inversión, tiempos de ejecución y demás detalles técnicos, todavía no existe. Así que no han de faltar versiones, rumores y oportunistas alrededor del mismo, más allá de lo meramente deportivo.

Tal vez es momento de que la empresa privada y las autoridades deportivas universitarias, municipales y estatales, hablen con claridad y muestren sus cartas. No hacerlo puede generar sospechas sobre especulaciones de otro tipo, como con los terrenos que habrán de ser afectados.

***

El nuevo relleno sanitario de Mápula parece cada vez más lejano, ahora que la jueza, Flor Verenisse Gómez, aplazó por enésima ocasión la audiencia constitucional para resolver los amparos interpuestos por particulares para frenar el proyecto –de manera injustificada, dada la importancia del asunto sometido a su consideración- y, por ello, el Municipio ya anda proyectando alternativas.

Lo que sigue en duda es el tema presupuestal. Hace apenas unas semanas, los regidores votaron por mayoría el contrato plurianual que terminaría en el ejercicio fiscal 2024, con un techo presupuestal de 190 millones 496 mil 409 pesos, para la construcción del nuevo relleno.

Con todo y amparo, el Ayuntamiento autorizó la celebración de dicho contrato en el que se contemplaban ejercer 122 millones 982 mil 30 pesos este año, mientras que para el próximo serían 67 millones 514 mil 379 pesos.

El asunto es que Mápula no puede tocarse en tanto no haya resolución judicial y, por ende, los dineros no podrán ejercerse, quedan en el aire y, probablemente, deban regresarse.

El asunto da inclusive para una queja ante el Consejo de la Judicatura, porque el relleno sanitario actual tiene una vida útil de aproximadamente un año, una decisión de esta naturaleza, sea en el sentido que sea, no puede estarse dilatando, por más complicada que sea el desahogo de pruebas periciales.

Los millones que están en juego, el riesgo en que coloca a los servidores públicos por alguna responsabilidad, son al final de cuentas nada, ante un colapso en el sistema de recolección de basura, que todos los días es mínimo del tamaño de mil toneladas.

Imaginemos esa basura, de un par de días, una semana, en las calles.

***

Hay razón en la preocupación que embarga al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez, si lo que busca es dejar a la diputada Georgina Zapata en la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado.

Está prácticamente planchada la definición en favor de la legisladora también priísta, Ivón Salazar Morales, pese a que sean ciertas las expresiones en contra de su perfil, por escasa experiencia en el servicio público en cargos de alto nivel. A lo más ha sido regidora en Ojinaga y jefa de prensa en el mismo ayuntamiento.

Pero ha sido hábil en construir la legisladora confianza hacia ella, tanto en el partido, como con las otras fuerzas políticas. Ha tenido bajo perfil, y eso le ayuda a caminar políticamente.

Georgina tiene en su contra precisamente el pedigrí político, hija del poderoso dirigente estatal de la CTM, Doroteo Zapata, de donde dependen los sindicatos tanto de concesionarios como de choferes del transporte público, es poco probable que haya intención de darle jugada con la presidencia del Poder Legislativo, en año electoral, cuando el tema de la renovación de camiones estará echando lumbre por incumplimiento y resistencias mil.

Ivón ya ha caminado por palacio, esta misma semana se dejó ver junto con el coordinador del PAN, Alfredo Chávez. Va naturalita, incluso con respaldo de Morena, que ya adelantó su decisión de cumplir con la palabra empeñada.

Si la definición del CDE priísta es seguir apoyando entonces a Georgina, lo más probable es que sólo haya desgaste, los mismos priistas en el Congreso desean a Ivón; no quieren a Geo no tanto por Zapata sino porque depende de Omar Bazán.

***

Desde su creación hasta la fecha, en que ha sido elevada a Secretaría, la Coordinación de Gabinete ha disputado poder, sin importar quien la ocupe, con dos de las áreas más importantes del Poder Ejecutivo, la Secretaría General y la Secretaría de Hacienda.

Ya desde antes se le había quitado el carácter –legal y oficial- a la Secretaría General de ser la dependencia con el nivel jerárquico número dos en la estructura estatal, lo que le daba un súper poder por encima del resto de las secretarías, para operar con los otros dos poderes, el legislativo y el Judicial. Lo único que se le dejó fue un papel de especie de coordinador.

Pero, ese papel, junto con el de la representación en pleitos legales y extra-legales, también le fue disputado por la Coordinación de Gabinete, que fue adquiriendo mucho poder desde su creación con el ya fallecido profesor Mario Tarango, en épocas de Reyes Baeza.

Volvió a su papel de parapeto cuando fue relevado el profe, ya en tiempos de César Duarte, por el precandidato del PAN-PRI a la alcaldía de Juárez, Héctor “Teto” Murguía.

La Secretaría General no fue la única que sufrió con la creación de esa Coordinación de Gabinete, sino también la Secretaría de Hacienda, a quien se le quita uno de sus brazos fundamentales para cerrar el círculo del manejo financiero, en este caso la planeación.

La planeación desde siempre había dependido de dicha secretaría, a través del famoso Copladem, que es el comité de planeación, subordinado jerárquicamente en la actualidad a la poderosa secretaría de Coordinación del gabinete.

Son estas algunas de las razones por las que se explora, según sabemos de manera muy seria, regresar esas facultades tanto al ámbito hacendario como a la Secretaría General. No suena nada mal.

***

Hubo tensión el fin de semana entre los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua porque el SEGA, que es el sistema de gestión académica, estuvo caído sábado y domingo.

Los más de tres mil profesores tienen en dicho sistema acceso a los horarios escolares así como a las listas de asistencia de sus alumnos.

No sabemos si estaba en mantenimiento o fue una falla de las que ocurren con frecuencia en los sistemas, por más precauciones que se adopten al respecto.

Lo curioso es que los alumnos sí podían ingresar al módulo correspondiente para ellos, por lo que la afectación sólo fue para los profesores.

No tendría que haber mayor problema, porque los maestros ya tenían conocimiento incluso antes de salir de vacaciones de los horarios, que en algunos casos inclusive les fue entregado en los claustros efectuados en días pasados.

Hasta ayer pasado el mediodía continuaba el problema con el sistema.

***

El secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez Robles, anda de manteles largos por la celebración de su cumpleaños, para la cual tiene preparado un tremendo fiestón al que no sólo invitará a sus amigos y la clase política sino a la ciudadanía que quiera sumarse a los festejos. A ver cuántos pasteles y bebidas espirituosas lleva.

El año pasado, aun siendo diputado, Vázquez Robles realizó una reunión más discreta para su círculo más cercano pero ahora, ya encaminado hacia el proceso electoral en el que busca una curul en el Senado, el funcionario estatal busca tirar la casa por la ventana para seguir posicionándose entre las preferencias.

La cita es el viernes 18 de agosto a las 6:00 de la tarde en el salón Campestre del Sol, ubicado en la validad Sacramento, casi esquina con Fedor Dostoyevsky, a donde ya fueron invitados varios representantes de medios de comunicación. Antes la coordinadora de estos eventos era la diputada, Daniela Álvarez, hoy no pueden verse ni en pintura.