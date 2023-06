-Evapora dinerito Bankaool casi como Aras

-Lista Kata Espino como magistrada

-De a 6 millones el kilómetro de carretera

-Van papelitos firmados a Conagua

Acaba de emitir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el boletín del Índice de Capitalización (Icap) del sistema bancario, con sus correspondientes dos meses de retraso (actualizado al mes de abril de 2023), para situar al chihuahuense Bankaool otra vez hasta el sótano entre las 50 instituciones reguladas.

El 11.7 por ciento de Icap reportado por la entidad financiera asentada en Delicias dista mucho del promedio de la banca privada que opera en el país, que es de 19.2 por ciento. La caída fue desde el 12.2 por ciento que reportó en marzo, pese a las constantes inyecciones de capital que termina evaporado.

Los números rojos quedan evidenciados al menor análisis del estado de resultados del banco, tarea obligada a cada comunicado mensual de la autoridad reguladora.

Detrás del Icap es perceptible un decremento en su capital neto vigente, de casi el dos por ciento, aunado un alza que también ronda el dos por ciento en sus operaciones sujetas a riesgos. Esto como respuesta a una mayor ponderación causada principalmente por un deterioro en la medición del riesgo operacional del banco.

Además, durante los primeros cuatro meses del año la rentabilidad de Bankaool ha sido nula. La Rentabilidad sobre Activos (ROA) y la Rentabilidad sobre Capital (ROE) han permanecido con números negativos preocupantes, como corresponde a un negocio que opera con pérdidas.

Ello responde a un negocio financiero limitado, con márgenes insignificantes, producto un elevado costo de fondeo combinado con elevados gastos de nómina y una inexistente diversificación de fuentes de ingreso.

Bankaool cuenta con dos líneas de fondeo externo por 427 millones de pesos. La primera otorgada en 2019 por la Financiera Nacional de Desarrollo a 10 años, con intereses de un tres por ciento sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). La segunda con vencimiento indefinido y una tasa aún mayor, de TIEE más un 4.3 por ciento.

Si bien la atracción de ahorradores locales ha demostrado un crecimiento, el costo de captación de los mismos se ha incrementado, al pasar de 7.8 por ciento en enero a 9.1 por ciento, entre enero y abril 2023. Bankaool presenta un costo promedio de captación de casi el doble al costo promedio del sistema, que es del 5.3 por ciento.

Los elevados costos de fondeo explican en gran parte los problemas en el margen financiero y las inexistentes métricas de rentabilidad.

Así los indicadores básicos del banco que de chihuahuense ha perdido casi todo. Sigue su camino al barranco mientras la CNBV se hace de la vista gorda, como se hizo con Aras y otras estafas financieras.

***

Desde hace cinco días llegó el oficio sin número de identificación, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador, designa magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo somete a la ratificación del Senado de la República, como establece la ley.

No tendrá ningún problema para que dichos abogados sean ratificados, porque tiene la bancada de Morena y sus aliados la mayoría simple requerida en dicha cámara. Olvidemos cualquier consenso, la lista que tenemos completa, en el oficio indicado, pasará sin mayor problema.

De los 60 nombres, entre hombres y mujeres, destacan quienes tienen empleos en el gobierno federal, particularmente Gobernación, por lo que se ve la mano de Adán Augusto López, hoy corcholata en busca de posicionamiento en calle.

Entre esos nombres está el de la chihuahuense Claudia Arlett Espino, mejor conocida como Kata, quien viene de ser presidenta del IEE, antes consejera, y aspirante a una magistratura electoral, que nada más no llega, y probablemente no llegara en lo inmediato.

Es prácticamente “Kata” Espino -junto con el resto de los propuestos- magistrada de Tribunal Administrativo, de alguna de las entidades federativas donde hay vacantes, entre ellas Chihuahua, la Sala Regional Norte-Centro, con la lista para ser ocupada porque está en manos de un secretario, otra que viene en tres años, y una más de un magistrado que está concluyendo.

La lista enviada por AMLO es larguísima, Aaron Marino Álvarez, Adrián Valdés Quiroz, Arturo Torres Martínez, Alejandra Flores Bautista, Alejandra Martínez Martínez, Antonio Cabrera Solares, Antonio Villarreal Pinzón, Armando Hernández Cruz, Berenice Ayala Ortiz, Bricio Fernando Nava Aguilar, Brígida Bravo de la Cruz, Claudia Angélica Nogales Gaona, Claudia Arlett Espino, Crescencio Jiménez Núñez, y un extenso etcétera.

No va a la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a un día de campo, hay bastante carga de trabajo y rezago, por el tiempo que se tardó el presidente en enviar los nombramientos, que deben ser ratificados por la comisión permanente para no tener que esperar al periodo ordinario, así lo permite la ley.

Están sobre los escritorios los amplios legajos, con expedientes de dos o tres mil fojas, sólo en espera de que llegue el magistrado o magistrada que sea designada, que por cuestión de terruño bien podría caerle de perlas a Kata.

***

Tamaulipas ha salido más malicioso en eso de asegurar los recursos hídricos para su territorio pues, desde hace tiempo, la Conagua les garantizó la entrega de 350 millones de metros cúbicos de agua para uso humano, en caso de que haya falta de disponibilidad del recurso para los habitantes de la cuenca del Bravo.

El gobierno tamaulipeco realizó las solicitudes necesarias a la federación que, ahora, está obligada por ley a entregar dicho volumen, eso sí, sólo en caso de que se presente alguna sequía intensa que deje sin agua a la población.

No obstante, estas previsiones no han sido tomadas por Chihuahua; y no en este año o el pasado, sino desde hace bastante tiempo atrás. Administraciones van y vienen y ninguna realizó los trámites necesarios para que, en caso de una contingencia, el estado cuente con un “seguro” de agua para uso humano.

Podrá criticarse la insistencia de Tamaulipas en llevarse agua de las presas chihuahuenses pero, lo que es verdad, es que las autoridades de aquel estado han movido bien los medios que tienen a su disposición para no quedarse sin el “vital líquido”.

Ante las omisiones de pasados gobiernos, la presente administración ya se puso las pilas para hacer también solicitudes a Conagua, a fin de garantizar el acceso al agua para uso humano. Que por papelitos firmados y membretados no quede.

***

Si las inversiones para mantenimiento de carreteras se hubieran realizado como hasta el 2019 por parte del gobierno federal, con un promedio de mil 300 millones de pesos anuales, el déficit requerido para darle una manota de gato a los 1,570 kilómetros de carretera que están destruidos, hubiera sido de la mitad cuando menos de lo que ahora es necesario.

Venía muy bien la inversión, incluso en el primer año de AMLO, el 2019, cuando se invirtieron mil 187 millones de pesos, probablemente por la inercia presupuestal; de ahí se vino para abajo la inversión, con cero pesos mediante PEF, todo mediante gestión directa del gobierno del estado, en clarísimo mensaje político de control hasta en la inversión para conservar las carreteras.

En el 2020 fueron invertidos seis millones de pesos nada mas en el PEF; 2021 cero pesos, igual que 2022 y 2023; hubo apoyo extraordinario conseguido por Maru, por 821 millones de pesos, pero hasta ahí.

Por ese descuido, para no llamarlo abandono, hoy la cifra que debe invertirse es de aproximadamente 9 mil 500 millones de pesos, según los cálculos presentados esta semana por los diputados federales del PAN.

Costará algo así como seis millones de pesos el kilómetro de rehabilitación de carreteras, algunas requerirán pesos más, otras pesos menos, porque en algunos casos hay daños estructurales, por los parches sobre parches colocados a lo largo de dichas rúas.

***

Entre Gobierno del Estado, Municipio y la Fundación del Empresariado han establecido una alianza para mejorar los planteles escolares haciendo una bolsa este año por casi 40 millones de pesos para obras de mantenimiento, ampliación, rehabilitación y construcción en las escuelas con mayor necesidad.

Es sabido que este programa ya benefició a niñas y niños del jardín de niños Elisa Griensen en la colonia Sol Oriente, donde se construyó una techumbre y malla ciclónica. También en la secundaria técnica Plutarco Elías Calles, en Chihuahua 2000, colocaron pasto sintético en la cancha y en la Técnica 99 en Romanzza están por estrenar un domo para realizar sus actividades cívicas y deportivas.