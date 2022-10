-Exoneró la muerte al doctor Issa

-Momento de tres rectores en UACh

Por lógica elemental, sentido común y por principios básicos de derecho, la muerte exonera a cualquier acusado de algún delito, al ya no estar en esta vida para defenderse en un eventual proceso penal en su contra.

Tal es el caso del médico deliciense Jorge Luis Issa, a quien ni siquiera alcanzaron a imputarlo por el delito de peculado, presuntamente cometido por él y otros exfuncionarios del Congreso, donde fue secretario de Administración durante buena parte la gestión corralista, en la que también fungió un año como director médico de Pensiones Civiles del Estado.

Sus conocidos reportaron su muerte ya entrada la noche del pasado miércoles. Le sobrevino un infarto luego de algunos años de padecimientos y, contradictoriamente, de falta de cuidados de los mismos, como seguido pasa con los doctores que cuidan la salud de los demás y se olvidan de la propia.

El doctor fue un líder panista y patrocinador, en su más amplia acepción, de la mayoría de los proyectos políticos de la región centro-sur del estado. Con 40 años de militancia en el PAN, al menos durante la mitad de ese tiempo se decía que nadie era alcalde o diputado si no tenía la bendición de Issa, al menos en un buen puñado de municipios de la zona.

Aunque apostó siempre por los candidatos del PAN a la gubernatura, su mayor influencia la alcanzó con Javier Corral, al que le anduvo recolectando recursos para la campaña con el sueño de ser secretario de Salud, lo que nunca se le cumplió.

Eso le valió ganarse algunos señalamientos por la opacidad con la que el exgobernador manejó sus finanzas personales y las de su proyecto, ensombrecido incluso por la implicación de grupúsculos criminales.

Aunque Issa González nunca pudo ser titular de Salud, era tal su influencia que el Congreso aprobó una reforma, en noviembre de 2017, para que pudiera ser el administrador del Legislativo.

En ese entonces la norma exigía para el cargo un perfil de contador o financiero que no cumplía el médico, aunque al haber acumulado una notable fortuna, seguramente dotes no le faltaban.

Cayó en desgracia al final del fracasado quinquenio corralista con las acusaciones por el robo del fondo de ahorro de los diputados, por lo que debió reponer cinco millones de pesos al Legislativo, pero misteriosamente había logrado retrasar el proceso penal correspondiente que ahora se extingue en lo que toca al médico.

Ahora es inocente por la imposibilidad que tiene de defenderse. Descanse en paz.

***

Es inédita la situación que enfrenta la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh). Esta semana, específicamente el martes, tuvo tres rectores, Jesús Villalobos como rector en funciones; Heliodoro Araiza, rector interino designado; y Luis Rivera, rector electo.

El martes vimos juntos a Heliodoro y a Villalobos; ayer fue el turno de Heliodoro y Luis Rivera, en la toma de protesta de los directores de área, que acompañarán al primero en esta etapa de transición, que deberá ser breve.

Indudable el acto de prudencia de Luis Rivera, de ceder el reflector al rector interino para la toma de protesta de los nuevos funcionarios y el mensaje dirigido únicamente por éste.

Esas palabras tuvieron dirección no sólo a la comunidad universitaria sino a toda la sociedad chihuahuense, donde el alma máter ocupa lugar privilegiado.

Pocas sorpresas en la lista dada a conocer oportunamente por esta columna. Es el grupo cerrado de Luis Rivera, bajo el liderazgo de Heliodoro Araiza.

Mientras esto ocurría en el paraninfo de Rectoría, el departamento de Recursos Humanos estallaba en preocupación, porque se presentó como titular Juan Pablo Martínez, en calidad de jefe.

No se podía creer, el mismito secretario particular del desastroso exrector Luis Fierro, quien debería estar en la cárcel y no alargando sus tentáculos por más tiempo en la UACh.

***

Una vez que ha sido publicada información acerca de la jueza segundo de distrito, Martha Cecilia Zúñiga, quien concedió la suspensión definitiva que mantiene en vilo a la a UACh, nos han hecho llegar datos de adentro de sus propias oficinas.

Resulta que hay varias quejas de sus subordinados, inclusive quienes antes fueron más que compañeros, amigos, por malos tratos.

Nos dicen que tiene una personalidad muy especial, lo cual conflictúa su relación con el resto del personal, ya de por sí tenso y estresado por las cargas de trabajo existentes.

La pandemia fue detonante para el choque de la jueza con sus compañeros, situación que no ha podido ser solucionada.

Hay alguna queja administrativa que dio pie a un procedimiento interno ante el Consejo de la Judicatura y otro por una designación, una base o nombramiento.

A estas quejas se sumarán las que interpondrán los abogados de la UACh en los próximos días.

***

La incontenible inflación y las demás condiciones adversas que enfrenta el país no eran un marco adecuado para la cursi renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, hecha pública ayer durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La sinaloense -hija del legendario candidato presidencial del PAN de 1988, Manuel “Maquío” Clouthier- en realidad quedó chica para el cargo que le exigía un papel más activo y proactivo en un entorno recesivo por la pandemia y luego crítico por las consecuencias que trajo la contingencia sanitaria.

Sin perfil ni experiencia en materia de economía, la que también fuera comunicadora de la campaña de López Obrador dejó su cargo de diputada federal en 2020 para integrarse al gabinete del Ejecutivo; la beneficiaria con la licencia, por cierto, fue la chihuahuense Carmen Almeida, quien incluso buscó ser candidata de Morena a la gubernatura.

Ya en un plano más aterrizado a lo local, ni por la ascendencia de su suplente Clouthier tuvo alguna atención hacia Chihuahua. Es más, en Juárez, especialmente, hay empresarios que aseguran no habrán de extrañarla, pues nunca respondió invitaciones para acudir a foros y proyectos que requerían de su apoyo.

La única visita a la entidad fue por la presión de la Cámara Minera de México, en abril de este año, por la realización de la Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2022; de ahí en más, siempre despreció cualquier solicitud surgida de la iniciativa privada de la capital o de la frontera.

Es más, entre los empresarios recuerdan un mejor papel de su predecesora, Graciela Márquez Colin, quien le apostó a la zona libre de la frontera norte desde el comienzo del sexenio y al irse no se despidió con estridencias ni cursilerías.

En fin, nadie habrá de extrañarla aquí. Ojalá que su sucesor o sucesora, que López Obrador prometió presentar hoy, llegue con mejor perfil y con las ganas de entrarle al reto de enfrentar la inflación, la carestía, las señales de crisis que aparecen todos los días.

***

Estará la gobernadora Maru Campos en Guadalupe y Calvo entregando apoyos alimenticios a personas con discapacidad, adultos mayores y personas integrantes de las comunidades indígenas.

Acudirán a la cabecera municipal los gobernadores indígenas, para recibir ayuda en granos y semillas así como personas con discapacidad, quienes recibirán más de 600 apoyos.

Habrá una feria de servicios diversos donde personal del Gobierno del Estado atenderá a cientos de personas que se darán cita.

Será agenda con sentido social y educativo, porque habrán de inaugurarse las instalaciones de la Universidad Pedagógica de Chihuahua.

Imposible desligar la gira a un municipio gobernado por un priísta como es el caso de Julio César Chávez, como inmediata y sensible respuesta, luego de la reunión realizada hace unos días, donde alcaldes de este signo pedían liberación de apoyos.

***

En Tesorería Municipal están a días de presentar al alcalde Marco Bonilla el proyecto de ley de ingresos para el siguiente año. Así como sucedió este año, se prevé que el área de Seguridad Pública sea a la que más recursos destinen, seguido de servicios públicos y obras.

No ha quedado de otra para los gobiernos estatales y municipales, que asumir la responsabilidad que ha dejado de lado la federación para fortalecer a las policías preventivas, y por ende, la seguridad en las calles.

Al menos la buena noticia es que el Impuesto Predial no tendrá incremento, así lo ha señalado en varias ocasiones el alcalde Bonilla, se agradece que haya sensibilidad en tiempos donde todos los gastos están por los cielos, y el panorama económico tampoco se alcanza a ver favorecedor para el siguiente año.