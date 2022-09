-Expulsan al beisbolista del Infantil

-Abandono del Issste alcanza a usuarios

-Sin medicina para atender mordedura de garrapatas

-Entra Marco a la bronca de La Cantera

Tras meses de quejas diversas por la administración del Hospital Infantil de la capital, fue removido del cargo de director el médico Uriel Oswaldo Duarte, quien era conocido por su afición al beisbol y la escasa atención que brindaba al nosocomio.

Este cambio en la Secretaría de Salud duró calentándose por meses, ya que desde el comienzo de la actual administración la misma gobernadora, Maru Campos, había constatado las condiciones en que operaba el hospital especializado en la atención de la niñez.

Precisamente desde el inicio del gobierno actual, Duarte Román fue duramente criticado por la conducción del infantil; nadie cuestionó la atención que el doctor brindaba a sus pacientitos, pero sí la forma de dirigir la institución que, pese a estar en marcha hace años, sólo un poco tiempo en el pasado había logrado operar al 100 por ciento de su capacidad.

Para colmo, el médico era ampliamente criticado por preferir los partidos de beis que la tediosa tarea de administrar el hospital a donde caen los casos más difíciles de niños enfermos de todo el estado, porque se considera el mejor equipado de la entidad en su especialidad.

Los médicos dedicados a la niñez que reportan el cambio hasta mandan el recuerdo de GPS de hace justamente un año. La imagen en versión digital.

Al menos a la vuelta de los meses fue atendida una gran problemática que, si bien la padece todo el sistema de salud estatal, había sido más visible en el nosocomio, debido a la evidente y criminal desatención que padecía, de la cual había quejas de sobra tanto de las familias de pacientes como del personal médico.

Al relevo de Duarte Román, según el informe de los pediatras, llegó la doctora Sandra Caraveo, cuya mano comenzó a notarse a los primeros días. Aunque estaba en la subdirección, apenas tuvo el timón del barco hace unos cuantos días.

Las direcciones de los hospitales son algo tan básico que no pueden dejarse en manos de quienes no les interesa o no los complace su conducción. Fuera de los cargos políticos, llevar las riendas de los nosocomios implica más vocación que otra cosa, por lo que el ejemplo del Infantil bien puede servir para el resto, sean de cualquier nivel.

***

No sólo los funcionarios envueltos en batallas por el poder han sido afectados por la falta de cambios verdaderos en el Issste o los cambios hechos para mal. También los derechohabientes padecen las consecuencias del abandono en que se encuentra la institución federal en Chihuahua.

Desde 2018, había sido asentado previamente en este espacio, han sido cambiados cuatro de cinco titulares de las áreas que operan en la entidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pero seguían departamentos, como el de Prestaciones, anclados al pasado.

La poca atención brindada desde el Gobierno federal Issste se veía reflejada en esos cambios a medias, que permitían a ciertos funcionarios hacer negocios con el litigio privado al tiempo que mantenían sus cargos públicos, en un extraño contrasentido que no debería tener cabida en la función pública.

Además de ello, la falta de atención también ha sido notable en otras áreas vinculadas directamente con los miles de usuarios que tiene la institución.

De entrada, los derechohabientes se quejan de la cada vez mayor burocracia en la gestión de trámites diversos, desde solicitar una cita con especialistas hasta recoger la medicina en la farmacia.

Por ejemplo, en la clínica Lázaro Cárdenas, la más importante de la entidad, los usuarios deben pedirle una ficha para entrar al guardia de la entrada, quien debe entregar turnos a los derechohabientes, sólo para entrar un formarse de nuevo a la hora de gestionar una cita.

Así se repiten patrones excesivamente burocráticos que no tienen sentido salvo para los funcionarios y directivos que, tal vez, buscan generar la percepción realista de que cada día está peor el servicio de los hospitales públicos.

***

Tenemos en nuestras manos el dictamen de la Comisión Nacional del Agua que libera de cualquier responsabilidad a las empresas que se encuentran enseguida del Fraccionamiento Campestre Grandes Agropecuarias y Labor de Terrazas.

Se había hecho un chisme de que dichas empresas, localizadas en la salida a Cuauhtémoc, tenían conectado su drenaje e incluso que enviaban desechos industriales y orgánicos directamente al arroyo Las Escobas.

Se realizó una visita de inspección por parte de la Conagua, y este tema fue totalmente descartado, con presencia de representantes y especialistas de la dependencia federal.

Las empresas utilizan los servicios de provisión de agua y conexión a la red de alcantarillado que proporciona la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

Pero además, en conjunto con Coespris, con anterioridad, se habían realizado estudios a la fuente de abastecimiento del fraccionamiento La Noria, y no encontraron un sistema de desinfección previo a su distribución a las familias, además de que hay varias granjas que tienen fosas sépticas.

El dictamen es muy reciente, del 13 de septiembre y con estos elementos está en la cancha de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, mediante oficio B00.906.-1816.

***

Una vez más el diputado Carlos Olson “El Percherón” se encuentra en el ojo del huracán, luego de que, el pasado martes presentara una iniciativa enfocada en sancionar el maltrato animal y la zoofilia, legislación muy necesaria para castigar estas conductas.

Sin embargo, el hijo del corralato, quien por cierto se echó un “coyotito” durante la sesión, como se puede apreciar en nuestra versión digital, se fue literalmente de bruces con la argumentación que presentó, lo que lo tiene en medio de la polémica con los grupos de la diversidad.

Y es que, en su argumentación, el legislador aseveró que existen grupos que están tratando de normalizar conductas de la sexualidad humana y que sería este el factor por el cual las personas tienden a cometer actos de zoofilia.

Esto generó que diversas organizaciones de la sociedad civil presenten una denuncia en su contra, por suponer que la pedofilia es apoyada por personas del movimiento LGBT.

***

Sigue causando crisis el desabasto en hospitales del antibiótico doxiciclina intravenosa, que se usa para tratar la rickettsia causada por la mordedura de garrapata.

Incluso la falta de disponibilidad en las farmacias intramuros, ha provocado la muerte en lo que va del año, de 12 menores, según el reporte oficial más actualizado.

La respuesta que reciben las personas que ocupan dicho fármaco es que no está en el cuadro básico de medicamentos y, por lo tanto, los médicos tratantes les piden conseguirlo por su cuenta.

Aunque suena sencillo, las familias no lo encuentran afuera, incluso ni con dinero en mano.

Simple y sencillamente no hay; la realidad es que este antibiótico no es de los que yendo a la farmacia se consigue como si fueran mejoralitas, comprándolo y ya como cualquier otro. Así de fuerte es el calvario.

Es muy difícil conseguirlo en México y en los laboratorios locales no lo fabrican.

La única opción ha sido adquirir el fármaco en Estados Unidos; el problema sigue latente y no hay semana en que haya menores que lo requieran.

Nada menos estos días publicamos una petición urgente de una familia que pedía ayuda por si alguien tenía el medicamento, porque no había en el hospital.

Se trata de ayudar a un pequeñín de nombre Osman Uriel, que junto con el medicamento necesitaba –necesita- sangre y plaquetas de cualquier tipo.

***

Quienes habitan en los fraccionamientos de la prolongación La Cantera vivieron este miércoles un verdadero martirio cuando a raíz de una volcadura se quedaron atrapados en el tráfico por horas, y es que aún y cuando no se presenten accidentes vehiculares, los embotellamientos en esta zona son de todos los días, pues la única salida es hacia el Periférico de La Juventud.

El desarrollo habitacional y comercial en La Cantera ha generado la circulación de miles de automóviles, por lo que liberar la circulación creando más accesos y salidas es un asunto inmediato a resolver.

Una representación de los vecinos de este sector aprovechó la jornada de audiencia ciudadana que se realizó en la Plaza de Armas, para acercarse al alcalde, quien le entró al toro por los cuernos y junto con los regidores Ana Lilia Orozco e Isaac Díaz, atendieron los planteamientos de los vecinos, quienes expusieron la problemática, que ese día se agravó por el accidente ocurrido más temprano.

Hay instrucciones para que Desarrollo Urbano, Desarrollo Humano y demás dependencias que se requieran, se reúnan con los vecinos para analizar a fondo las alternativas viales, con miras a un proyecto vial que desfogue el tráfico de la zona, en el momento justo en que se está arrastrando el lápiz para el presupuesto del próximo año.